Doomsday Clock: El Reloj del Juicio Final dice que el fin del mundo está cerca y estas son las razones

(CNN) — Si tienes algo en tu lista de pendientes, es mejor que lo hagas ahora, porque el mundo está cerca de la aniquilación.

Eso es según el Bulletin of the Atomic Scientists, que hizo su presentación anual del Reloj del Juicio Final (Doomsday Clock) el jueves.

Un grupo de científicos y académicos, entre ellos 15 premios Nobel, pusieron el reloj a las 11:58 p.m., dos minutos antes de la simbólica medianoche apocalíptica.

El minutero no se movió desde el año pasado. Pero las 11:58 p.m. es lo más cerca que el reloj ha estado de simbolizar la perdición.

“El hecho de que las manecillas del Reloj del Juicio Final no hayan cambiado es una mala noticia“, dijo Robert Rosner, presidente del Consejo de Ciencia y Seguridad de Bulletin of the Atomic Scientists.

Entonces, ¿por qué estamos tan cerca de la destrucción? Las armas nucleares y el cambio climático, dicen los expertos.

“En el ámbito nuclear, Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear iraní y anunció que se retiraría del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), pasos graves hacia un completo desmantelamiento del proceso mundial de control de armas”, dijo el grupo.

“El acuerdo con Irán no es perfecto, pero sirve al interés de la comunidad internacional por restringir la proliferación de armas nucleares”.

En cuanto al cambio climático, “las emisiones mundiales de dióxido de carbono, que parecían estabilizarse a principios de esta década, reanudaron su ascenso en 2017 y 2018”, dijo el grupo.

“Para frenar los peores efectos del cambio climático, los países del mundo deben reducir a cero las emisiones mundiales de dióxido de carbono antes de fin de siglo”.

Los científicos arremetieron contra el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse del Acuerdo Climático de París de 2015, “el principal acuerdo mundial para abordar el cambio climático”.

El Reloj del Día del Juicio Final no siempre ha marcado la fatalidad desde que se introdujo por primera vez en la década de 1940.

En 1991, se estableció en 17 minutos antes de la medianoche.

Pero antes de que el reloj marcara las 11:58 pm tanto en 2018 como en 2019, la última vez que se consideró que el mundo estaba cerca de la aniquilación fue en 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en una carrera armamentista nuclear.