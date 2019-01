Céline Dion responde a las críticas por su delgadez: ‘Déjenme en paz’

(CNN) — A Céline Dion no le importa mucho si crees que ha perdido demasiado peso.

Las fotos de la cantante con un aspecto más esbelto que antes y con un atuendo de alta costura han estado causando conversación sobre que se ha adelgazado demasiado.

En una reciente entrevista con Dan Wootton de The Sun, Dion se refirió a las críticas. “Si me gusta, no quiero hablar de eso”, dijo. “No te molestes. No te tomes una foto”.

Dion tiene ahora 50 años y dijo que está explorando estilos para encontrar looks que la ayuden a “sentirse atractiva”.

“Estoy haciendo esto por mí”, dijo el cantante. “Quiero sentirme fuerte, bella, femenina y sexy”.

Pero ella tiene claro su nuevo look.

“Si te gusta, estaré allí”, dijo Dion. “Si no te gusta, déjame en paz”.

La superestrella de la música también habló sobre una variedad de otros temas, incluida su vida desde que cumplió 50 años, sobre su hijo que cumplió 18 años y sobre las versiones de que tiene un novio menor que ella.

Su esposo por más de 20 años, René Angélil, murió de cáncer de garganta en 2016 a la edad de 73 años. Su historia de amor fue muy publicitada: Angélil comenzó a representar a su futura esposa cuando ella era solo una adolescente, y ella dijo que él era el el único hombre que ella había besado.

Así que ha habido mucha especulación recientemente después de que han visto a Dion con el bailarín Pepe Muñoz.

Dion dijo que ella y Muñoz, de 34 años, son “mejores amigos” que se unieron muy rápidamente cuando empezaron a bailar juntos. “Por supuesto que nos abrazamos, nos tomamos de las manos y salimos, así que la gente ve eso”, dijo. “Quiero decir, él es un caballero. Me da la mano para salir”.