Aumentan las posibilidades de que Donald Trump declare una emergencia nacional en la frontera

(CNN) — Tres cosas muy importantes sucedieron el jueves en Washington.

Primero, el presidente Donald Trump tuiteó esto a las 7:16 a.m.: “¡De ahora en adelante, llamémoslos MUROS y dejemos de jugar juegos políticos! ¡UN MURO es un MURO!”.

En segundo lugar, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la comisión del Congreso que trabaja para elaborar un proyecto de ley de acuerdo también mantiene al gobierno abierto: “No habrá dinero del muro en la legislación”.

Tercero, Trump respondió con esto: “Si no hay un muro, no funciona. Ella solo está jugando juegos. Si no hay un muro, no funciona”.

Lo que parece, bueno, un callejón sin salida.

Y uno bastante definitivo, dado que la comisión solo comenzó a reunirse para resolver un acuerdo (o para ver si se pueden encontrar un acuerdo) esta semana. Parece haber terminado antes de que las conversaciones realmente empezaran. Y con el próximo posible cierre del gobierno, el 15 de febrero, a poco más de dos semanas.

Los optimistas notarán que Trump dice (y tuitea) todo tipo de cosas, cosas que a menudo están en desacuerdo entre sí y que a menudo retracta al día siguiente. Y también señalarán que si bien la promesa de Pelosi de que no habrá dinero para un muro parece concluyente, algunas otras cosas que dijo en la conferencia de prensa sugirieron que aún cree que el acuerdo es posible.

Consultada sobre las barreras existentes y otras opciones que no son de muro, Pelosi dijo esto:

“Si el presidente quiere llamar a eso un muro, puede llamarlo un muro. Está haciendo referencia a lo que ya tenemos, casi 700 millas (1.120 km) de muro. Así que, de nuevo, es un lugar donde el cercado mejorado, el cercado tipo Normandía, funcionaría”.

Supongo que el comentario de Pelosi ofrece un pequeño camino hacia adelante. Pero la razón por la que el gobierno cerró hace 35 días fue porque Trump insistió en que el dinero debe ser asignado para un muro y Pelosi (y el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer) dejó en claro que no iban a dar 5.700 millones de dólares para construir un muro a lo largo del país.

Que es, sí, en gran parte una pelea por terminología. Pero eso es exactamente donde estamos hoy en todo esto. ¿Verdad?

Sí, ya sé que Trump dijo a principios de este mes que no le importaba cómo se llamara al muro.

“Pueden nombrarlo como se quiera”, dijo Trump sobre los demócratas el 11 de enero, dos semanas antes de que terminara el último cierre. “Ellos pueden llamarlo ‘Melocotones’. Aquí es donde les pido a los demócratas que vuelvan a Washington y voten por dinero para el muro, la barrera, como se quiera llamar, está bien conmigo”.

Excepto que una docena de veces desde entonces —¡incluido el jueves por la mañana!— Trump ha dicho que piensa que la única forma de detener el flujo de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos es un muro. Y él sigue usando esa palabra. No “listones de acero”. No es “esgrima”.

“Muro”.

Desde el 26 de enero, el día después de que finalizó el cierre, Trump ha enviado 16 tuits distintos con la palabra “muro” al menos una vez (y generalmente más de una vez). Y durante los 18 meses que fue candidato a la presidencia, Trump dijo que “¡nosotros construiremos una muro!” no “¡vamos a construir una serie de cercas de listones de acero y barreras reforzadas!”.

Las palabras importan. Y la palabra que Trump elige una y otra vez es “muro”. Pelosi lo sabe, y es por eso que desde finales del año pasado, ella ha estado absolutamente convencida de que los demócratas no pondrán un centavo para construir el muro de Trump en ningún tipo de legislación de acuerdo. Cuando Pelosi, horas después de que Trump le había dicho a sus más de 50+ millones de seguidores en Twitter que “UN MURO es un MURO”, les dice a los reporteros que no habrá dinero en ninguna proyecto para el muro de Trump, ella sabe que esto molestará a Trump. Y que disminuye su disposición a firmar cualquier tipo de acuerdo que el Congreso pueda proponer durante las próximas dos semanas.

Así, con esta batalla de palabras entre Trump y Pelosi sobre el “muro”, nos dirigiremos a otro momento de crisis el 15 de febrero. Si miras atrás en el feed de Twitter de Trump, parece que siempre lo esperaba de todos modos.

“Ojalá la gente leyera o escuchara mis palabras en el Muro de la Frontera”, escribió Trump en Twitter el día en que se produjo el acuerdo de cierre. “Esto no fue de ninguna manera una concesión. Fue atender a millones de personas que se estaban sufriendo gravemente por el cierre, en el entendido de que en 21 días, si no se hace un acuerdo, ¡nos veremos de nuevo!”.

Con eso, Trump quiere decir uno de dos caminos:

1) Otro cierre de gobierno

2) Declarar una emergencia nacional en la frontera

Dado el golpe político que Trump asumió con el fin del cierre, tanto en términos de su número de votantes como de los funcionarios electos dentro del Partido Republicano, es muy difícil para mí verlo provocar un segundo cierre a mediados de la próxima semana. Lo que lo dejaría con una sola opción: supongamos que la frontera representa una emergencia nacional, una declaración que le permitiría a Trump tomar del dinero asignado previamente a otros departamentos y utilizarlo para financiar su muro fronterizo.

Esa medida ocasionaría un desafío legal sobre la decisión de Trump de declarar una emergencia. Pero ese sería un problema de mediano a largo plazo, a diferencia del problema a corto plazo de otro cierre del Gobierno. Por eso esa opción, en este punto, es una que Trump (y los republicanos) probablemente tomaría.

Las cosas pueden cambiar, por supuesto. Pero el intercambio entre Pelosi y Trump el jueves deja en claro que no será fácil llegar a un acuerdo. En absoluto.