Exclusiva: Las misteriosas llamadas de Trump Jr. no fueron a su padre

(CNN) — Investigadores del Senado obtuvieron nueva información que muestra que las misteriosas llamadas telefónicas de Donald Trump Jr. antes de la reunión en la Torre Trump en 2016 no fueron con su padre, según le informaron a CNN tres fuentes con conocimiento del asunto.

Los registros proporcionados al Comité de Inteligencia del Senado muestran que las llamadas fueron entre Trump Jr. y dos de sus socios comerciales, dijeron las fuentes, y parecen contradecir las sospechas de los demócratas de que el número bloqueado era del entonces candidato Donald Trump.

La información salió a la luz recientemente y podría responder a una de las preguntas clave sobre la reunión organizada por el hijo mayor de Trump para obtener información negativa sobre la campaña de Hillary Clinton.

Las llamadas telefónicas de Trump Jr. que involucran números bloqueados, lo que significa que los números son privados y no aparecen en los registros telefónicos, han sido una cuestión persistente, ya que los investigadores han sondeado la reunión y la posibilidad de que el propio Trump tuviera información de que su hijo; su yerno, Jared Kushner, y el entonces presidente de la campaña, Paul Manafort, se reunieron con una abogada rusa que prometía información negativa sobre Clinton.

Los registros telefónicos de Trump Jr. incluían llamadas a dos números bloqueados el mismo día que intercambió llamadas con la estrella pop rusa Emin Agalarov, hijo de un oligarca ruso que encabezó la reunión de la Torre Trump en junio de 2016 con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya. Las llamadas se realizaron tres días antes de la reunión y se produjo una llamada adicional a un número privado varias horas después de la reunión.

CNN no ha confirmado la identidad de los socios de negocios que hablaron con Trump Jr. ni lo que discutieron en las llamadas. El propósito de las llamadas y su relevancia para la reunión de la Torre Trump y la investigación de Rusia aún no está claro. El abogado de Trump Jr., Alan Futerfas, no quiso hacer ningún comentario.

La investigación de dos años de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 aún está en curso y se desconoce si la comisión sigue investigando el asunto de la Torre Trump. El presidente de Inteligencia del Senado, Richard Burr, un republicano de Carolina del Norte, y el senador de Virginia Mark Warner, el principal demócrata del panel, declinaron hacer comentarios.

No está claro si el fiscal especial Robert Mueller también ha obtenido los registros telefónicos que revelan la identidad de los números privados, pero la Organización Trump ha proporcionado a Mueller y al Congreso una serie de documentos relacionados con Rusia.

Los documentos que muestran que las llamadas no fueron al entonces candidato Trump podrían resolver una línea clave de investigación a la que los demócratas han dicho que quieren llegar al final de este año ahora que son el partido mayoritario y tienen el control de las investigaciones.

La reunión de la Torre Trump de junio de 2016 se gestó cuando Agalarov solicitó al promotor británico Rob Goldstone que organizara una reunión entre Veselnitskaya y los funcionarios de campaña. En un correo electrónico a Trump Jr., Goldstone dijo que Veselnitskaya le daría “información” sobre Clinton en la reunión. “Si es lo que dices, me encanta”, respondió Trump Jr., aunque cuando se produjo la reunión, el 9 de junio de 2016, Veselnitskaya centró su presentación en las sanciones rusas y no en Clinton.

Todos los participantes en la reunión han hablado con una o con las tres comisiones del Congreso que han investigado la reunión.

Los legisladores demócratas se concentraron en la llamada de cuatro minutos de Trump Jr. que ocurrió entre las dos llamadas que intercambió con Agalarov el 6 de junio de 2016, tres días antes de la reunión de la Torre Trump. Trump Jr. tuvo una llamada de 11 minutos con un número privado esa misma noche, y también otra llamada de tres minutos con un número bloqueado dos horas después de la reunión.

Trump Jr. le dijo a los investigadores del Congreso en 2017 que no sabía con quién fueron las llamadas bloqueadas. Cuando se le preguntó si le contó a su padre sobre la reunión o sobre la oferta de información sobre Clinton, le dijo a la Comisión Judicial del Senado: “No, no lo hice”.

El presidente de Inteligencia la Cámara de Representantes, Adam Schiff, demócrata de California, criticó a sus homólogos republicanos por no seguir sus pasos y obtener registros telefónicos para determinar con quién había hablado Trump Jr., y el año pasado escribió que “la comisión no ha seguido las pistas que determinen quién llamó a Trump Jr. en ese momento crucial desde un número bloqueado”. Schiff se comprometió a que sea una de sus primeras prioridades como presidente.

En una nota de 2018 que describe las áreas de la investigación de Rusia sin explorar, Schiff escribió que “con base en las fechas de estas llamadas, la comisión debe determinar si algunas de estas llamadas podrían ser entre Trump Jr. y Donald J. Trump, incluyendo llamadas relativas a la reunión en la Torre Trump”.

“Queríamos obtener los registros telefónicos para determinar si Donald Trump estaba hablando con su hijo sobre esta reunión”, dijo Schiff a CNN en noviembre. “Es un paso de investigación obvio, pero uno que los republicanos no estaban dispuestos a tomar porque tenían miedo de hacia dónde podía llevar la evidencia”.

A través de un portavoz, Schiff declinó hacer comentarios para esta historia.

La senadora de California Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango en la Comisión Judicial del Senado, también destacó los números bloqueados en un informe demócrata del año pasado sobre la investigación de ese panel respecto a la reunión en la Torre Trump. “Tampoco sabemos a quién contaron sobre esta reunión, incluso si alguna vez lo discutieron con el Sr. Trump”, escribió Feinstein.

En su informe, Feinstein escribió que Trump Jr. había hecho las tres llamadas a los números bloqueados. Pero el informe de Schiff afirma que la primera llamada del 6 de junio fue recibida por Trump Jr. Una fuente familiar con los registros proporcionados al Congreso dijo que estos no indicaban si las llamadas bloqueadas eran entrantes o salientes.

Los demócratas tenían razones para sospechar que el número privado era de Trump, ya que el primer coordinador de campaña de Trump, Corey Lewandowski, dijo a la comisión que la “residencia principal” de Trump “tiene una línea privada”, según un informe de los demócratas del panel de Inteligencia de la Cámara.

Además de las llamadas telefónicas, Schiff ha solicitado una citación a Trump Jr. para obligarlo a hablar sobre las conversaciones que tuvo con su padre en 2017 sobre la reunión en la Torre Trump antes de que Trump Jr. emitiera una declaración pública engañosa sobre el propósito de la reunión. Trump Jr. afirmó que las conversaciones con su padre estaban protegidas por el privilegio abogado-cliente cuando testificó en diciembre de 2017.

El presidente respondió por escrito a las preguntas de Mueller que no sabía de antemano sobre la reunión.

En julio, Agalarov le dijo a Vice News que había recordado haber hablado con Donald Trump Jr.

“Le dije: ‘Escucha, hay algunas personas que quieren conocerte’. Obviamente, quieren algo que pueda ayudarles a resolver cosas que podrían interesarte o no. Si puedes dedicar unos minutos de tu tiempo, te lo agradeceré. Si no, no hay problema. Obviamente, Don Jr., siendo Don Jr., dijo: ‘Por supuesto. Lo haré si me lo pides'”, le dijo Agalarov a Vice.

Scott Balber, el abogado de los Agalarov, dijo previamente a CNN que sus clientes no tienen motivos para creer que el entonces candidato Trump sabía de la reunión con el abogado ruso antes de que sucediera.

Kara Scannell de CNN contribuyó con este informe.