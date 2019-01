Deshielo en Groenlandia llega a un “punto de inflexión” y “lo único que podemos hacer es adaptarnos”, según estudio

(CNN) — El cambio climático está provocando que las enormes capas de hielo de Groenlandia se derritan mucho más rápido de lo que se pensaba, según un nuevo estudio, y puede ser “demasiado tarde” para hacer algo al respecto.

Los hallazgos podrían tener graves consecuencias para las islas bajas del litoral y las ciudades costeras del planeta. Ocho de las 10 ciudades más grandes del mundo están cerca de las costas, y entre el 40% y el 50% de la población del planeta vive en áreas vulnerables al aumento del nivel del mar.

Michael Bevis, profesor de geodinámica en la Universidad Estatal de Ohio y autor principal del estudio, dice que la investigación encontró que la humanidad puede haber superado el punto de no retorno cuando se trata de combatir el cambio climático.

“Lo único que podemos hacer es adaptarnos y mitigar el calentamiento global futuro: es demasiado tarde para que no haya ningún efecto”, dijo Bevis. “Esto causará un aumento adicional en el nivel del mar. Estamos observando cómo la capa de hielo alcanza un punto de inflexión”.

El hielo de Groenlandia históricamente se ha derretido en ciclos debido a fenómenos naturales, pero el aumento de las temperaturas ha exacerbado la tendencia, dijo Bevis.

“Estas oscilaciones han estado sucediendo por siempre”, dijo. “Entonces, ¿por qué solo ahora están causando este deshielo masivo? Es porque la atmósfera es, en su punto de partida, más cálida”.

Pero el estudio del equipo de Bevis difiere de las investigaciones previas en Groenlandia porque se centró en el suroeste de Groenlandia, que no tiene muchos glaciares, según un comunicado de prensa de la universidad.

Los investigadores que estudian el aumento del nivel del mar a menudo se centran en las regiones sureste y noroeste de Groenlandia, hogar de grandes glaciares en los que grandes icebergs se desprenden y desembocan en el Océano Atlántico. Esos trozos se derriten y hacen subir el nivel del mar.

Un estudio publicado el mes pasado en la revista Nature descubrió que las capas de hielo de Groenlandia, que contienen suficiente agua para elevar los niveles del mar en unos 7 metros, se han estado derritiendo a un ritmo “sin precedentes”, 50% más que los niveles preindustriales y 33% por encima de los niveles del siglo XX.

El estudio encabezado por Bevis, publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciencess, analizó los datos satelitales de la costa de Groenlandia para analizar con precisión las investigaciones previas de un proyecto conjunto entre la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán, que descubrió que Groenlandia arrojó aproximadamente 280 gigatoneladas de hielo por año, lo que hace que el nivel global del mar aumente en 0.8 milímetros.

Bevis y sus coautores encontraron que para 2012, la tasa de pérdida de hielo se había acelerado a casi cuatro veces más de lo que era en 2003. También encontraron que esta aceleración se producía principalmente en el suroeste de Groenlandia.

“Sabíamos que teníamos un gran problema con el aumento de las tasas de descarga de hielo por algunos grandes glaciares”, dijo Bevis. “Pero ahora reconocemos un segundo problema grave: cada vez más grandes cantidades de masa de hielo van a salir en forma de agua de deshielo, como ríos que desembocan en el mar”.

