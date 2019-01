Kamala Harris lanza oficialmente su campaña rumbo a las elecciones de 2020 en Estados Unidos

(CNN) — Kamala Harris lanzó oficialmente su campaña presidencial de 2020 este domingo en su lugar de nacimiento, en Oakland, prometiendo ser una luchadora “para la gente” y afirmando que es hora de restaurar lo que ella considera la pérdida de los valores estadounidenses que ha habido bajo el presidente Donald Trump.

“Estamos aquí porque el Sueño Americano y nuestra democracia estadounidense están siendo atacados como nunca antes”, dijo la senadora por California. “Estamos aquí en este momento porque debemos responder una pregunta fundamental. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como estadounidenses? Entonces, respondamos esa pregunta al mundo y a los demás aquí y ahora. Estados Unidos: somos mejores que esto”, dijo.

En una alusión a la retórica xenófoba de Trump, sus políticas en la frontera y su decisión de cerrar el gobierno en un intento fallido de obtener su muro, Harris dijo que “las personas en el poder están tratando de convencernos de que el villano en nuestra historia estadounidense es uno y otro”.

“Pero esa no es nuestra historia. Eso no es lo que somos. Ese no es nuestro país”, dijo Harris sin mencionar el nombre de Donald Trump. “Estados Unidos de América no se trata de nosotros contra ellos … me postulo para ser una presidenta de la gente, por la gente, para toda la gente”.

“Si tengo el honor de ser su presidenta, les diré esto: no soy perfecta. Dios sabe, no soy perfecta”, dijo. “Pero siempre hablaré con decencia y claridad moral y trataré a todas las personas con dignidad y respeto. Dirigiré con integridad. Y hablaré la verdad”.

Kamala Harris no insistió en su propio potencial para una candidatura a la historia con su pasado como mujer negra en busca de la nominación demócrata.

En cambio, se enfocó en la necesidad de la unidad en un momento en que la nación está profundamente polarizada, argumentando que si bien los estadounidenses tienen diferencias en ideología, raza y etnia, deben unirse para enfrentar sus desafíos comunes.

Hablando ante una bandera estadounidense gigante frente al Ayuntamiento de Oakland, Harris estaba rodeada de pantallas gigantes que alternaban imágenes de la multitud con una imagen del logo de su campaña, “Kamala Harris para la gente”, y una solicitud para que los partidarios escribieran “Sin Miedo”. a un número de campaña para mostrar su apoyo.

“Mi corazón está lleno en este momento”, dijo mientras subía al escenario. “Estoy muy orgullosa de ser una hija de Oakland, California”, dijo al referirse al activismo por los derechos civiles de sus padres: inmigrantes de la India y Jamaica que vinieron en “la búsqueda de un sueño”. “La lucha por la justicia es responsabilidad de todos”.

La campaña de Harris se llevó a cabo el mitin en la Plaza Frank H. Ogawa. Harris pasó su infancia con su madre y su hermana en Berkeley. La familia se mudó a Montreal en sus años de escuela media y secundaria después de que su madre consiguió un trabajo de investigación médica allí, pero muchos de los oradores hicieron alusiones a sus raíces en Oakland.

Entre ellos se encontraba la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, quien dijo que decidió respaldar a la senadora de California porque “ella tiene el carácter más increíble y fuerte”.

En una entrevista con CNN antes del mitin, Schaaf, quien comparte los mismos asesores políticos que la senadora de California, calificó a Harris como “la candidata adecuado para este momento en la historia de Estados Unidos”.