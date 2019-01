Lady Gaga o Mike Pence, ¿qué tipo de cristiano eres?

Nota del editor: Guthrie Graves-Fitzsimmons es un escritor y activista cristiano progresista. Es el fundador de The Resistance Prays, un diario devocional cuyo objetivo es derrotar, espiritual y políticamente, al “Trumpismo”. Síguelo en Twitter @GuthrieGF. Las opiniones expresadas aquí son del autor.

(CNN) — ¿Qué tipo de cristiano eres?

¿Estás del lado de Lady Gaga y Alexandria Ocasio-Cortez o Mike Pence y Sarah Sanders? Dos disputas en la última semana entre cristianos prominentes de los lados progresistas y fundamentalistas de la fe pueden ayudarte a decidir.

Lady Gaga, recién nominada al Premio de la Academia, llamó al vicepresidente Mike Pence durante el fin de semana. Su esposa, Karen, fue noticia por trabajar en una escuela privada “cristiana” que prohíbe a los estudiantes y padres LGBTQ. Eso no va bien con Lady Gaga, que ha sido muy abierta con respecto a su fe cristiana y su apoyo a la comunidad LGBTQ.

“Usted [Mike Pence] dice que no debemos discriminar contra el cristianismo. Usted es la peor representación de lo que significa ser cristiano”, dijo Lady Gaga desde el escenario del MGM Park Theatre en Las Vegas. “Soy una mujer cristiana, y lo que sí sé sobre el cristianismo es que no tenemos prejuicios, y todos son bienvenidos”.

Luego, el martes, el presentador de Fox News Sean Hannity le preguntó a Sarah Sanders sobre la representante Alexandria Ocasio-Cortez y su propuesta de un “Nuevo Pacto Verde”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca respondió que el cambio climático debería dejarse en manos de Dios.

“No creo que vamos a escuchar a [Ocasio-Cortez] sobre nada, especialmente sobre cualquier cosa que dejamos en manos de una autoridad mucho más alta”, dijo Sanders. “Y ciertamente no escuchar a la congresista de primer año sobre cuándo se acabará el mundo“.

Ocasio-Cortez, que habló en la Iglesia Riverside en Nueva York el lunes en un evento en honor del reverendo doctor Martin Luther King Jr. y constantemente discute su propia fe, regresó a Twitter con recibos bíblicos.

Raramente pondría a Ocasio-Cortez, Lady Gaga, Pence y Sanders en la misma caja sobre cualquier tema, sin embargo, todos ellos se autoidentifican como cristianos. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas enemistades cristianas?

Más allá de mostrar la diversidad del cristianismo estadounidense, Ocasio-Cortez y Lady Gaga me dan la esperanza de que los cristianos progresistas dejen de ceder nuestra tradición a los fundamentalistas.

No te culpo si la pregunta “¿qué tipo de cristiano eres?” te sorprende. Desde mucho antes de que yo naciera en 1989, los fundamentalistas han definido nuestra imaginación pública de lo que significa ser un cristiano. Le dijeron a Estados Unidos que eran los únicos cristianos y que los únicos problemas de moralidad “cristiana” eran atacar a las personas LGBTQ y controlar las opciones reproductivas de las mujeres.

Primero, los derechos LGBTQ y los debates sobre el cambio climático ilustran la diversidad del cristianismo estadounidense. Los cristianos progresistas adoptan ambas causas, mientras que los cristianos fundamentalistas tienden a apoyar la desacreditada práctica de la terapia de conversión homosexual y desconfían de la ciencia del clima.

La investigación de opinión pública sobre estos dos temas muestra cómo millones de estadounidenses se ubican a cada lado de la línea divisoria. Aproximadamente dos tercios de los católicos –como Ocasio-Cortez y Lady Gaga–, los cristianos ortodoxos y los protestantes tradicionales favorecen el matrimonio entre personas del mismo sexo, según la encuesta del Instituto Público de Investigación Religiosa de 2017.

