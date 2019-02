El tráfico sexual y el Super Bowl, mitos y problemas reales

Nota del editor: El 14 de marzo es #MyFreedomDay, cuando las escuelas de todo el mundo crearán conciencia sobre la esclavitud moderna.

(CNN) — El Super Bowl de 2019 ha atraído a miles de personas a Atlanta, la ciudad anfitriona, pero no todos están en la ciudad para unirse a las festividades por el evento deportivo.

Los voluntarios y los servicios de extensión de todo el país están trabajando con las agencias de la ciudad para usar el evento deportivo más grande en Estados Unidos, el Super Bowl, para abrir los ojos del público al tráfico de personas, el delito de obligar a alguien a practicar sexo o trabajo con fines de lucro.

Algunos grupos afirman que la afluencia de multitudes para el Super Bowl contribuye a un aumento en el tráfico sexual. Pero los principales grupos contra la trata, como el Proyecto Polaris y el Instituto Internacional de Trata de Personas, dicen que no hay evidencia que respalde la afirmación. La trata de personas ocurre todo el año en comunidades de todo el país, dicen, y ahí es donde más se necesitan los esfuerzos de prevención.

Pero eso no impide que los grupos de extensión o la ciudad de Atlanta planteen el problema durante el Super Bowl.

Las campañas coinciden con los esfuerzos de aplicación de la ley para aumentar las patrullas a medida que las multitudes descienden sobre una ciudad que, según su alcaldesa, ocupa el tercer lugar en el país en trata de personas.

La naturaleza de la trata de personas, ya sea por trabajo o por sexo, es compleja, dijo la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a CNN. Es por eso que la ciudad difunde el mensaje ahora, cuando tienen la atención del público.

“El Super Bowl es una oportunidad para que lo hablemos, pero es algo en lo que tenemos que estar atentos los 12 meses al año”, dijo la alcaldesa de Atlanta. “Se trata de asegurarse de que los miles de hombres y mujeres que trabajan en nuestros hoteles entiendan cuáles son las señales. Se trata de asegurarse de que nuestros agentes de Policía comprendan cuáles son las señales. Se trata de asegurarse de que el público esté informado”, agregó.

Lo que hacen los grupos

La dosis extra de mensajes está por toda la ciudad. Carteles en el aeropuerto, tiendas y estaciones de servicio enumeran las señales de advertencia de tráfico y un número de línea directa. Los videos de vuelo de Delta Air Lines también llevan el mensaje. En las iglesias de Atlanta a lo largo de enero, los grupos celebraron sesiones de información pública sobre cómo detectar el tráfico en las comunidades. Voluntarios fueron a los hoteles para compartir las señales con los empleados.

Theresa Flores llegó a Atlanta a mediados de enero con más de 60.000 jabones.

En cada uno, un mensaje: “¿Se le obliga a hacer algo que no quiere hacer? ¿Se le ha amenazado si intenta irse? Envíe un mensaje de texto con la palabra AYUDA PARA SER LIBRE al 233733″.

Flores dice que es una sobreviviente del tráfico sexual y fundadora de SOAP (siglas en inglés de Salvemos a nuestros adolescentes de la prostitución”), una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo crear conciencia sobre la trata.

En un fin de semana reciente, Flores dice que unos 200 voluntarios entregaron jabones, junto con carteles de niños desaparecidos y consejos para detectar el tráfico, a más de 330 hoteles de Atlanta.

La Organización Internacional del Trabajo estima que 40,3 millones de personas están atrapadas en la trata en todo el mundo, 71% de las cuales son mujeres y niñas, y 25% son niños.

No hay estimaciones oficiales de la cantidad total de personas que son víctimas de la trata en Estados Unidos, según Polaris. El grupo estima que el número nacional es de cientos de miles cuando se agregan las estimaciones de adultos y menores y el tráfico sexual y laboral.

La línea directa nacional de tráfico de personas, operada por Polaris, mantiene lo que se considera uno de los conjuntos de datos más extensos relacionados con el tráfico de personas en Estados Unidos.

De acuerdo con un informe anual, en el año más reciente para el que se dispone de datos completos, la línea directa recibió 30.918 llamadas telefónicas, correos electrónicos o informes de consejos en línea en todo el país.

De las 27.201 llamadas telefónicas que recibió la línea directa, 691 provenían de Georgia, lo que representa el 2,54% de las llamadas. Pero la línea directa es solo una medida de los casos denunciados. Los expertos dicen que la cantidad de personas que son objeto de trata es probablemente mucho mayor.

“El Super Bowl no aumenta el tráfico, los compradores de sexo aumentan el tráfico”, dijo Nita Belles, fundadora y directora ejecutiva de In Our Backyard. El grupo contra la trata de personas con sede en Oregón se estableció en Atlanta durante 10 días para organizar sesiones de información pública sobre señales de trata de personas y qué esperar durante el Super Bowl.

El grupo también opera un “centro de comando” en un lugar no revelado donde buscan niños desaparecidos que podrían estar involucrados en la trata. Un gran cartel con fotos de las niñas desaparecidas cuelga en la pared. Los voluntarios se sientan en las mesas frente a las computadoras portátiles que siguen en internet anuncios oscuros de acompañantes. Recogen datos relevantes para los clientes potenciales que pasan a los agentes del orden público al otro lado de un muro improvisado.

