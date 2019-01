Stormy Daniels demanda a Columbus, Ohio, por arresto de la policía en el club de striptease

(CNN) — Stormy Daniels está demandando a varios miembros de la unidad de vicios del Departamento de Policía de Columbus, Ohio, por violaciones de derechos civiles por su arresto el año pasado en un club de striptease de la ciudad.

Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford, está demandando por arresto falso, enjuiciamiento malicioso, conspiración para violar las enmiendas Cuarta y Decimocuarta y dos acusaciones de abuso de proceso que violan la ley de Ohio. Pidió más de un millón de dólares en daños compensatorios, más de un millón en daños punitivos y costos y tarifas asociadas con el caso.

Daniels ha acusado a los agentes de atacarla en julio porque eran partidarios confesos del presidente Donald Trump y “creía que Clifford estaba perjudicando al presidente Trump y … había participado en una conspiración para arrestarla” en represalia por avergonzar al presidente, según una demanda presentada el lunes. La policía dijo en ese momento que Daniels fue arrestada por presuntamente haber violado una ley que prohibe tocar a las personas durante su actuación de striptease en el Sirens Strip Club de Columbus.

Tres agentes de policía encubiertos informaron haber tocado o haber sido tocados por Daniels.

Los cargos contra la actriz de cine para adultos fueron retirados 12 horas después del arresto.

En los meses previos al arresto, Daniels había estado hablando sobre su supuesta relación sexual con Donald Trump en 2006 y los 130.000 dólares en dinero secreto que le habían pagado días antes de las elecciones presidenciales de 2016 a través de una compañía creada por el abogado del entonces candidato Trump, Michael Cohen.

En su demanda contra los agentes de Columbus que la detuvieron, ella mencionó publicaciones enFacebook pro Trump. Los mensajes fueron retirados posteriormente. También menciona los correos electrónicos enviados por otros agentes, lo que según el abogado de Daniels demuestra que fue atacada.

“Estamos ansiosos por exponer los hechos relacionados con la conducta escandalosa de estos oficiales delincuentes, que abusaron de su poder y la insignia para promover una agenda política contra Stormy”, dijo a CNN Michael Avenatti, abogado de Daniels.

Daniels nombró a cuatro agentes en su demanda federal: Shana Keckley, Whitney Lancaster, Mary Praither y Steven Rosser, quienes la detuvieron en julio de 2018 por violar presuntamente la ley de no tocar.

En informes de la policía, varios oficiales dicen que tocaron a Daniels en el club de striptease. Keckley escribió que Daniels “puso su pecho … en cara de los detectives (sic) y apretó la cara del detective Keckley (sic) entre sus pechos”.

Pero, en lugar de arrestar a Daniels por supuestamente violar las leyes de no tocar después de esa primera instancia, otros dos agentes también la tocaron.

Conforme a una ley de Ohio aprobada en 2007, se prohíbe a los empleados que aparezcan habitualmente desnudos o semidesnudos en una empresa de orientación sexual tocar a los clientes, excepto a quienes sean miembros de su familia. Los mensajes de medios sociales detallados en la demanda del lunes indicaron que los investigadores involucrados en la operación sabían que Daniels no era de la zona y que estaba en una gira nacional por clubes de striptease.

Uno de ellos era Lancaster, según la demanda y el informe policial de él. El informe de Lancaster dice que Daniels “puso sus pechos, apretando la cara del detective entre sus pechos”.

Praither era el otro miembro del departamento de policía que tocó a Daniels, según la demanda y el propio informe policial de Praither. Praither escribió a Daniels: “Puso ambas manos en los glúteos de los agentes (sic), las manos en los senos y luego los senos en la cara de los agentes (sic)”.

“Hemos tenido conocimiento de la demanda interpuesta por Stephanie Clifford. La Oficina de Asuntos Internos de la División de Columbus continúa investigando, por lo tanto, no nos conviene comentar sobre este asunto”, Denise, portavoz de la División de Policía de Columbus Alex-Bouzounis le dijo a CNN.

Después de ser arrestada y detenida durante 12 horas, Daniels recibió una fianza de 6.054 dólares y fue puesta en libertad.

Los cargos fueron retirados debido a que la ley no se aplicaba a Daniels, ya que ella era artista invitada y no se presentaba regularmente en el club, dijo el abogado de la ciudad de Columbus.

“He determinado que estos crímenes no se cometieron, porque no he cometido crímenes basados en el hecho de que no ha participado en este establecimiento porque así lo exige la ley”, dijo en una declaración el abogado de la ciudad de Columbus, Zach Klein.

El jefe de Policía de Columbus, Kim Jacobs, calificó el arresto como un “error” en una declaración de julio.

“Vice-personal que trabajaba anoche creía que era probable que se violara la ley estatal que regulaba negocios sexualmente orientados; sin embargo, un elemento de la ley se omitió por error y los cargos fueron desestimados”, dijo Jacobs en un comunicado , que se incluyó en la presentación del lunes.