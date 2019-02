Hacia un “Green New Deal”: pasado y futuro de la sostenibilidad

(CNN Español) — La administración Trump es la mayor ayuda que ha podido tener la vieja economía de los combustibles fósiles en décadas. Pero es una causa perdida. Pese a todas las ayudas, anulación de regulaciones y protección que Trump lleva prestando a la industria carbonera desde que llegó a la Casa Blanca en los dos últimos años, se han cerrado más empresas vinculadas con esta actividad que en los ocho años del gobierno Obama.

El futuro son las energías limpias, renovables, el cuidado del medio ambiente, y en definitiva la preservación del planeta Tierra. Los avisos de todos los expertos apuntan a que se nos está acabando el margen para poder evitar una catástrofe. Pero el futuro es optimista también aquí en Estados Unidos, donde la defensa del pasado que hace Trump encuentra una exitosa resistencia, que integran las nuevas generaciones, las corporaciones más exitosas, y los estados más ricos del país.

Estados Unidos se salió del acuerdo medioambiental de París, pero estados como California, Nueva York, o Massachusetts, están más comprometidos que nunca con los objetivos de ese acuerdo, y el propio Mike Bloomberg paga la cuota establecida para Estados Unidos en esa reunión de París, que no está pagando la actual Casa Blanca.

Hemos hablado de todo esto en el último GloboEconomía con Javier Sierra, director asociado de la organización medioambiental, líder en EE.UU. Sierra Club. Y hemos puesto especialmente el foco en la importancia que tiene el llamado “Green New Deal”. Una propuesta de la que cada día vamos a oír hablar más, que han llevado a Washington las generaciones mas jóvenes de representantes demócratas —que ha recibido una muy favorable acogida— y que plantea renovar completamente las infraestructuras del país, dentro de parámetros de sostenibilidad que tengan muy presente ese tema de la preservación del planeta.

No te pierdas el programa este sábado a las 7 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET