Por qué los jefes tienen que dormir mejor: gerentes de empresas que duermen poco son temperamentales y distraídos

(CNN Business) — Muchos jefes y líderes de compañías pueden decir que no duermen lo suficiente.

Pero la mayoría de los gerentes o directores ejecutivos no admitirían que van a trabajar un poco borrachos, distraídos, menos creativos y más propensos a ser abusivos con sus equipos.

Sin embargo, esos son los efectos que puede tener dormir menos de 7 a 9 horas por noche.

Un estudio frecuentemente citado descubrió que una persona que está despierta durante 19 o 20 horas (es decir, alguien que duerme de 4 a 5 horas por noche) realiza tareas como alguien que está legalmente ebrio.

Otro estudio descubrió que si duermes 6 horas por noche durante 10 días, el día 11 te verás tan afectado como alguien que pasó la noche sin dormir.

El investigador del sueño Christopher Barnes, que enseña administración en la Foster School of Business de la Universidad de Washington, ha realizado estudios que encontraron que los gerentes que duermen poco exhiben menos autocontrol emocional. Eso hace que sea más probable que se comporten de forma abusiva hacia los subordinados, lo que a su vez puede reducir el compromiso en el lugar de trabajo.

“¿Acaso los CEOs que duermen 6 horas trabajan de manera óptima? No, no lo hacen”, dijo el neurocientífico Matthew Walker, autor de Why We Sleep. “Y no se trata solo de la efectividad, también se trata de la eficiencia. Cuando no duermes lo suficiente, eres ineficiente. ¿Por qué tratar de hervir el agua a fuego medio cuando puedes hervirla a fuego alto?”.

La mayoría de los expertos en sueño estiman que no más del 3% de la población está configurada genéticamente para funcionar bien en menos de 6 horas de sueño por noche, según Els van der Helm, investigadora del sueño y cofundadora de Shleep, que ofrece programas de sueño para clientes corporativos.

Una mayor conciencia

Parece que los CEOs y otros líderes se están dando cuenta de lo vital que es el sueño para su capacidad de rendir al máximo, incluida su capacidad de concentración. The Potential Project, una firma de investigación y capacitación de liderazgo global, entrevistó a 250 directores ejecutivos de compañías Fortune 500. Un total de 200 de ellos dijeron que duermen de 7 a 8 horas.

En los últimos meses, siete CEOs, de compañías como Mass Mutual, Red Hat, Basecamp y Eventbrite, dijeron a CNN que tienen intenciones de dormir de 7 a 8 horas.