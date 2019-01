Rihanna presenta una demanda contra su papá

Rihanna (Photo by Brendon Thorne/Getty Images)

(CNN) — Rihanna afirma que su padre y el socio comercial de este usaron fraudulentamente su nombre para ganar dinero, por lo que presentó una demanda contra ellos.

La cantante alega que su padre, Ronald Fenty, y su socio, Moses Perkins, representaron falsamente la afiliación de su compañía con ella.

“Aunque el señor Fenty es el padre de Rihanna, no tiene autoridad para actuar en nombre de Rihanna ni ha sido autorizado para usar su nombre, propiedad intelectual o derechos de publicidad”, dice la demanda obtenida por CNN. “Del mismo modo, ni el señor Perkins ni la compañía tienen afiliación alguna con Rihanna”.

Los dos hombres lanzaron Fenty Entertainment, una compañía de producción y talento, en 2017.

La popular línea de cosméticos Fenty Beauty de Rihanna también se lanzó en 2017. Además, la cantante tiene una línea de productos de lencería.

La demanda establece que a Fenty y Perkins se les ha pedido reiteradamente que dejen de presentarse en forma fraudulenta y “cesar y desistir de toda actividad y esfuerzo para explotar el nombre de Rihanna y la buena voluntad asociada con la marca Fenty”.

Los dos hombres intentaron sin éxito registrar el nombre Fenty para una línea de hoteles, según la demanda.

Rihanna también alega que Fenty y Perkins negociaron un acuerdo no autorizado por ella para realizar 15 conciertos en Latinoamérica por Us$ 15 millones y dos actos de 15 minutos cada uno en el festival Calibash en el Staples Center y en el T-Mobile Arena por US$ 400.000.

La cantante está tratando de evitar que los dos hombres utilicen use su nombre o la marca Fenty, así como que cubran los daños y los honorarios de los abogados.

En una entrevista de 2012 con Oprah Winfrey, Rihanna habló sobre la complicada relación con su padre, quien, dijo, tuvo un tumultuoso matrimonio con su madre.

“Él me enseñó todo”, le dijo Rihanna a Winfrey. “Por horrible que fuera para mi madre a veces, no se compara con lo genial que era como padre”.

CNN se ha comunicado con Rihanna, Fenty y Perkins en busca de comentarios.