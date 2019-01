“Linchamiento público”, así califica la familia de Michael Jackson el documental que acusa al cantante de abuso sexual

(CNN) — Uno de los documentales más comentados del año aún no se ha lanzado.

El próximo estreno de HBO “Leaving Neverland” analiza las inquietantes afirmaciones de James Safechuck y Wade Robson de que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos durante un período de varios años cuando eran niños.

El documental, que se proyectó en el Festival de Cine de Sundance, la semana pasada, ha reavivado las discusiones sobre si Jackson era un pedófilo depredador.

La familia de Jackson emitió un comunicado el lunes condenando la película.

MIRA: Macaulay Culkin habla de su amistad con Michael Jackson

“Michael siempre daba la otra mejilla y siempre volteamos la otra mejilla cuando la gente ha perseguido a los miembros de nuestra familia, ese es el estilo de los Jackson”, decía el comunicado. “Pero no podemos simplemente quedarnos quietos mientras continúa el linchamiento público, y los tuits de buitres y otros que nunca conocieron a Michael y lo persiguen”.

Robson, ahora de 36 años, conoció a Jackson cuando tenía unos cinco años, en su Australia natal. Él dijo que se quedó con Jackson en su rancho Neverland, en California, en varias ocasiones.

A la edad de 10 años, Safechuck, ahora de 40 años, apareció en un comercial de Pepsi con Jackson y dijo que también era un visitante frecuente de la casa del cantante.

LEE: Michael Jackson inspira una exhibición de arte

Ambos defendieron a Jackson contra otras acusaciones de abuso infantil, pero luego presentaron demandas (Robson, en 2013, y Safechuck, en 2014) contra los herederos del cantante con acusaciones de abuso contra ellos (los herederos de Jackson negaron las acusaciones. Sus casos fueron desestimados inicialmente, pero presuntamente permanecen en apelación).

“Nunca olvidé en ningún momento lo que Michael me hizo, pero en lo psicológico y emocional fui incapaz y no entendí que era abuso sexual”, dijo Robson durante una presentación en el programa “Today” luego de presentar una demanda en 2013.

Wade Robson llama a Michael Jackson “pedófilo”

El domingo, Dan Reed, director de “Leaving Neverland”, respondió en una entrevista con USA Today a una declaración anterior de los herederos de Jackson que decía: “La película toma acusaciones no corroboradas, que supuestamente ocurrieron hace 20 años y las trata como hechos. Estas afirmaciones fueron la base de demandas presentadas por estas dos personas que admitieron ser mentirosos, y que finalmente fueron desechadas por un juez”.

“Es más o menos lo que esperas que digan”, dijo Reed a la publicación. “Obviamente no lo han visto, y no me estoy comprometiendo con la esencia de lo que están diciendo”.

Jackson fue previamente acusado en dos casos de abuso de alto perfil.

MIRA: Hija de Michael Jackson niega haber sido internada en un centro de tratamiento

En 1993, un niño, de 13 años, acusó a Jackson de abusar sexualmente de él repetidas veces durante un período de cinco meses.

El chico dijo que Jackson se bañó con él, compartió una cama con él, le dio regalos y lo acarició.

Jackson pagó cerca de 25 millones de dólares para resolver una demanda civil por esa presunta víctima, en 2004.

En 2003, Jackson fue acusado de siete cargos de abuso sexual de menores por denuncias de un niño enfermo de cáncer invitado a la casa del cantante.

Jackson, quien negó repetidamente las acusaciones, fue absuelto de esos cargos. El cantante murió en 2009 por una sobredosis de propofol.

Datos fidedignos de Michael Jackson

Los críticos que asistieron a la proyección de cuatro horas de “Leaving Neverland”, la semana pasada, describieron la película como “devastadora”.

Otros tomaron las redes sociales para defender a Jackson.

“Los fanáticos de Michael Jackson son muy educados en todos los casos de disputa, no somos apologistas ni lo apoyamos ciegamente”, tuiteó una persona. “Nos desviaremos de nuestro camino para apoyar a un hombre inocente que no está aquí para defenderse, en una era donde las demandas falsas de las víctimas parecen ser inexistentes”.

LEE: Las 10 canciones de Michael Jackson más populares de todos los tiempos

En una sesión de preguntas y respuestas en el evento de “Leaving Neverland”, donde los protagonistas y el cineasta recibieron una gran ovación, Robson dijo que entendía por qué algunos fanáticos de Jackson dudarían de su versión del abuso.

“Aunque me pasó a mí, todavía no podía creerlo y no podía creer que lo que Michael hizo fuera algo malo, así que lo entiendo”, dijo, según un informe de Deadline.

“Solo podemos entender y aceptar algo cuando estemos listos”, concluyó Robson.