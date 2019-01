Trump no está molesto con Giuliani, dicen fuentes: ‘Rudy no será despedido’

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está enojado con su abogado Rudy Giuliani, pese a las respuestas contradictorias del exalcalde de Nueva York en entrevistas recientes sobre un proyecto para construir una Torre Trump en Moscú, dijeron fuentes a CNN el martes.

Y Giuliani no se va a ninguna parte.

Una fuente familiar con el equipo legal de Trump dijo a CNN el martes: “Rudy no será despedido”.

Giuliani ha sido objeto de un intenso escrutinio esta semana después de meterse en líos durante entrevistas en los programas de noticias de la mañana del domingo. En una de las entrevistas, Giuliani dijo que Trump había estado conversando sobre el proyecto durante toda la campaña presidencial, posiblemente en octubre o noviembre de 2016.

Esa respuesta de Giuliani contradecía meses de declaraciones de Trump y su equipo sobre que las discusiones sobre la construcción de una Torre Trump en Moscú habían terminado antes de las primarias de Iowa en enero de 2016.

La fuente dijo que el presidente y otros no estaban contentos con la declaración y Trump le pidió a Giuliani que saliera a arreglar las cosas.

El lunes, Giuliani emitió un comunicado retractándose de esa declaración y dijo que sus comentarios eran hipotéticos.

“Mis recientes declaraciones sobre las discusiones durante la campaña de 2016 entre Michael Cohen y el entonces candidato Donald Trump sobre un posible ‘proyecto’ Trump en Moscú fueron hipotéticas y no se basaron en conversaciones que tuve con el presidente”, dijo Giuliani en el comunicado. “Mis comentarios no representaban el momento o las circunstancias reales de tales discusiones. El punto es que la propuesta estaba en la primera etapa y no avanzó más allá de una carta de intención no vinculante e informal”.

A pesar de un reporte del martes por la noche que indicaba lo contrario, el miembro del equipo legal dijo que Trump no estaba “indignado” por la declaración de Giuliani y la subsiguiente operación de limpieza. Al presidente le gusta lo que Giuliani hace por él y cree que es eficaz, dijo el miembro del equipo.

Otra persona que habló con Trump el martes dijo a CNN que no existía una sensación perceptible de molestia hacia Giuliani y agregó que el abogado, una de las figuras más destacadas en televisión que defienden a Trump, es una de las pocas personas sobre las que el presidente no ha estado gritando en las últimas 48 horas.

La fuente dijo que Trump parecía satisfecho después de pedirle a Giuliani que solucionara el problema, y que el presidente no daba muestras de querer despedir al abogado. Pero esa decisión, por supuesto, en última instancia, recae en Trump.

De su lado, Giuliani expresó confianza en su relación con el presidente en una entrevista con Dana Bash de CNN el martes por la tarde.

“Él solo quería que quedara aclarado. Entiende cómo suceden estas cosas. Le sucede todo el tiempo”, le dijo Giuliani a Bash.

Añadió que no le preocupa que el fiscal especial Robert Mueller pueda hacer más preguntas a Trump y su equipo legal después de sus declaraciones.

“No tengo ningún problema en darle esa respuesta si él quiere esa respuesta. Creo que lo entiende implícitamente”, dijo Giuliani.