Guaidó dice que se reunió en secreto con miembros de las fuerzas armadas de Venezuela

Caracas, Venezuela (CNN) — El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó haber mantenido reuniones secretas con miembros de las fuerzas armadas del país, mientras se intensifica la crisis política que rodea su desafío al actual presidente Nicolás Maduro.

Escribiendo en un artículo de opinión en el diario The New York Times el jueves, el líder de la oposición reconoció que cualquier transición de poder no podría ocurrir sin el “apoyo de contingentes militares clave” y dijo que su administración ha tenido “reuniones clandestinas con miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad”.

📺 SEÑAL EN VIVO PARA VENEZUELA

No entró en más detalles acerca de quiénes eran esos miembros militares.

“La retirada del apoyo militar del señor Maduro es crucial para permitir un cambio en el gobierno, y la mayoría de los que están en servicio coinciden en que las recientes tribulaciones del país son insostenibles”, escribió.

Los desertores del ejército de Venezuela también han hecho un llamamiento a los Estados Unidos para que suministren armas y hagan avanzar a la oposición en los últimos días.

Guaidó definió su desafío político a Maduro como una lucha por la “libertad”, y dijo que la “supervivencia de nuestra democracia está en juego”.

“El tiempo del señor Maduro se está acabando, pero para poder lograr su salida con el mínimo derramamiento de sangre, toda Venezuela debe unirse para presionar por el final definitivo de su régimen”, escribió.

Para lograr ese fin, el líder de la oposición estableció una hoja de ruta hacia la democracia que incluye poner fin a la dictadura de Maduro, establecer un gobierno de transición y celebrar elecciones democráticas.

Maduro fue reelegido para un mandato de seis años el año pasado, y aunque afirmó que las elecciones fueron justas, los observadores internacionales han cuestionado su legitimidad.

Guaidó llamó a su reelección “ilegítima” y dijo que al permanecer en el cargo, Maduro estaba “usurpando la presidencia”. Guaidó dice que su desafío político es un mandato constitucional y que como presidente de la Asamblea Nacional elegida democráticamente tiene el poder de ocupar el puesto de presidente interino, “si al comienzo de un nuevo mandato no hay un jefe de estado elegido”.

Nuevas protestas estallaron el miércoles en Venezuela a raíz de una medida del máximo tribunal de la nación para congelar cuentas bancarias e imponer una prohibición de viaje a Guaidó.

El fiscal general de Venezuela anunció el martes que se estaba investigando a Guaidó a pesar de que los miembros del parlamento generalmente tienen inmunidad. Guaidó no ha respondido formalmente a la investigación del fiscal general ni a la acción del tribunal.

Apoyo estadounidense

El hecho de que Guaidó eligiera escribir su artículo de opinión en un periódico estadounidense muestra la importancia que le da al apoyo internacional y, mucho más, al apoyo de Estados Unidos a su causa.

La administración de Trump ha sido uno de los principales partidarios de Guaidó desde que comenzó la crisis, junto con un grupo de democracias en toda Europa y América Latina. El líder de la oposición agradeció a Trump a través de Twitter por llamarlo a reiterar su “total apoyo a nuestra labor democrática, su compromiso con la ayuda humanitaria y el reconocimiento de nuestra presidencia (interina) por parte de su administración”.

La Casa Blanca dijo que los dos hombres acordaron “mantener una comunicación regular para apoyar el camino de regreso a la estabilidad de Venezuela y para reconstruir la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela”.

El principal diplomático designado por Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, se ha reunido esta semana con funcionarios estadounidenses. Después de reunirse con miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo a periodistas que no le está pidiendo a Estados Unidos apoyo militar.

“Hemos venido para presentar una agenda muy clara a nivel internacional”, dijo Vecchio. “Queremos terminar con la usurpación del poder de Nicolás Maduro, establecer un gobierno de transición y pedir elecciones libres y transparentes lo antes posible”.

El senador Jim Risch, presidente del comité, dijo que cree que Guaidó “tiene un plan legítimo y no violento” para estabilizar la situación en Venezuela.

Pero el miércoles, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, advirtió a las autoridades venezolanas de no tomar medidas adicionales contra Guaidó, a quien Washington reconoce como el presidente legítimo. Bolton dijo que habría graves consecuencias si Guaidó sufriera algún daño.