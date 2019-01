El papa le resta importancia a la próxima cumbre del Vaticano sobre el abuso sexual del clero

(CNN) — A su regreso a Roma de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el papa Francisco minimizó las expectativas de una próxima reunión de obispos en Roma sobre el escándalo de abusos sexuales del clero de la iglesia.

“Percibí expectativas infladas, tenemos que desinflar las expectativas”, dijo Francisco a los periodistas el domingo por la noche en el avión papal.

El consejo de cardenales del papa sugirió la cumbre, según Francisco, porque “algunos obispos no entendieron bien, o no sabían qué hacer” sobre la crisis del abuso sexual.

El objetivo, explicó, es hacer que los obispos sean conscientes del problema y compartir roles y responsabilidades, un conjunto de protocolos, sobre el manejo por obispos y arzobispos.

“Vimos que algunos obispos no entendían bien, o no sabían qué hacer o hacían algo bueno o algo malo. Sentimos la responsabilidad de darles una “catequesis” (enseñanza) sobre este problema a los obispos de las conferencias”, dijo el papa Francisco.

“Recibo regularmente a personas que han sido maltratadas. Recuerdo a uno, de 40 años, que no pudo orar. Terrible, el sufrimiento es terrible. Entonces, en primer lugar, que pueden estar conscientes de esto. Eso es lo principal, pero antes de pensar en lo que se debe hacer, primero deben estar conscientes. Luego, habrá oración, habrá algún testimonio para que se tomen conciencia, y una liturgia penitencial, para pedir perdón a toda la iglesia”.

Pero el papa Francisco también dijo que el problema del abuso sexual de niños no se desvanecerá porque es un “problema humano”.

“Es una tragedia humana de la que debemos ser conscientes. Nosotros también, resolviendo los problemas en la iglesia pero siendo conscientes, ayudará a resolverlo”.

El papa no toma partido por Venezuela, teme “baño de sangre”

El papa también les dijo a los periodistas que no está tomando partido en la crisis de Venezuela porque, como pastor, sería una “imprudencia” que podría “hacer daño”.

“Apoyo a todo el pueblo venezolano que está sufriendo. Si tuviera que ingresar y decir en estos u otros países, me pondría en un papel que no sé. Sería una imprudencia pastoral de mi parte, y causaría daño”, dijo el papa.

“Hacer que se pongan de acuerdo no es suficiente. (Requiere) una solución justa y pacífica. Me aterroriza un baño de sangre. Y aquí les pido algo extraordinario a quienes pueden ayudar a resolver el problema. El problema de la violencia me asusta”.

No existen excepciones generalizadas al celibato del clero

El papa Francisco adoptó una posición conservadora sobre el celibato y dijo que “el celibato es un regalo para la iglesia”. Explicó que podría haber excepciones muy raras en lugares lejanos, como algunas islas en el Pacífico.

“Solo podría haber una posibilidad en estos lugares muy, muy lejanos, pienso en las islas del Pacífico, pero es algo en lo que hay que pensar. Cuando hay una necesidad pastoral, el pastor tiene que pensar en los fieles”.

¿Por qué jóvenes católicos abandonan la iglesia?

“Hay muchas razones, algunas son personales. Pero la más general, creo, la primera es la falta de buen ejemplo de los cristianos, de los sacerdotes, de los obispos, no diré del papa porque es demasiado (risas), pero también por la falta de buen ejemplo, por ejemplo”, dijo el pontífice.

“… Se sienten huérfanos, y donde hay huérfanos, creo, he hablado de pastores pero también está el problema de los cristianos, los hipócritas católicos, que van a Misa todos los domingos pero no pagan impuestos sobre el empleo, contratan sin contrato, explotan a las personas y luego van al Caribe a tomar vacaciones. Ahí está la explotación de las personas. Dicen que son católicos, van todos los domingos a misa, pero, si haces esto, (eres hipócrita) das un mal ejemplo y esto, en mi opinión, hace que las personas se distancien de la Iglesia”.

Educación sexual necesaria en las escuelas

El papa Francisco dijo que la educación sexual debe comenzar en el hogar y extenderse al aula: “El sexo es un regalo de Dios”, dijo el papa. “No es el coco”.

“Tiene que haber educación sexual para jóvenes. Idealmente, debería comenzar en casa, con los padres. No siempre es posible porque hay muchas situaciones familiares. O porque no saben cómo hacerlo. Las escuelas están allí para complementar eso; si no, cualquier ideología llenará ese vacío”.

Sobre el aborto: misericordia para la mujer y el futuro bebé

El papa habló sobre misericordia para la mujer y para el hijo cuando se le preguntó sobre el aborto.

“Les digo que su hijo está en cielo, háblenles. Les digo que canten una canción de cuna, la canción de cuna que nunca habían podido cantar”, dijo Francisco.

— Daniel Burke de la CNN contribuyó a esta historia.