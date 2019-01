Emiliano Sala: Esto es lo que sabemos de la búsqueda del futbolista argentino

(CNN) — La policía británica que busca al desaparecido futbolista argentino Emiliano Sala dice que prioriza la búsqueda basándose en la posibilidad de que Sala y la otra persona que iba a bordo del avión, que se perdió en el Canal de la Mancha, hayan descendido en el agua y subido al bote salvavidas de la aeronave.

La operación de búsqueda y rescate del avión — un Piper Malibu de un solo motor que desapareció del radar cerca de las Islas del Canal antes de las 8:30 pm hora local (3:30 pm ET) del lunes — se reanudó el miércoles.

A las 9:30 hora local (4:30 a.m. ET) de este miércoles, la policía de Guernsey dijo en Twitter que la búsqueda se llevaba a cabo basándose en cuatro posibilidades: que el piloto aterrizó en otro lugar pero no hizo contacto, que fueron recogidos por un barco que pasaba, la opción del bote salvavidas o que la aeronave se despedazó al entrar en contacto con el agua.

“Nuestra área de búsqueda tiene como prioridad la opción del bote salvavidas”, decía el tuit.

Transferencia récord

Más temprano el miércoles, la policía de Guernsey dijo que dos aviones buscarían en un área específica en la que creían, con base en la revisión de las mareas y el clima desde que el avión desapareció, había la “mayor probabilidad de encontrar algo”.

El avión solicitó descender tras su paso por Guernsey, pero perdió el contacto con el control de tráfico aéreo mientras volaba a 700 metros de altura.

Sala, de 28 años, viajaba de Nantes a Cardiff tras haberse despedido de sus excompañeros en Francia después de una transferencia reportada por 15 millones de libras (US$ 19,3 millones) al club de la Liga Premier inglesa.

Cuando la búsqueda fue suspendida la noche del martes, las autoridades habían advertido que no esperaban encontrar sobrevivientes.

La policía de Guernsey dijo en Twitter que no encontraron “señales” de los que iban a bordo y agregó: “Si descendieron en el agua, las posibilidades de supervivencia en esta etapa, por desgracia, son escasas”.

El capitán David Barker, capitán de puerto del estado de Guernsey, dijo a periodistas el martes que no hubo una llamada de socorro y que “simplemente se perdió del radar y de las comunicaciones”.

‘En estado de shock’

El padre de Sala, Horacio, dijo que estaba en estado de shock mientras esperaba noticias sobre su hijo desaparecido.

El martes, el padre de Sala dijo a CNN en Español que ningún funcionario había estado en contacto con él.

“Nadie me ha llamado, nadie se ha puesto en contacto con nosotros”, dijo, y reveló que la última vez que había hablado con su hijo fue el domingo.

“Estaba bien, estaba feliz por su siguiente paso … ir hacia adelante … un club más grande y podía jugar [en la] Premier. Estaba muy contento”, dijo. “Esto no se puede explicar”.

Una temporada estelar

Sala, quien firmó un contrato de tres años con el club galés el sábado, había anotado 12 goles de liga para Nantes esta temporada.

El argentino habría estado disponible para debutar en Cardiff, que se encuentra en la zona de descenso después de haber tenido problemas para marcar goles durante su regreso a la máxima división inglesa, en el partido de la Liga Premier de la próxima semana ante el Arsenal.

Sala anotó 42 goles para Nantes desde que fue transferido del Burdeos en 2015 y solo dos jugadores anotaron más goles que el delantero en la máxima categoría de Francia esta temporada: Kylian Mbappe del PSG y Nicolás Pepe del Lille.

En su tuit más reciente el lunes, justo antes de volar, Sala publicó una foto suya con el equipo de Nantes FC y el título: “la última, adiós”.