Al menos 11 periodistas fueron arrestados y liberados en Venezuela esta semana

(CNN Español) — A medida que se profundiza la crisis política en Venezuela, “la censura de los medios de comunicación no gubernamentales es cada vez más flagrante y preocupante”, denunció la organización Reporteros Sin Fronteras este jueves, en una alerta por la censura y agresiones que han sufrido los periodistas en este país los últimos días.



Y no es para menos. Esta semana se registraron registrado las detenciones de al menos siete periodistas extranjeros y tres periodistas venezolanos y el conductor venezolano de un equipo periodístico que adelantaban trabajos en Caracas, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP). Entre los extranjeros había dos chilenos, dos franceses, dos colombianos y un español, dijo el SNTP, que dijo que las detenciones fueron “arbitrarias”.

#AlertaSNTP | En solo dos días han sido detenidos arbitrariamente 11 trabajadores de la prensa en #Venezuela. El #SNTP registra la detención de 7 reporteros extranjeros y 4 ciudadanos venezolanos, de los cuales solo 2 fueron liberados y otros 2 expulsados del país. #30Ene pic.twitter.com/opBrA1XCPW — SNTP (@sntpvenezuela) January 31, 2019

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo este miércoles que “los periodistas retenidos”, sin especificar cuáles, no contaban con la respectiva solicitud del permiso de trabajo que usualmente otorgan los consulados.

1/2 Algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en nuestros Consulados. Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 30, 2019

2/2 Como en cualquier país del mundo, l@s periodistas no pueden auto asignarse una acreditación. Medios y Agencias internacionales saben que para evitar inconvenientes innecesarios, deben realizar los trámites indispensables en los Consulados, previo a su viaje al país. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 30, 2019

Hasta este jueves todos los periodistas habían sido liberados y algunos esperaban salir del país en las próximas horas. El conductor José Salaz aún no había sido liberado, según el SNTP.

Periodistas de Efe

La agencia Efe informó este jueves que los periodistas colombianos Mauren Barriga Vargas y Leonardo Muñoz, y el español Gonzalo Domínguez Loeda fueron liberados. En declaraciones para CNN, el director de Efe en Colombia, Jaime Ortega, dijo que no hay una orden deportación contra los periodistas y que ellos están considerando si se regresarán o no a Bogotá. El canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo dijo que habló con los periodistas colombianos tras su liberación y dijo que “se encuentran bien”.

https://twitter.com/CarlosHolmesTru/status/1091012631660584961

Gonzalo Domínguez Loeda, de España, y la colombiana Mauren Barriga Vargas, fueron detenidos el miércoles en la noche por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según informó la agencia de noticias Efe en su cuenta oficial de Twitter y en un artículo periodístico este miércoles.

Efe denunció también que el periodista colombiano Leonardo Muñoz fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El periodista había desaparecido el martes junto con su conductor José Salaz desde las 11 a.m., hora local, tras salir a cubrir las protestas de la oposición.

Los tres reporteros de la Agencia Efe detenidos en Venezuela, el español Gonzalo Domínguez Loeda y los colombianos Maurén Barriga Vargas y Leonardo Muñoz, están en proceso de deportación #EFEURGENTE pic.twitter.com/sOj0tuQSmo — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 31, 2019

Según Efe, Muñoz había llegado a Caracas el 24 de enero con otros dos compañeros y pasó debidamente por los filtros migratorios para realizar su labor en Venezuela. En el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, los periodistas declararon la labor periodística que iban a realizar en ese país.

Las autoridades venezolanas no se pronunciaron de forma específica sobre los casos, pero dijeron que “los periodistas”, sin especificar cuáles, no cuentan con los permisos laborales para trabajar en Venezuela.

“El que venga con permiso pa trabajar, porque tu sabes que hay gente que llega y que no tiene permiso de nada y quiere comenzar a trabajar como si fuera un gallinero. No este es un país que se respeta. El que no tenga permiso para trabajar no puede venir a trabajar”, dijo el miércoles por la noche el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en su programa de televisión Con el mazo dando.

Las Cancillerías de Colombia y España pidieron la liberación inmediata de sus connacionales al conocer su detención.

Entre tanto, los trabajadores de Efe se concentraron este jueves en las puertas de la sede central de la agencia en Madrid para mostrar su apoyo a los integrantes del equipo detenidos en Venezuela.

