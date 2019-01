Under Armour diseñará el traje espacial para los futuros astronautas de Virgin Galactic

(CNN) — Under Armour fabrica equipamiento deportivo, ropa de entrenamiento, zapatillas, y ahora ropa de astronautas.

Virgin Galactic, que planea utilizar un avión cohete para llevar grupos de turistas al borde del espacio, anunció este jueves que Under Armour desarrollará los trajes que usarán los pilotos y pasajeros durante el vuelo.

“Trabajar con Sir Richard [Branson] y Virgin Galactic es una oportunidad única en la vida, que entusiasma a todo el equipo de Under Armour en todo el mundo“, dijo en un comunicado el gerente general de Under Armour, Kevin Plank.

LEE: Cómo se explican las fascinantes ráfagas de radio del espacio exterior

Cientos de personas se inscribieron para volar con Virgin Galactic y la compañía espera realizar su primer viaje con pasajeros en algún momento de este año.

Además de desarrollar trajes de vuelo a medida, Under Armour diseñará uniformes de empleados de Virgin Galactic y preparará programas personalizados de “preparación física y recuperación” para los clientes. Los términos financieros de la sociedad no fueron revelados.

Under Armour dará a conocer los diseños más adelante este año.

Virgin Galactic realizó su primer vuelo de prueba para alcanzar más 80 kilómetros sobre la Tierra el mes pasado, lo suficientemente alto para que los dos pilotos a bordo del avión sean considerados como astronautas.

Más de 600 personas, que tienen entradas reservadas con un precio de entre 200.000 y 250.000 dólares, están registradas para volar con Virgin Galactic.

Se planean unos pocos vuelos de prueba a mayor altitud antes de que la compañía permita pasajeros a bordo, y Branson planea estar en el primer viaje. Le dijo Este jueves le dijo a CNN que espera estar en el espacio en julio.

El avión espacial de la compañía viajará hasta tres veces la velocidad del sonido para llegar al borde del espacio, y los pasajeros experimentarán unos minutos de ingravidez antes de que el vehículo comience a descender.

El avión estará presurizado, por lo que los pasajeros no necesitarán necesariamente tener trajes herméticos.

Plank dijo que su compañía tendrá en cuenta la seguridad. Dijo que quiere que los trajes “ayuden a mantener la sangre en los lugares correctos”, ya que los pasajeros soportarán velocidades vertiginosas.

Plank no entró en detalles sobre cómo Under Armour podría lograr ese objetivo, pero Margaret Frey, profesora de Diseño de Vestimenta y Ciencia de Fibra en Cornell, dijo que Plank probablemente esté hablando de usar trajes de compresión. Hay una larga historia de pilotos de prueba de la Fuerza Aérea que utilizan compresión para ayudar a que sus cuerpos funcionen correctamente durante vuelos a gran velocidad y a gran altura.

LEE: Astronauta japonés dijo que creció 9 cm en el espacio, pero en realidad eran solo 2 cm

Plank también dijo que Under Armour aprovechará la ropa que la compañía ha creado para algunos de los mejores atletas que patrocina. Los trajes de vuelo serán ignífugos, dijo, y utilizará la tecnología de tela Under Armour desarrollada para Tom Brady, ícono del fútbol americano, que se supone que ayuda a controlar la temperatura corporal.

Branson dijo que quiere que Under Armour entregue algo que haga que sus clientes se sientan como astronautas.

“Además de dar a luz a sus hijos y casarse, va a ser un día trascendental, el día que más recuerden”, dijo Branson. “Así que si vas a hacer eso, vas a querer mirarte en el espejo antes de subir y sentir ‘soy un astronauta'”, agregó. Virgin Galactic ha dicho que sus clientes no necesitarán tener grandes condiciones físicas, pero la empresa ofrecerá experiencias de capacitación opcionales. Under Armour se sumará a esas opciones desarrollando planes personales de salud y acondicionamiento físico para los pasajeros, y tendrán la opción de viajar a las instalaciones de rendimiento de Under Armour en Portland, Oregon, dijo Plank a CBS.

El vuelo a bordo del avión espacial de Virgin Galactic incluirá intensas fuerzas G, pero no será tan agotador como las misiones orbitales que completan los astronautas de la NASA. Esos vuelos implican velocidades que superan a Mach 30.