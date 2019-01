Grandes grupos de inmigrantes, nueva tendencia en la frontera de EE.UU.

(Photo by John Moore/Getty Images)

(CNN) — En las primeras horas del jueves, decenas de inmigrantes que viajaban en autobuses fueron dejados en la carretera 2 en México, justo al sur de la frontera con Arizona.

“Caminaron alrededor de 90 metros, pasaron por debajo y sobre la barrera móvil que es la única infraestructura en esa área y agentes fueron llamados para arrestarlos”, dijo el jefe interino de la Patrulla Fronteriza de Tucson, Jeffrey Self.

En total, 242 personas, en su mayoría familias de Guatemala, fueron arrestadas cuando agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron al lugar después de que los inmigrantes fueran detectados por un sistema de vigilancia móvil.

Este fue uno de los grupos individuales más grandes que cruzaron la frontera de Arizona desde el año pasado, según la Patrulla Fronteriza, y viene de la mano de otros grandes grupos que cruzan ilegalmente en otras partes de la frontera.

Al igual que otros grupos de familias, estos inmigrantes se rindieron voluntariamente a la Patrulla Fronteriza sin intentar evadir ni esconderse de las autoridades.

A principios de este mes, agentes de la Patrulla Fronteriza apostados en el sector de Yuma, Arizona, pusieron bajo custodia a alrededor de 375 inmigrantes luego de que llegaran a los Estados Unidos. La semana pasada, un grupo de 306 inmigrantes fue detenido en una parte remota de Nuevo México, cerca de la frontera.

En Arizona, a principios de este mes, los agentes se encontraron con un grupo de 85 centroamericanos después de que llegaran en autobús e ingresaran ilegalmente al país en la misma zona del cruce del jueves.

En diciembre, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, expresó su preocupación por la nueva tendencia de grupos muy grandes de inmigrantes que llegaban a la frontera sur por autobús y descendían en áreas remotas.

“Hasta ahora en este año fiscal, y este ha sido un fenómeno nuevo este año fiscal, hemos comenzado a ver en varias ocasiones grupos extremadamente grandes que llegan juntos, generalmente una o dos veces por semana desde mediados de octubre”, dijo McAleenan en diciembre.

La tendencia parece continuar en el nuevo año.

No estaba claro exactamente cómo los migrantes detectados el jueves hicieron el viaje de Guatemala a Arizona.

De ese grupo, 130 eran niños y 11 de esos niños llegaron sin compañía, sin tutores legales.

“Es una situación en la que no solo nos sentimos abrumados por los números y el hecho de que hay tantos niños y familias involucradas en esto”, dijo Self, sino también “el hecho de que nuestro sistema no está configurado para manejar unidades familiares. Está configurado para manejar adultos”.

Personal médico de la Guardia Costera, incluido un médico, fue trasladado en helicóptero a la estación de la Patrulla Fronteriza de Ajo para examinar a todos los niños del grupo y a más de una docena de adultos con problemas médicos. Dos niños fueron enviados al hospital con fiebre alta y luego fueron puestos nuevamente bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

“Lo están haciendo bien”, dijo Self.

La agencia implementó revisiones médicas más exhaustivas para los niños después de la muerte de dos niños guatemaltecos después de haber sido puestos bajo custodia estadounidense en diciembre.