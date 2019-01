El presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó se autoproclama presidente interino de Venezuela

(CNN Español) — En medio de las manifestaciones de la oposición este miércoles en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró asumir las competencias del Poder Ejecutivo.

Guaidó toma este juramento activando el articulo 233 de la Constitución, que establece que pueden existir faltas absolutas del presidente de la República y que las mismas pueden ser decretadas por el Parlamento, cuando exista “abandono del cargo”, algo que la Asamblea Nacional cree que es una realidad desde 2017 por el “incumplimiento de deberes constitucionales” por parte de Maduro.

Guaidó ha recibido el apoyo que de algunos gobiernos e incluso varias fuentes dijeron a CNN incluso que el presidente de Estados Unidos Donald Trump estaba considerando decretar o reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela y no al presidente Nicolás Maduro.

Analistas como el consitucionalista José Vicente de Haro, consultado por CNN dicen que se debe juramentar a Guaidó, porque de lo contrario estarían incurriendo en una falla constitucional. Para De Haro, Juan Guaidó es el presidente electo legítimo de Venezuela. El senador estadounidense Marco Rubio, la semana pasada, tuiteó que le pidió a Trump que reconociera a Guaidó como “el legítimo presidente de transición de Venezuela si la Asamblea Nacional invoca el artículo 233 de la Constitución”. El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio coincide y ha pedido al parlamento activar el artículo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también pide que se use ese mecanismo: “el camino a la Democracia debe ser democratización a través del art. 233”, dijo en Twitter este lunes.

Pero no todos piensan así. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo el 15 de enero que “podemos hacer llamado a elecciones de cualquier Poder Público por esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” y aseguró que Maduro seguirá siendo el Jefe de Estado y que de hacerse las elecciones para el parlamento, “la Asamblea Nacional en desacato desaparece de inmediato”.

La abogada constitucionalista Olga Álvarez dijo en una entrevista con VTV a mediados de enero que no “existe la figura de vacío de poder en la Constitución porque tienes los mecanismos suficientes para que no haya problemas de gobernabilidad. A través del artículo 233 determinas cuáles son las causas para declarar la falta absoluta del presidente como renuncia, muerte”. A su vez, Claudio Fermín, exjefe de campaña del excandidato presidencial Henri Falcón, dijo a Vladimir Villegas que las elecciones del 20 de mayo de 2018 no pueden ser desconocidas. “Es un hecho que Maduro ganó las elecciones del 20 de mayo” y eso es lo que legitima el gobierno.