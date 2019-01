5 cosas que debes saber este 24 de enero: Lucha por el poder en Venezuela y primer día del Papa Francisco en Panamá

Una toma de rehenes en Florida dejó al menos cinco muertos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dijo al presidente Donald Trump que le impediría pronunciar el discurso en la Cámara de Representantes mientras partes del gobierno permanezcan cerradas. Un osezno huérfano es rescatado en Nueva Inglaterra. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Lucha por el poder en Venezuela

La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino y su reconocimiento por parte de Estados Unidos y otros gobiernos de la región dejan a Venezuela en una lucha por el poder, un hecho tan insólito como histórico dentro de la Revolución Bolivariana. En medio de una jornada de marchas y protestas de la oposición y el oficialismo, que terminó con varios muertos y detenidos, Maduro rompió relaciones diplomáticas y políticas con EE.UU. y dio 72 horas para que el personal diplomático abandone el país.

2. El Papa en Panamá, primer día

A bordo del avión papal durante un vuelo de 13 horas desde Roma a Panamá, donde asiste a la Jornada Mundial de la Juventud, el papa Francisco habló con los periodistas que lo acompañaban en el vuelo. Entre otras cosas, se refirió a la controversia sobre el muro fronterizo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, y sugirió leer un editorial en el periódico del Vaticano que habla de la explotación del miedo para ganar votos y clics en Internet. “El miedo nos vuelve locos “, dijo el pontífice, sin dar más detalles. Este jueves 24 se reunirá con el presidente Juan Carlos Varela y con los obispos centroamericanos.

3. Pelosi y el freno al Estado de la Unión

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, canceló el discurso anual sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Pelosi dijo que le impediría pronunciar el discurso en la Cámara de Representantes mientras partes del gobierno permanecieran cerradas. Trump dijo que dará su discurso cuando termine el cierre del gobierno. Pero, ¿en qué momento se encuentra el cierre del gobierno? En teoría, los estadounidenses quieren que se termine el cierre del gobierno, pero no en la vida real: según un sondeo del Pew Research Center de la semana pasada, 58% de los estadounidenses se opone a extender el muro a lo largo de la frontera con México, mientras que el 40% lo favorece. Entre los partidarios del muro, 72% dijo que sería inaceptable aprobar una ley que no incluya fondos para el muro si termina el cierre. Entre los que se oponen al muro, 88% dijo que no es aceptable aprobar un proyecto de ley que incluye fondos para dicho muro. Solo un pequeño número de cada lado estuvo de acuerdo en que sería correcto reabrir el gobierno haciendo concesiones al otro lado.

4. Arrestan a enfermero que habría abusado de mujer en coma

Nathan Sutherland. Ese es el nombre del enfermero sospechoso de ser el agresor sexual de una mujer que ha estado en coma diez años y que dio a luz a un bebé recientemente. Una muestra de ADN de Sutherland coincidió con el ADN extraído al bebé de la paciente, según la policía. El presunto violador, quien ha sido acusado por agresión sexual y abuso de un adulto vulnerable, según el Departamento de Policía de Phoenix, Arizona, era practicante con licencia de enfermería en el centro médico Hacienda HealthCare.

5. Toma de rehenes en Florida

Un hombre armado asaltó una sede del banco SunTrust en Florida y mató al menos a cinco personas el miércoles, dijo el jefe de la policía de Sebring, Karl Hoglund. El sujeto llamó a la policía a las 12:36 p.m. y dijo que había disparado dentro del banco. No está claro si los heridos durante el incidente de la toma de rehenes en Sebring eran empleados o clientes del banco, dijeron las autoridades. Las víctimas aún no han sido identificadas y aún no se han hecho notificaciones familiares, dijo el alguacil del condado de Highlands, Paul Blackman. El sospechoso, quien fue identificado como Zephen Xaver, de 21 años, de Sebring, está bajo custodia, dijeron las autoridades.

Empoderamiento de las mujeres en la cuarta revolución industrial

Ya son más de 1.000 las egresadas de este emprendimiento digital peruano que se han sumado a la fuerza laboral en Lima. Mira de qué se trata.

Rescatan un osezno huérfano en Nueva Inglaterra

Guardabosques de Nueva Inglaterra, en el noreste de Estados Unidos, rescataron a un pequeño oso y le dieron una nueva oportunidad.

El gran gesto de un policía

Un policía de Nashville, Tennessee, se tomó un rato para jugar con un niño. Mira el video.

Agua para migrantes

Estas voluntarias irían a prisión en EE.UU. por dejar agua y comida en un refugio nacional de vida silvestre de Arizona en el que han muerto inmigrantes.

Perro robot policía

Sony anunció que añadirá una nueva función a su perro robot Aibo en este 2019. Al nuevo servicio le llamaron “Aibo policía” y le permite a la máquina patrullar dentro de la casa.

Casi 1.200

El número de denuncias que recibe cada semana la unidad de investigaciones de Uber en América del Norte, incluyendo amenazas verbales, agresión física y sexual, violación, robo y accidentes de tráfico. CNN conoció un memo en el que se habla de los problemas de estrés en esa unidad.

“Estoy aquí en el avión y parece que se va a caer a pedazos”.

El futbolista Emiliano Sala envió un mensaje de audio de WhatsApp a un grupo de amigos a bordo del avión que desapareció el lunes, dijo el portavoz de la familia de Sala en una conferencia de prensa en Argentina el miércoles.

Fotos de las marchas de venezolanos del #23E

Miles de venezolanos salieron a las principales calles del país protestando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que recientemente inició un nuevo mandato.