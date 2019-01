Hijo de Martin Luther King Jr. critica a Pence por citar al líder de los derechos civiles para defender el muro fronterizo

Washington (CNN) — El hijo de Martin Luther King Jr. criticó el lunes al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por citar al asesinado líder de derechos civiles para defender la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México.

El domingo, Pence le dijo a Margaret Brennan de CBS, durante una discusión sobre el cierre del gobierno provocada por una disputa sobre el muro fronterizo, que “los corazones y las mentes del pueblo estadounidense de hoy están pensando mucho sobre esto siendo el fin de semana que recordamos la vida y obra de Martin Luther King Jr.”.

“Una de mis frases favoritas del doctor King fue: ‘ahora es el momento de hacer realidad las promesas de la democracia’. Y uno piensa en cómo él cambió a Estados Unidos”, continuó Pence. “Nos inspiró a cambiar a través del proceso legislativo para ser una unión más perfecta. Eso es exactamente lo que el presidente Trump está pidiendo al Congreso que haga: que vengan a negociar con un espíritu de buena fe. Reabriremos el gobierno”.

El lunes, durante un desayuno en Washington organizado por el reverendo Al Sharpton, Martin Luther King III abordó los comentarios de Pence, que fueron mencionados por Sharpton al presentarlo.

“Cada vez que llego a este período, siempre es de reflexión. Este año es probablemente más reflexivo que nunca porque me pregunto qué pensaría y (pediría) mi padre, sobre todo porque tenemos una administración y unos administradores — el reverendo dijo que el vicepresidente, Rev. el vicepresidente, se me olvida exactamente lo que dijo, reverendo –, pero el vicepresidente intentó comparar al presidente con Martin Luther King Jr.”, dijo King.

“Ahora, Martin Luther King Jr. era un constructor de puentes, no un constructor de muros. Martin Luther King Jr. diría que el amor, no el odio, haría grande a los Estados Unidos. ¿Lo escucharon bien? El amor, no el odio, haría grande a Estados Unidos. Miren, no lo habíamos logrado, habíamos tenido brotes de grandeza”, dijo.

El lunes, Pence y el presidente Donald Trump hicieron una breve visita al monumento a Martin Luther King Jr. en Washington por el festivo en honor del difunto líder de los derechos civiles. Trump, junto a Pence, colocó una ofrenda floral al pie del monumento antes de regresar rápidamente a su caravana de automóviles.

Durante el Día de Martin Luther King Jr. en 2017, Trump se reunió con King III en la Torre Trump en Nueva York en una reunión que el hijo del líder de los derechos civiles describió como “constructiva”.

Jeremy Diamond, Maegan Vázquez, Gregory Krieg y Annie Grayer de CNN contribuyeron con este informe.