Kate Beckinsale fue hospitalizada por un quiste en los ovarios

(CNN) — Kate Beckinsale compartió algunas fotos de sí misma en una cama de hospital durante el fin de semana.

“Resulta que un quiste ovárico roto realmente duele y la morfina me hace llorar”, escribió Beckinsale en el pie de foto de dos imágenes publicadas en su cuenta oficial de Instagram. “Muy agradecida con todos los que me cuidaron, conmovidos”.

Según el sitio de la Mayo Clinic, los quistes ováricos “son sacos llenos de líquido o bolsas en un ovario o en su superficie”.

Si bien pueden ser generalmente inocuos, una vez que se rompen pueden causar algunos síntomas graves.

La estrella de la película Underworld recibió cierto apoyo de celebridades como Rose McGowan, David Spade, Sarah Silverman y Courtney Love, quienes dejaron comentarios en su página.

Beckinsale también respondió a una persona que mencionó el hecho de que la actriz de 45 años sintió la necesidad de sacar una selfie y contar su experiencia.

“En realidad no es una selfie”, escribió Beckinsale. “Mi madre la tomó. De hecho, no la habría publicado si no hubiéramos notado que alguien en un automóvil me hubiera sacado una foto mía al dejar el hospital en una silla de ruedas”.

Continuó explicando: “Tengo Instagram en gran medida para tener mi propia narración honesta y no tener que ser emboscada siempre por historias que se inventan, prefiero decir lo que pasó que aguantar la especulación y por eso elegí compartir”.

“Estoy de acuerdo, no es un impulso normal”, escribió Beckinsale. “Pero no es normal ser fotografiado en situaciones vulnerables por personas que tampoco conoces. (Si estabas interesado en conocer el origen de esto, probablemente no lo estabas)”.