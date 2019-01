5 cosas que debes saber este 16 de enero: Los supuestos sobornos de El Chapo a Peña Nieto

En Maryland “indultaron” a una langosta exótica, que sólo aparece una vez en 30 millones. Además, te contamos cómo está el panorama del control de armas en América Latina y algunas otras regiones del mundo, cuál fue la nueva tensión entre China y Canadá y cómo una carretera en Arizona terminó convertida en un río de chocolate. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Supuestos sobornos de El Chapo a Peña Nieto

Álex Cifuentes, un traficante colombiano que una vez sirvió como secretario y asistente personal cercano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, afirmó este martes que el capo pagó 100 millones de dólares en sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto.

El exjefe de la oficina de la presidencia de Peña Nieto, Francisco Guzmán, calificó las acusaciones de falsas y difamatorias. Guzmán destacó que fue el gobierno de Peña Nieto el que detuvo y extraditó a El Chapo.

2. Trump y Guaidó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando reconocer al líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente legítimo del país, dijeron a CNN tres fuentes familiarizadas con el tema. Más allá de un paso simbólico, el reconocimiento podría restringir el acceso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su círculo interno a los activos financieros venezolanos en el extranjero. El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, habló por teléfono este martes con Guaidó, según un comunicado de la Casa Blanca, “para reconocer su valiente liderazgo luego de su arresto e intimidación este fin de semana, y para expresar el firme apoyo de Estados Unidos a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único cuerpo democrático legítimo en el país”.

3. Tensión entre Canadá y China

La tensión diplomática entre China y Canadá ha ido en ascenso, llegando recientemente a la emisión de una advertencia de viajes para los ciudadanos de ambos países. Esto luego del arresto en Vancouver de una alta ejecutiva de Huawei y más recientemente, la condena a muerte a Robert Lloyd Schellenberg, un ciudadano canadiense que apeló una pena de 15 años de prisión, acusado de ser cómplice en un complot para contrabandear más de 222 kilogramos de metanfetamina de la ciudad portuaria china de Dalian a Australia, en noviembre de 2014. Pero durante el nuevo juicio, el tribunal se puso del lado de la fiscalía, que afirmó haber descubierto nuevas pruebas que demostraban el papel principal de Schellenberg en el caso.

4. Panorama del control de armas

Cumpliendo una promesa de campaña, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un decreto para regular el registro, posesión y venta de armas de fuego y municiones en ese país. Revisamos las legislaciones sobre armas en varios países de América Latina y en Estados Unidos y este es el panorama.

5. Brexit

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, sufrió una aplastante derrota en el Parlamento, pues la gran mayoría votó en contra de su acuerdo de brexit. May perdió por 432 votos contra 202 y ahora el país se adentra a algo que May llamó “territorio desconocido”. “La falta de acuerdo significa que el público enfrentará precios más altos y tendrá menos opciones en las estanterías”, dijo Carolyn Fairbairn, directora general de la Confederación de Industrias Británicas (CBI). No está claro qué pasará ahora, con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, a 72 días de distancia.

A la hora del café

Un robot para dormir

Somnox, un robot creado en Holanda tras los problemas de sueño de la madre del fundador, debutó en la feria CES 2019 en Las Vegas, Nevada. Averigua cuándo podrás comprarlo y cuánto cuesta.

Un “río de chocolate”

Un camión cisterna que transportaba chocolate líquido se volcó en la autopista interestatal 40 en Arizona y dejó un río de unos 13.000 litros de chocolate.

Semillas de algodón en la Luna

Brotaron las primeras semillas en el interior de la sonda china Chang’e 4, que se encuentra en la Luna. Así lucen.

Una langosta rara

El dueño del mercado Ocean City Seafood, en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos, se topó con una langosta poco común, conocida como langosta de calicó. Las posibilidades de encontrar una son de 1 en 30 millones.

Cifra

1 y 2 dólares

El valor que aumentarán los tres planes de Netflix en EE.UU. El plan estándar de 11 dólares, por ejemplo, aumentará a 13 por mes. Los aumentos de precios se aplicarán a todos los suscriptores en los próximos meses. A los nuevos miembros se les cobrará el incremento de inmediato. Su plan de 8 dólares subirá a 9 y el de 14 a 16 por mes.

Cita

“Se ha roto la cadena de mando en Venezuela”.

David Smolansky, exalcalde del municipio El Hatillo, en Venezuela, después de afirmar que el gobierno de Nicolás Maduro está en sus últimos días.

Y para terminar…

10 años del “milagro del Hudson”

Se cumplen 10 años del descenso de emergencia de un avión en el río Hudson entre los estados de Nueva York y Nueva Jersey, donde el piloto, Chelsey Sullenberger, logró salvar la vida de los 154 pasajeros y tripulantes.