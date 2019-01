‘El último adiós’, el premonitorio tuit de Emiliano Sala que añade mayor tragedia a su historia

(CNN) — Emiliano Sala quiso despedirse por última vez.

A la edad de 28 años, el argentino acababa de dar los toques finales a un contrato multimillonario que llevaría su carrera al siguiente nivel en la Liga Premier inglesa.

Después de firmar para el Cardiff City, regresó a Nantes para despedirse de sus compañeros de equipo a los que llegó a considerar como su familia durante los cuatro años que estuvo en el club francés.

Fue entonces cuando publicó la foto en las redes sociales con el mensaje en italiano: “La ultima ciao”, que significa “el último adiós”.

Después de despedirse, tomó un avión con destino a Cardiff y lo que esperaba que fuera la oportunidad de su vida.

Pero desde que dejó Francia, ninguno de sus familiares y amigos han tenido noticias suyas luego de que el avión Piper Malibu de un solo motor en el que volaba desapareciera del radar cerca de las Islas del Canal antes de las 8:30 pm hora local (3:30 pm ET) del lunes.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda de los restos del avión, quienes conocen a Sala han querido compartir sus historias.

Aunque los relatos varían, los temas son consistentes. Hablan de un hombre que se daba tiempo para los demás y que había trabajado duro por su gran oportunidad en el deporte.

“Este año se convirtió en uno de los máximos goleadores de la liga”, dijo a CNN Gilles Criniere, presidente de Allez Nantes Canaris, el mayor grupo de simpatizantes del FC Nantes.

“En años anteriores no se había desempeñado a ese nivel, pero como siempre dijimos, ha sido un jugador que sabía ‘sudar la camiseta’ y dar todo por el equipo”.

Sala no ocultaba su deseo de llegar a la cima. Después de dejar su casa en la adolescencia, estaba decidido a pagar la fe y el apoyo que su familia le demostraba.

Su traslado a Cardiff fue la realización de un sueño de infancia para jugar en una de las ligas más grandes del mundo y aliviar la carga de sus padres.

“En Argentina, no había mucho dinero. Mi papá era conductor de una camioneta, no entraba mucho dinero. Ese período es el que me impulsa. He tenido que trabajar muy duro en todas las etapas de mi vida”, le dijo Sala a SoFoot en 2017.

“Para mi madre fue muy difícil cuando me fui. Otras personas en el pueblo no estaban de acuerdo en que un niño se fuera tan joven. Desde que me fui, siempre hemos hablado todos los días sobre nuestras esperanzas, preocupaciones y sueños”.

Cuando se le preguntó a su padre, Horacio, sobre la desaparición de su hijo el martes, es comprensible que se haya sentido conmocionado.

“Él estaba bien, estaba feliz por su siguiente paso … ir hacia adelante … un club más grande y poder jugar [en la] Liga Premier. Estaba muy contento”, dijo. “No tiene explicación”.

‘Inolvidable’

Yacine Bammou jugó con Sala en el Nantes antes de unirse al Caen al final de la temporada pasada y en una emotiva entrevista con el periódico francés L’Equipe, el internacional marroquí reveló que había hablado con su excompañero de equipo solo 48 horas antes de su salida hacia Cardiff.

“He pasado años maravillosos con él, inolvidables”, dijo Bammou.

“Todavía estoy esperando algo. Todavía no es oficial. Realmente no sabemos lo que ha estado pasando. Es realmente muy, muy difícil, incluso para mi familia y amigos. Él solía venir a mi casa, era como un hermano.

“El avión debe haber aterrizado en alguna parte, estoy imaginando cosas. Lo llamé esta mañana en WhatsApp. Todavía sonó, porque era una aplicación, pero no hubo respuesta”.

La historia de Sala ha conmovido a personas de todo el mundo, desde su natal Argentina hasta Europa.

‘Amigo para siempre’

Para los que están en Argentina, el éxito de Sala era algo de lo que enorgullecerse, era una aventura que vivían a través de él.

Martín Moltemi creció con Sala. Los dos eran amigos de la infancia que pasaban el tiempo pateando una pelota alrededor de Santa Fe.

“Emiliano era un amigo para siempre”, le dijo a CNN en Español. Los dos habían hablado recientemente, platicando con emoción del traslado de Sala a la Liga Premier. “Emilio estaba muy emocionado porque tenía que volver a entrenar este martes,” dijo Moltemi.

“Su debut iba a ser la semana próxima contra el Arsenal. Para nosotros, gente de fútbol, es un sueño. Para él era un sueño y un desafío”.