Una de las voluntarias, Cheryl Csiky, dice que fue ofrecida para fines sexuales cuando era niña. Ella comenzó a ser voluntaria para In Our Backyard hace cuatro años.

“Es desgarrador escuchar que todavía sucede”, dijo. “Por eso me levanto todos los días… necesitamos salvar a los niños”.

¿Es el Super Bowl un imán de la trata de personas?

El vínculo entre el Super Bowl y el tráfico ha sido debatido durante años. Los informes de noticias en el pasado advirtieron que la afluencia de multitudes aumentaba el tráfico sexual. Pero Polaris y otros dicen que ninguna evidencia apoya una relación de causa y efecto.

La línea directa nacional de tráfico de personas ve “leves incrementos” en llamadas e informes durante el fin de semana del Super Bowl, dijo el portavoz de Polaris, Brandon Bouchard. Pero Polaris atribuye el impulso a una mayor promoción de la línea directa, no a un aumento en la prevalencia de la trata de personas en el fin de semana del Super Bowl. Si alguien llama durante el fin de semana del Super Bowl para informar que ha sido objeto de trata, “era muy probable que también lo fuera antes de eso”, dijo Bouchard.

El FBI tradicionalmente ve un aumento en la solicitud en línea durante eventos de gran escala como el Super Bowl, dijo el portavoz Kevin Rowson. “El problema existe no solo en los principales eventos deportivos sino a lo largo del año en comunidades de todo el país”, agrega.

Antes del Super Bowl de 2018, en Minneapolis, la Fundación de Mujeres de Minnesota le pidió a la Universidad de Minnesota que examinara las pruebas académicas sobre la idea de que el Super Bowl causa un aumento en el tráfico sexual, dijo Lauren Martin, directora de Investigación de la Universidad de Minnesota. Urban Research Outreach-Engagement Center realizó el estudio.

El estudio encontró algunos datos empíricos para respaldar las afirmaciones de que el Super Bowl, “como muchos otros eventos públicos grandes y localizados, se correlaciona con un aumento en el número de anuncios en línea para el sexo comercial en la ciudad anfitriona”.

“Sin embargo, el Super Bowl no parece tener el mayor impacto y la evidencia sugiere que el impacto es de corta duración”, escribieron los autores en un informe de investigación.

El estudio dice que las primeras preocupaciones documentadas sobre el impacto de los principales eventos deportivos en el tráfico sexual fueron para los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas, Grecia. Las proyecciones de un alto número de víctimas de la trata no se dieron, pero “estableció la plantilla” de cómo las ciudades anfitrionas y las ONG abarcaron la trata sexual en eventos deportivos internacionales importantes posteriores, como los Super Bowl, dice el informe de la UROC.

Anecdóticamente, Polaris ha escuchado que se producen más arrestos por “prostitución” durante el fin de semana del Super Bowl, dijo Bouchard. “Pero eso en gran parte tiene que ver con el hecho de que la Policía lo está buscando específicamente en esos días”. Y la tendencia en la aplicación de la ley es centrarse en los arrestos de traficantes de personas y aquellos que buscan comprar sexo, no trabajadores sexuales o aquellos que están siendo traficados, dijo.

Durante el Super Bowl de 2018, una operación de varias agencias participó en una “iniciativa centrada en la recuperación” para arrestar a aquellos que buscan sexo para vender y brindar servicios sociales a los que están siendo objeto de trata, dijo el Departamento de Policía de Minneapolis.

Durante 10 días, 89 personas fueron arrestadas por comprar sexo y siete traficantes acusados ​​fueron arrestados, según los datos proporcionados por el Departamento. Además, 20 mujeres identificadas como “recuperadas” se pusieron en contacto con los servicios sociales en lugar de ser arrestadas, dijo un portavoz.

Ya en Atlanta, 33 personas fueron arrestadas durante cuatro días esta semana en el área metropolitana, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en una conferencia de prensa el miércoles. Cuatro personas fueron “rescatadas”, dijo.

En el cercano condado de Douglas, 16 personas fueron arrestadas en una operación conjunta del Departamento de Seguridad Nacional por cargos de trata de personas, proxenetismo, prostitución y pandillerismo, dijo el Departamento de Policía de Douglasville en un comunicado.

Las fechas de los arrestos “se seleccionaron específicamente para estar cerca del Super Bowl, ya que este es siempre un momento de aumento de la prostitución en la ciudad anfitriona”, dijo la Policía.

Lo que se pierde en el alboroto

El enfoque en el tráfico sexual durante el Super Bowl corre el riesgo de concentrar los recursos en solo un fin de semana, dice Bouchard, y solo para el tráfico sexual, “cuando el enfoque debe ser durante todo el año y en todos los tipos de tráfico humano presentes en Estados Unidos “, dijo.

Otro inconveniente, dice, es que dirige los fondos y las respuestas al tráfico sexual, a costa de opacar el tráfico laboral.

Pero el Super Bowl reúne a las partes interesadas para crear respuestas muy necesarias y enfoques de prevención al tráfico sexual, destacó.