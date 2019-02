Consuelo Duval se ríe de la vida en Bar Central

(CNN Español) — ¿Qué tienen en común un bar en la Ciudad de México, un grupo de comediantes y la presencia de una anfitriona como Consuelo Duval? El resultado es el nuevo proyecto por el que Comedy Central está apostando, una serie de comedia llamada Bar Central en donde ‘al calor de las copas y el alcohol’, un grupo de comediantes sacará a relucir una serie de elementos con los que la audiencia se verá reflejada.

“Estoy muy emocionada y ansiosa. Contrario a lo que muchos puedan pensar, tengo un problema social importante, me cuesta mucho salir de mi casa a una fiesta y conocer a personas nuevas, me genera mucha angustia. Cuando me invitaron a este proyecto dije: 60 invitados y no conozco a ninguno, pues me cuestioné si podría con este proyecto y, la verdad, lo hice bien, a lo largo de 20 proramas, estas 60 personas dejaron huella en mi vida”, asegura la icónica y polifacética comediante quien interpretó a Federica en la serie La Familia P. Luche, junto al comediante Eugenio Derbez.

En cada episodio, Duval invitará a tres comediantes mexicanos a un bar para platicar sin censura sobre temas de la actualidad como la política mexicana, el sexo, y los problemas de pareja. Bar Central es una mirada exclusiva a las conversaciones que transcurren entre copas de los más famosos comediantes de México.

“El nuevo humor de los nuevos comediantes, viene reloaded (recargado) y siento que debo actualizarme. El humor es el humor y aquí verán de todo, humor negro y ácido, blanco. Lo que aprendí de mí fue que no soy tan antisocial como yo pensaba, que tengo que abrirme a nuevas personas que llegan a tu vida y sobretodo comprobé que el sexto sentido que tenemos los humanos es el sentido del humor, ya que no importa si te hace falta algo, si tienes humor, ya triunfaste en la vida. El sentido del humor es un salvavidas. Hay que reírse de la vida.”, asegura Duval.

Entre los invitados que estarán conversando con Consuelo Duval están Mónica Escobedo, Gloria Rodríguez, Cachó Cantú, Charly Barrientos, Burra, Paty Bacelis, Alejandra Ley, Roberto Flores, Ray Contreras, Luiki Wiki, Slobotzky, Covarrubias, Kikis, Mónica Escobedo y Fran Hevia, entre otros.

La nueva temporada de Bar Central puede ser vista únicamente en México por la señal Comedy Central todos los miércoles a las 10:00 p.m.