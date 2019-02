NYT: Trump da por terminado el diálogo y dice que ‘prepara el escenario’ para tomar acciones sobre el muro

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves en una entrevista con The New York Times que las conversaciones con el Congreso para evitar otro cierre del gobierno eran “una pérdida de tiempo” y sugirió que las eludiría con el fin de financiar su muro fronterizo.

“Creo que Nancy Pelosi está haciendo mucho daño a nuestro país al hacer lo que hace y, en última instancia, creo que he puesto la mesa muy bien”, dijo Trump al diario.

Rehusó confirmar si declararía una emergencia nacional para obtener dinero para construir el muro, y dijo: “He puesto la mesa. He preparado el escenario para hacer lo que voy a hacer”.

El movimiento de Trump para poner fin al cierre del gobierno el viernes pasado marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la saga del muro fronterizo y puso en marcha tres semanas de negociaciones entre republicanos y demócratas de ambas cámaras en busca de un acuerdo sobre seguridad fronteriza. Si Trump no encuentra satisfactorio el acuerdo recibido para el 15 de febrero, algunas partes del gobierno podrían cerrar nuevamente y él mismo podría declarar una emergencia nacional para financiar el muro.

Trump dio a entender que ya no trabajaría más con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, e hizo hincapié en que vería la construcción del muro de una manera u otra.

“En realidad, siempre me he llevado bien con ella, pero ahora no creo que lo haga más”, dijo Trump al diario, acusando a Pelosi de “hacerle un tremendo perjuicio al país”.

“Continuaré construyendo el muro y terminaremos el muro”, agregó Trump. “Ya sea que declare o no una emergencia nacional, eso ya lo verán”.