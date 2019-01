“Estoy aquí en el avión y parece que se va a caer a pedazos”: el mensaje que envió Emiliano Sala desde el avión

El delantero argentino Emiliano Sala fue transferido recientemente del Nantes de la liga francesa al Cardiff de la Liga Premier de Inglaterra. (JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP/Getty Images)

(CNN) — c, dijo el portavoz de la familia de Sala en una conferencia de prensa en Argentina el miércoles.



Al preguntarle sobre la autenticidad del mensaje de audio que había estado circulando en los medios de comunicación, el amigo de la familia y portavoz Martin Molteni confirmó que era un “mensaje privado” que “no debería haber ido más allá de ese grupo [de WhatsApp]”.

“Lamentamos que se haya hecho público”, agregó Molteni.

Molteni estaba sentado junto al padre de Sala, Horacio y su hermano Darío en la conferencia de prensa.

No estaba claro exactamente cuándo envió Sala el mensaje, pero se le oye decir que está a bordo del avión que estaba programado para volar desde Nantes a Cardiff. Se describió a sí mismo como cansado y se le puede escuchar bostezando.

Sala parece hacer bromas sarcásticas sobre el avión, diciéndole a sus amigos en un tono inexpresivo: “Estoy aquí en el avión y parece que se va a caer a pedazos”.

Luego dice que el entrenamiento con su nuevo equipo en Cardiff comenzaría al día siguiente.

Hacia el final de la grabación, parece hacer otra broma, diciendo: “Si en una hora y media no tienes noticias mías … No sé si enviarían a alguien a buscarme porque no me encontrarían, pero ustedes lo sabrán. Amigo, estoy muy asustado”.

A lo largo de la grabación, su voz es monótona y suena cansado, sin ninguna indicación de que sus comentarios sobre el avión no sean de humor oscuro.

La policía británica que busca al desaparecido futbolista argentino Emiliano Sala dice que prioriza la búsqueda basándose en la posibilidad de que Sala y la otra persona que iba a bordo del avión, que se perdió en el Canal de la Mancha, hayan descendido en el agua y subido al bote salvavidas de la aeronave.