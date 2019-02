Refugiado detenido en altamar gana el premio literario más lucrativo de Australia y escribió su libro desde un celular y por mensajes de texto

Behrouz Boochani no pudo asistir a la ceremonia de los Premios Literarios Victorian Premier.

(CNN) — Un refugiado que se encuentra actualmente en un campo de detención en Papúa Nueva Guinea ganó dos de los premios literarios más generosos de Australia y se le han otorgado 125.000 dólares australianos (unos 90.000 dólares estadounidenses).

El ganador, Behrouz Boochani, no pudo asistir a la ceremonia de los Premios Literarios Victorian Premier, este jueves, tras ganar el Premio Victoriano de Literatura, el más lucrativo del país, y el Premio de No Ficción.

Australia detuvo al periodista kurdoiraní en la isla de Manus, en 2013, por intentar ingresar a Australia sin una visa válida.

Boochani se encuentra entre los 600 refugiados que permanecen en campamentos en la isla a pesar de que Australia cerró su “centro de procesamiento regional” allí, en 2017.

Mientras estaba detenido, Boochani usó su teléfono celular para escribir el libro titulado “No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison” (“Sin amigos, pero con las montañas: Escrito desde la prisión de Manus”). La editorial Picador Australia recibió la transcripción de Boochani por partes, a través de mensajes de texto.

El comité de premios se refirió al libro como una “voz testimonial, un acto de supervivencia. Un relato lírico de primera mano. Un grito de resistencia. Un retrato vívido de cinco años de encarcelamiento y exilio”.

“Boochani ha producido una impresionante obra de arte y una teoría crítica que evade una descripción simple”, se lee en el informe de los jueces. “En el fondo, sin embargo, es un estudio crítico detallado y una descripción de lo que Boochani denomina ‘Teoría de la prisión de Manus’ … (Él) proporciona una nueva comprensión tanto de las acciones de Australia como de la propia Australia”, se lee.

“Se utilizan formaciones narrativas distintivas, desde el análisis crítico hasta la descripción gruesa, la poesía y el surrealismo diatópico. La escritura es hermosa y precisa, combinando tradiciones literarias que emanan de todo el mundo, pero particularmente desde las prácticas kurdas”, agrega el jurado.

Escribiendo para CNN, el año pasado, Boochani describió su detención como “toma de rehenes avalada por el Estado” por el Gobierno australiano. “Somos personas olvidadas, descartadas en islas olvidadas”, agregó.

El Gobierno australiano sostiene que sus duras políticas de protección de la frontera son necesarias para evitar muertes en el mar a manos de traficantes de personas. Según los políticos, las personas que llegan a aguas australianas en bote son enviadas a centros de procesamiento en altamar y se les dice que nunca se instalarán en el continente.

Ben Westcott y Jo Shelley, ambos de CNN, contribuyeron a este informe.