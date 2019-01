El segundo aniversario del gobierno de Donald Trump no fue para nada feliz

Nota del editor: Estamos recordando las columnas de opinión más fuertes e inteligentes de CNN y otros medios.

(CNN) — El segundo año de la presidencia de Donald Trump finalizó este domingo y no fue un feliz aniversario.

El Gobierno todavía estaba parcialmente cerrado, su número de votos se estaba hundiendo y los investigadores estaban rodeando su campaña y su imperio empresarial. Los demócratas de la Cámara, recientemente empoderados, se preparaban para interrogar a Michael Cohen, su antiguo abogado y artillero, en una audiencia del comité en unas pocas semanas. Y después de casi un mes de estancamiento político, el costo humano del cierre siguió creciendo y creciendo.

El miércoles, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sugirió posponer el discurso del Estado de la Unión de Trump, una jugada de judo que era “un buen lugar para comenzar a controlar el poder del Congreso”, escribió Joshua Spivak (y también una introducción –para Trump y para el caucus de Pelosi– “a las Grandes Ligas”, observó Jen Psaki).

Este jueves, el presidente bloqueó un viaje secreto a Afganistán de Pelosi y otros miembros del Congreso. Fue una “réplica perezosa a una provocación política”, escribió David Axelrod, y agregó que la carta de Trump a Pelosi revelaba mucho sobre cómo ve el mundo. “Los políticos septuagenarios se pelean como los niños de 7 años”, señaló Mark Landler en The New York Times.

El presidente ordenó hamburguesas Big Macs para una vista de los Clemson Tigers en la Casa Blanca (“cantidades masivas de comida rápida (pagué) … muchachos estupendos y grandes comedores”), y a medida que se aproximaba la mitad de su mandato, se quedó allí, gruñendo en Twitter.

Mientras tanto, al final de la semana, 800.000 empleados federales todavía no tenían cheques de pago en el cierre del gobierno más prolongado de todos los tiempos.

“Por favor, por favor, pongan sus diferencias a un lado”

“Todo esto es ridículo”, escribió Andrew Robinson, un veterano de guerra despedido de su trabajo en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en Kansas City, Missouri, donde vive con su esposa y dos niños. “Aquí estoy. Tengo un buen trabajo, con un ingreso del que no podemos prescindir, pero estoy buscando trabajo. Pensé que conseguir un trabajo con el gobierno brindaría seguridad a mi familia”. Su familia cubrió la hipoteca del mes pasado, “pero este mes tengo un déficit de 300 dólares. Vacié nuestro fondo de emergencia para comprar neumáticos para mi vehículo y cubrir lo que pueda para esta próxima hipoteca. Su mensaje para los legisladores: “Por favor, por favor, pongan sus diferencias de lado. Su gente está luchando”.

Katie Venable pensó que “como una estadounidense modesta que no trabaja para el gobierno”, evitaría los efectos del cierre. Pero el préstamo del USDA que planeaba utilizar para realizar su “sueño americano de ser propietaria de una casa” ahora está en suspenso, y su día de cierre, el 18 de enero, ha llegado y se ha ido. “Mi oportunidad de finalmente tener una casa, especialmente esta casa en particular, continúa disminuyendo cada día que pasa de cierre”.

Amanda Beam, una columnista del sur de Indiana, escribió que su esposo, un agente del FBI que ama su trabajo y arriesga su vida, ha estado trabajando sin paga. “Él es un soldado… no estoy entendiendo”, dijo ella. Beam le envió un correo electrónico a sus representantes en el Congreso sobre el estrés y la frustración. “Una carta a Papá Noel probablemente habría arrojado mejores resultados”, observó. “Ya es suficiente. No resolver este cierre con coraje y compromiso es una negligencia en el cumplimiento del deber del Congreso”.

¿”Habla” Mueller?

El jueves por la noche, el país comenzó a murmurar sobre un informe de Buzzfeed en el que decía que Trump le había dicho a su abogado que mintiera al Congreso, una ofensa imputable, si es cierta. (Una rara declaración de la oficina del asesor especial Robert Mueller dijo que la historia “no es precisa”, aunque Buzzfeed estuvo a su lado).

Pero la palabra “impeachment” (impugnación) ya estaba en juego. Julian Zelizer observó: “El argumento estándar de que un juicio político” distraería “al presidente del serio asunto de gobernar no es realmente relevante en este momento, porque el gobierno federal no está en marcha”. Agregó: “El presidente Trump ha demostrado repetidamente que ya no está manejando los componentes básicos del trabajo”.

El martes, el nominado de Trump para ser secretario de Justicia, William Barr, compareció ante un comité del Senado para sus audiencias de confirmación. Como secretario, Barr estaría en condiciones de decidir si el informe de Mueller se haría público. Walter Shaub, exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, calificó la nominación de Barr como el último paso en la versión “a cámara lenta” de la masacre de Saturday Night, recordando la purga del secretario de justicia de Richard Nixon, del subsecretario de Justicia y abogado especial durante el escándalo de Watergate. El Senado no puede dejar que Trump se salga con la suya, dijo, y debe insistir en que Barr prometa abstenerse de supervisar la investigación de Mueller.