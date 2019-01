Este es el cierre de gobierno más largo de la historia: ¿por qué el presidente sí recibe salario y los trabajadores no?

(CNN) — Llega el día 24 del cierre, ahora el más largo de la historia de Estados Unidos, y las negociaciones se han congelado durante tres semanas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sugerido en repetidas ocasiones que puede declarar una emergencia nacional para eludir al Congreso y obtener fondos para construir su muro fronterizo, largamente prometido.

Y mientras muchos trabajadores federales dejaron de recibir un salario completo el viernes pasado, algunos funcionarios tanto del Congreso como el propio presidente siguen recibiendo sus salarios.

Esto es lo último que sabemos del cierre.

¿Por qué al Congreso (y al presidente) aún se les paga durante el cierre?

Se requiere que unos 380.000 empleados federales se quedan en casa, mientras que otros 420.000 deben trabajar sin sueldo. Muchos de ellos no recibieron su primer pago este viernes.

Pero los legisladores del Congreso y el propio presidente Trump no están perdiendo ningún salario.

Eso se debe a que los sueldos del presidente y de los miembros del Congreso están escritos en la Constitución y no se financian mediante asignaciones anuales.

Dicho esto, recuerda: desde que asumió el cargo, Trump ha donado su salario, que se paga trimestralmente, a varios departamentos federales.

Algunos miembros del Congreso donan sus cheques de pago a obras de caridad.

Este lunes no hubo reuniones programadas en el Capitolio

Estamos entrando en la cuarta semana completa de cierre del gobierno y las conversaciones están congeladas.

La Cámara de Representantes y el Senado deben volver a sesión esta tarde, pero las cosas cambian un poco debido al tiempo y el posterior cierre del gobierno federal en Washington.

Por lo tanto, no hay mucho en la agenda de este lunes: actualmente no hay reuniones programadas y no se intercambian propuestas nuevas, dicen los asistentes de ambas partes.

Asociación de controladores aéreos: “El cierre debe finalizar inmediatamente”

Los controladores de tráfico aéreo comienzan a sentir la presión del cierre parcial del gobierno, según Dan McCabe, vocero de la Asociación Nacional de Controladores Aéreos.

“El cierre debe terminar inmediatamente”, dice McCabe.

McCabe expresó su preocupación por el impacto del cierre parcial en el tráfico del Super Bowl que fluirá por el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en las próximas semanas.

Recuerda: Todavía es seguro volar. Aunque agencias como la Administración de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación carecen de suficiente personal, los expertos dicen que no hay motivo para creer que la seguridad se ha visto comprometida.

La seguridad en los puestos de control de los aeropuertos de todo el país es igual de efectiva que nunca, y los tiempos de espera promedio están dentro de los estándares de la TSA, dijo un vocero de la agencia.

Pero las cosas podrían volverse menos seguras con el tiempo: el hecho de que el transporte aéreo sea seguro ahora no significa que una prolongada parada del gobierno no tenga un impacto potencialmente peligroso.

Los problemas como la falta de personal y el abandono de los empleados empeorarán con el tiempo.

Algunas vías de la TSA en el aeropuerto de Atlanta están cerradas debido al cierre

El aeropuerto internacional de Hartsfield-Jackson está luchando contra la escasez de personal de la TSA.

La Directora de Comunicaciones del aeropuerto, Elise Durham, dijo a CNN que las largas filas que se presentaron esta mañana en el aeropuerto se deben en parte a la escasez de personal en los puestos de control de la TSA.

“Los lunes son siempre días ajetreados para nosotros en Hartsfield-Jackson, pero te puedo decir que tenemos menos filas de seguridad debido al cierre”, dijo Durham.

Si bien las filas son largas, se mueven, dijo Durham.

Hoy, el sitio web del aeropuerto calculó que los tiempos de espera para superar la seguridad eran de más de una hora en algunos puestos de control.

Tim Babcock y Jay Anthony llegaron al aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta a las 7 a.m. para tomar un vuelo a Dallas a las 10:15 a.m. Las filas de seguridad eran tan largas que daban vueltas dentro del aeropuerto.