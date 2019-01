Juan Guaidó confirma conversaciones con funcionarios del gobierno de Maduro

(CNN) — El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó este sábado durante una manifestación opositora que se reunió recientemente con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

“Ya el mensaje lo dimos claramente. Ya respondimos a la pregunta. ¿Nos hemos reunido o no? De nuevo: con muchos funcionarios, no solamente civiles, también de otras ramas que, por seguridad, como lo dije ayer, no vamos a mencionar, porque respetamos”, dijo Guaidó.

Agregó que todos los que buscan beneficios del proyecto de ley de amnistía que su gobierno paralelo está ofreciendo deben unirse a su movimiento. “Aquí podemos garantizarles protección … [Nicolás] Maduro no puede”.

La confirmación se produce después de que Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones de Venezuela, dijera el viernes que Guaidó se reunió con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, y Freddy Bernal, exalcalde del municipio Libertador en Caracas, para denunciar la “presión de Estados Unidos” y pedir un diálogo.

Rodríguez también mostró un video de cámaras de seguridad en el que se muestra a un hombre con sombrero y capucha y dijo que este era Guaidó entrando a la reunión. CNN no ha podido confirmar el video de manera independiente y Guaidó no hizo ninguna referencia al respecto.

En una manifestación diferente, el viernes, Guaidó afirmó que el único diálogo que sostendrá la oposición con Nicolás Maduro será coordinar los planes para que abandone el gobierno.