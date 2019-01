Dos gemelas separadas por 50 años se reunieron después de ver una película de CNN

(CNN) — Cuando Michele Mordkoff y Allison Kanter tenían cinco meses, cada una de ellas fue adoptada por familias amorosas en el área de la ciudad de Nueva York, con dos días de diferencia. Las niñas, por supuesto, no lo sabían, y sus familias no estaban informadas, pero las niñas eran gemelas. Era mediados de octubre de 1964, y las dos no volverían a verse por más de 50 años.

Hoy, dividir a los hermanos biológicos se desaconseja casi universalmente, pero en ese momento, algunos investigadores creían que era mejor para los gemelos separarse durante el proceso de adopción. La idea era que no tendrían que competir por la atención de sus nuevas familias y prosperarían mejor por sí mismos.

Louise Wise Services, la agencia a través de la cual Mordkoff y Kanter fueron adoptadas, actuó por esta máxima de separación entre hermanos. Las mujeres dicen que sus padres adoptivos nunca fueron informados por la ahora difunta agencia de que sus hijas tenían una gemelo.

“Están tan conmocionados como nosotros, si no más”, dijo Mordkoff, “porque sentían que estaban recibiendo información completa e información sobre quiénes éramos y cuál era nuestra identidad”.

Mordkoff siempre se había preguntado acerca de su identidad, y su curiosidad finalmente obtuvo lo mejor de ella el verano pasado después de ver “Three Identical Strangers (“Tres desconocidos idénticos”) de CNN Films. Se trata de un conjunto de trillizos, también adoptados por Louise Wise Services casi al mismo tiempo que Mordkoff y Kanter, que solo se conocieron cuando uno fue confundido con otro en una universidad de Nueva York en 1980.

Después de ver el documental, Mordkoff recuerda haber pensado: “Tengo que escupir en una taza y averiguar cuál es mi historia”.

Unas semanas más tarde, los resultados de Mordkoff en Ancestry.com revelaron un “miembro de la familia inmediata” que no sabía que tenía. La coincidencia en su cuenta apuntó a un joven en California, así que Mordkoff (que vive en Nueva Jersey) decidió enviarle un mensaje.

“Lo mantuve muy discreto”, recordó. “Dije: ‘hola, soy adoptada, y tú has coincidido conmigo, así como con tu madre. Por favor escríbeme de nuevo’. Estuve tentada de decir más, pero no pensé que fuera lo correcto”.

Por su parte, Kanter recuerda que su hijo le envió un mensaje de texto y le dijo: “Mamá, hay alguien [contactándome] que me dice que está relacionado contigo… y debes consultar tu número de certificado de nacimiento y decirme de qué se trata”.

“Me sorprendió pensar que alguien había asumido mi identidad”, recuerda Kanter. “No sabía lo que estaba sucediendo, y luego le leí los números, los últimos cuatro números, y me dijo: ‘Mamá … es tu hermana gemela'”. Después de 54 años de diferencia, sin darse cuenta mutuamente, Mordkoff y Kanter se reunieron cara a cara en la ciudad de Nueva York en agosto.

“Creo que pasaron tres semanas desde el momento en que descubrí que podía tener una gemela y el encuentro con Allison, y me parecieron tres años”, dijo Mordkoff. “En un momento dado, solo quería que terminara: quiero decir, no terminar, pero quería verla y quería abrazarla y decirle que esperaba que estuviera bien y que la vida sea buena para ella”.

Luchando por contener las lágrimas, Mordkoff tiene que hacer precisamente eso. Ella y Kanter se miraron con incredulidad, comparando la sorprendente similitud de sus ojos, sus brazos y sus manos.

“Solo esperaba que ella tuviera una vida similar a la mía, que hubiéramos crecido de una manera muy similar, que fuera fácil conocernos y que no tuviéramos ninguna aversión a saber cómo fuimos criadas”, dijo Kanter.

Mientras las dos mujeres dicen que se sienten despojadas de su niñez juntas, han llegado a estar en paz al descubrir esta revelación que altera la vida en esta etapa de sus vidas. Ambas tienen relaciones a largo plazo, cada una con hijos adultos.

“Le digo a Michele que, por más que me gustaría, podrían haber sido otras tantas cosas… Creo que estamos en un momento de nuestra vida en el que era el momento adecuado para estar juntas”, dijo Kanter. “Hace veinticinco años hubiera sido genial, pero no sé si hubiera podido manejar esto a los 18 o 19 años, cuando los chicos [en ‘Tres idénticos extraños’] se conocieron”.

Hablando de la idea de que fueron separadas desde el principio, dijo Mordkoff, “la ética y la moral no son nuevas. Han existido por siempre. Hacer lo correcto es lo correcto. Y saber que estás haciendo lo incorrecto y ocultar lo que estás haciendo es mi preocupación por lo que sucedió con nosotras”.

Los Servicios Spence-Chapin para Familias y Niños, la organización que absorbió todos los registros de Louise Wise en 2004, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

“Creo que a veces en la vida, tienes que aceptar lo bueno y lo malo, y esto ha sido bueno”, dijo Mordkoff. “La parte inquietante es por qué sucedió y que las cosas podrían haber sido diferentes. Pero dicho esto, estoy emocionada. Nos perdimos de lo que las hermanas deberían haber tenido juntas, pero una vez dicho esto, nos tenemos la una a la otra ahora para tiempos futuros juntas y felices y [para] apoyarnos mutuamente”.

El doctor Sanjay Gupta, de CNN, contribuyó a este informe.