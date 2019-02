Rusia sigue a Estados Unidos en la suspensión del tratado INF de misiles nucleares

Moscú (CNN) — Rusia anunció que suspende la participación en el tratado de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, un día después de que Estados Unidos declarara que se retiraría del acuerdo a menos que Moscú cumpla con sus términos dentro de los 180 días.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció su decisión este sábado, según el sitio web oficial del Kremlin.

Putin sostuvo una reunión especial con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, tras la decisión de este viernes de Estados Unidos de suspender el cumplimiento del tratado INF, un pacto clave con Rusia que ha sido una pieza central de la seguridad europea desde la Guerra Fría.

“Procederemos de la siguiente manera. Los socios estadounidenses han anunciado que están suspendiendo su participación en el tratado, por lo que también estamos suspendiendo la nuestra”, dijo Putin, según el sitio web.

“Anunciaron que están comprometidos en el trabajo de investigación y desarrollo tecnológico, y haremos lo mismo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus altos funcionarios habían señalado durante meses que estaban listos para retirarse del tratado INF, que Estados Unidos acusa a Moscú de violar desde 2014. Moscú siempre ha rechazado esas acusaciones.

Mientras Putin enfatizó que no quería comenzar una nueva carrera armamentista, el presidente ruso también anunció su apoyo a una propuesta para comenzar la construcción de un nuevo misil nuclear supersónico de alcance medio.

El sitio web del Kremlin también dijo que Putin está de acuerdo con las propuestas del Ministerio de Defensa para comenzar a “poner a tierra” los misiles “Kalibr” y la apertura de una nueva dirección: la creación de un cohete hipersónico de tierra de alcance medio “.

El tratado INF “prohíbe los misiles lanzados desde tierra con un rango de entre 500 y 5.500 kilómetros”.

Los misiles Kalibr rusos son un tipo de misil de crucero que las fuerzas rusas lanzan desde barcos y submarinos. Ahora Putin está de acuerdo en permitir el desarrollo de una variante lanzada desde tierra.

Este nuevo diseño lanzado desde el suelo sería una violación directa si el tratado aún se estuviera cumpliendo, pero tanto Washington como Moscú han suspendido el cumplimiento.

Los funcionarios estadounidenses afirman que Rusia no ha estado obedeciendo el tratado. “Durante años, Rusia ha violado los términos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio sin remordimientos”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. “Las violaciones de Rusia ponen a millones de europeos y estadounidenses en mayor riesgo”, agregó.

“Es nuestro deber responder apropiadamente”, dijo Pompeo, y agregó que EE. UU. Ha brindado “suficiente tiempo” para que Rusia vuelva a cumplir.

“Estamos yendo hacia una dirección en la que no hemos estado en 40 años: no hay límites de control de armas ni reglas que los dos sigamos, y eso es muy peligroso”, dijo Lynn Rusten, directora sénior de control de armas y no proliferación a nivel nacional del Consejo de Seguridad durante la administración de Obama y ahora vicepresidente de la Iniciativa de Amenaza Nuclear con sede en Washington.

China se opone a la decisión de Estados Unidos

En algunos sectores se considera que el tratado ha permitido a China obtener una ventaja militar, ya que Beijing no está limitado por los límites del tratado INF sobre misiles de alcance intermedio.

Este sábado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, emitió un comunicado en el que describía su oposición a la decisión de Estados Unidos de suspender el cumplimiento y dijo que “podría desencadenar una serie de consecuencias adversas”.

Geng dijo que el tratado “desempeña un papel importante para facilitar las relaciones entre los principales países, promover la paz internacional y regional, salvaguardar el equilibrio estratégico global y la estabilidad”, y que China insta a “Estados Unidos y Rusia a resolver adecuadamente las diferencias a través de un diálogo constructivo”.

La declaración de Geng se publicó el sábado antes de que Rusia anunciara que también suspendía el cumplimiento del tratado.

Cuando se le preguntó si China estaría de acuerdo con un nuevo tratado multilateral sobre el control de armas para reemplazar al INF, Geng respondió: “La multilateralización del Tratado INF implica una serie de temas complejos que cubren los campos político, militar y legal, lo que atrae las preocupaciones de muchos países. China se opone a la multilateralización de este tratado. Lo que es imperativo en este momento es defender e implementar el tratado existente en lugar de crear uno nuevo”.

Jonny Hallam, de CNN, contribuyó a este informe desde Atlanta.