E incluso entre los protestantes evangélicos blancos como Sanders, está ocurriendo un gran cambio: el doble de jóvenes evangélicos favorecen el matrimonio entre personas del mismo sexo (53%), en comparación con los mayores de 65 años (25%), según la misma encuesta. Mientras tanto, el 40% de los protestantes y el 45% de los católicos creen que el cambio climático se debe a la actividad humana, según una encuesta de 2015 del Pew Research Center. Los cristianos restantes se dividieron entre creer que el clima se está calentando debido a “patrones naturales” y no creer en absoluto que el clima sea más cálido.

La diversidad entre los cristianos estadounidenses va más allá de los derechos LGBTQ y el clima de inmigración y justicia reproductiva (Ocasio-Cortez y Lady Gaga apoyan a Planned Parenthood, en contraste con Pence y Sanders).

“Feliz Navidad a todos: estas son unas vacaciones llenas de felicidad, familia y amor para todas las personas (incluidos bebés refugiados en pesebres + sus padres)”, tuiteó Ocasio-Cortez. Pero el exfiscal general y fundamentalista cristiano Jeff Sessions también citó su versión del cristianismo para defender la política de separación de familias de la administración Trump. (Los compañeros metodistas de Sessions lucharon contra él en esa posición).

Las divisiones denominacionales dentro del cristianismo han cedido el paso a una división progresista y fundamentalista. Mike Pence encarna este desarrollo: se autoidentifica como un “católico evangélico” que hace poco clara su opinión sobre la Reforma Protestante. Pero está claro para todos: es un héroe para los fundamentalistas cristianos de todas las denominaciones.

Cuando Pence dijo: “Esta crítica a la educación cristiana en Estados Unidos debería detenerse”, no quiso decir el tipo de “educación cristiana” que un cristiano joven y homosexual recibe en un concierto de Lady Gaga. Se refería a una educación cristiana fundamentalista.

Y tristemente, pensé que iba a salirse con la suya igualando el cristianismo con el conservadurismo.

Pero Lady Gaga defendió nuestra fe y contraatacó. Y los fundamentalistas se dieron cuenta. El prominente “lanzallamas fundamentalista” Franklin Graham fue a Facebook a menospreciar a Lady Gaga, y llamar a las personas como Pence “el mejor tipo de cristiano”.

No me hago ilusiones de evitar que los Sanders, los Pence y los Grahams del mundo defiendan su idea de los valores cristianos. Además de un milagro, no reconocerán la dignidad dada por Dios de las personas LGBTQ ni apoyarán un Nuevo Pacto Verde que pueda salvar la creación de Dios. Los fundamentalistas van a seguir luchando por el cristianismo fundamentalista. Mi esperanza es que progresistas como Ocasio-Cortez y Lady Gaga ayuden a remodelar nuestra imaginación pública del cristianismo en general.

Nuestra imaginación pública necesita hacer espacio para la diversidad del cristianismo en Estados Unidos, lo cual solo ocurrirá si más personas como Ocasio-Cortez y Lady Gaga hablan abiertamente.

Finalmente, estos modelos cristianos me recuerdan por qué soy cristiano.

Los cristianos deben preguntarse si nuestra fe nos obliga a adoptar valores progresistas o conservadores. Es una pregunta que los cristianos han enfrentado durante dos milenios, como el hecho de que el cristianismo haya sido citado tanto por defensores proesclavistas como antiesclavistas. La enseñanza cristiana se usa en los llamados al pacifismo y para justificar la guerra.

Jesús resume su ministerio en el Evangelio según San Lucas citando al profeta Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y recuperar la vista a los ciegos, dejar en libertad a los oprimidos, proclamar el año del favor del Señor”.

Una adaptación moderna podría ser: Jesús anuncia su apoyo al socialismo democrático y dedica su ministerio a los “Pequeños Monstruos”, el término de Lady Gaga para los marginados y vulnerables entre los que ella es ministra. Ocasio-Cortez está volteando mesas en el Congreso como Jesús en el Templo y proclamando una visión radical para la justicia económica y social. Son “siervos buenos y fieles”, en el lenguaje de Jesús.