Arreaza dijo este jueves que hay una “operación mediática” contra Venezuela, pues los medios envían periodistas que no cumplen los requisitos de ley para hacer los cubrimientos, y luego arman “un escándalo mediático al que se suman sus gobiernos”.

Es inaudito e irresponsable que medios de comunicación envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos previos que exige la ley de Venezuela, para luego armar un escándalo mediático al que se suman sus gobiernos. Otra faceta de la operación mediática contra el país. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 31, 2019

Periodistas franceses

El embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, anunció este jueves en Twitter que los periodistas franceses Pierre Caillé y Baptiste Des Montiser fueron liberados tras haber sido arrestados el martes en Caracas. El embajador dijo que los encontró bien, aunque un poco cansados, pero que ambos dejarán Venezuela en las próximas horas.

Très heureux de retrouver nos compatriotes @piercaille @BdesMonstiers journalistes pour @Qofficiel soulagés et un peu fatigués. Ils vont bien et vont quitter le Vénézuéla dans quelques heures. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour eux. @afpfr @EmbaFrancia @JY_LeDrian pic.twitter.com/pU87gee29P — Romain Nadal (@NadalDiplo) January 31, 2019

Los periodistas Pierre Caillet y Baptiste des Monstiers, integrantes del equipo periodístico del programa Quotidien, del canal francés TF1, fueron arrestados este martes mientras cubrían la crisis política en Venezuela, dijo en un tuit el programa Quotidian.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela agregó que el periodista venezolano Rolando Rodríguez, quien los acompañaba, también fue liberado.

Periodistas chilenos

El periodista chileno Rodrigo Pérez y su camarógrafo Gonzalo Barahona, de la cadena TVN de Chile, fueron detenidos el 29 de enero en las cercanías del Palacio Miraflores mientras reportaban una actividad del presidente Nicolás Maduro.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera exigió la inmediata liberación del equipo periodístico e hizo un llamado a elecciones pacíficas y democráticas en Venezuela.

Los periodistas fueron liberados tras 14 horas de detención y el 31 de enero a primera hora de la mañana llegaron a Santiago de Chile deportados desde Caracas.

Al llegar a su país, el periodista Rodrigo Pérez pidió la seguridad para sus compañeros Ana Rodríguez y Maiker Yriarte, que también fueron detenidos y posteriormente liberados en Venezuela.

Agresiones a la prensa en Venezuela

La organización Reporteros Sin Fronteras denunció este miércoles “el desastroso ambiente en que trabajan los periodistas” y le pidió al gobierno de ese país “que respete la libertad de información”.

Esta organización también ha denunciado una serie de agresiones contra periodistas venezolanos por parte de la DGCIM y el Sebin, y dijo que “los medios de comunicación independientes y críticos” de Nicolás Maduro, que intentaron cubrir la jornada del 23 de enero, cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, que se declaró presidente interino de Venezuela, “sufrieron ataques y presiones del gobierno”.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Venezuela dijo este 31 de enero que sigue sin noticias de cinco reporteros internacionales, un periodista venezolano y un conductor que están detenidos y en manos de fuerzas de seguridad del Estado: “sin que se conozca su paradero y condiciones”.

#AlertaSNTP | Seguimos sin noticias de los 5 reporteros internacionales, el periodista venezolano y el conductor que están detenidos y en manos de fuerzas de seguridad del Estado, sin que se conozca su paradero y condiciones. Exigimos que se restituyan sus derechos YA. #31ENE — SNTP (@sntpvenezuela) January 31, 2019

Además recordó que el periodista alemán Billy Six se encuentra detenido en la prisión militar El Helicoide, en Caracas, desde el 17 de noviembre de 2018. Según reporta RSF, Un tribunal del estado Falcón lo acusó, “sin pruebas”, dice RSF, de espionaje, rebelión y de haber ‘violado una zona de seguridad’.

Reporteros Sin Fronteras dice que “desde su detención sólo sus padres han podido hablar con él directamente” y agregan que “las fuerzas del orden” le tienen prohibido tener cualquier contacto exterior, incluso con la embajada alemana o con un abogado.

El gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre la detención de este periodista.

El SNTP ha reportado 32 ataques a la libertad de prensa; 26 trabajadores de la prensa agredidos; 5 detenciones de reporteros; 6 denuncias por robo de equipo; 7 programas radiales fuera del aire y 5 medios atacados.

Venezuela ocupa el puesto el puesto 143, entre 180 países, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras.