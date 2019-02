Crisis de Venezuela: ¿la nueva Guerra Fría de Putin en la puerta de Estados Unidos?

(CNN) — La crisis en Venezuela parece perfilarse como una confrontación al estilo de la Guerra Fría: Rusia está brindando su apoyo al asediado presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras que Estados Unidos respalda a Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino.

La historia a primera vista parece tener todos los elementos de un thriller de espías. En los últimos días, han surgido rumores sobre mercenarios rusos, envíos masivos de lingotes y planes de asesinato turbios.

Maduro se ha presentado como un Fidel Castro de los últimos días en este drama. En una entrevista con la agencia de noticias estatal RIA-Novosti, Maduro insinuó un atentado contra su vida por parte de Estados Unidos y dijo: “Sin lugar a dudas, Donald Trump dio la orden de matarme a al gobierno colombiano, la mafia de Colombia“.

Eso sonó como un episodio arrancado de uno de los planes fallidos de la CIA para matar al líder cubano. Y la crisis se hace eco de la crisis de los misiles en Cuba: a fines del año pasado, los bombarderos rusos capaces de entregar armas nucleares volaron a Venezuela, lo que indica que el presidente ruso, Vladimir Putin, estaba dispuesto a jugar en el patio trasero de Estados Unidos.

Entonces, ¿estamos a punto de ver una nueva versión de Netflix de la invasión de Bahía de Cochinos de 1961? ¿Es Venezuela otra arena para el conflicto de poder entre Rusia y Estados Unidos, al igual que la forma en que Moscú y Washington respaldan a los bandos opuestos en la guerra civil siria?

Ciertamente, las teorías de conspiración de Maduro, y su lenguaje sobre la resistencia al neocolonialismo estadounidense, recuerdan la antigua competencia entre EE.UU. y la Unión Soviética en América Latina. Pero Rusia no está respaldando a su gobierno en Venezuela para difundir la ideología del marxismo. Para empezar, Moscú ve a Venezuela en gran parte como una propuesta de negocios.

La petrolera estatal rusa Rosneft ha sido un importante patrocinador del gobierno de Maduro, y Rusia y Rosneft han otorgado miles de millones en préstamos y líneas de crédito para una Venezuela con escasez de efectivo.

La petrolera estatal venezolana PDVSA está cubriendo casi todas esas deudas con envíos de petróleo. En un artículo de investigación publicado el año pasado, la analista Julia Gurganus señaló que Venezuela “ha confiado en Rosneft para los pagos anticipados de futuras entregas de petróleo para cumplir con sus compromisos financieros y comercializar volúmenes físicos de crudo venezolano a refinadoras en Estados Unidos y otros países”.

Pero además de la apuesta económica de Moscú en Maduro, hay una dimensión geopolítica del interés de Rusia en mantener al presidente en el poder. La televisión estatal rusa en los últimos días ha lanzado la crisis de Venezuela en términos de confrontación entre Estados Unidos y Rusia, a veces comparando a Guaidó y la oposición venezolana con la revolución prodemócrata de Maidan en Ucrania en 2014 o con el levantamiento de la Primavera Árabe que, entre otras cosas, derrocó en Libia, durante mucho tiempo, al líder Moammar Gadhafi.

Rusia extiende su alcance global

La retórica refleja el pensamiento oficial en Rusia, donde el Kremlin acusa habitualmente a Estados Unidos de seguir ilegítimamente una política de “cambio de régimen” para derrocar a los oponentes de Washington en todo el mundo.

“Regresando a los días del [ex presidente de Estados Unidos] George W. Bush, las revoluciones de color son un tema neurálgico para el Kremlin”, dijo Andrew Weiss, vicepresidente de estudios de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. “Y no tienen escasez de personas dentro del gobierno ruso que crean elaboradas teorías de conspiración o ven indicadores de que Estados Unidos recorre el mundo bajo la conveniente bandera de los regímenes que no le gustan”.

Weiss señaló otra razón para el apoyo de Rusia a Maduro: mostrar el alcance global de Moscú.

“También hay un gran hilo en el comportamiento de Rusia en América Latina que apunta a sacudir a Estados Unidos y hacer que el papel de Rusia parezca más grande de lo que realmente es”, dijo.

Venezuela está muy lejos de las fronteras de Rusia y Moscú ya no tiene bases militares en el hemisferio occidental. Pero eso no desalienta las teorías de conspiración.

Maduro, por ejemplo, no detuvo la especulación de que los contratistas militares privados rusos podrían haber aumentado sus detalles de seguridad cuando dijo que “no tenía comentarios” sobre si los guardias de seguridad privados rusos podrían brindarle protección.

Sin duda, Rusia tiene un historial de enviar contratistas militares privados para promover sus objetivos de política exterior. El gobierno ruso nunca ha reconocido total y oficialmente la existencia de compañías militares privadas como Wagner, la oscura firma rusa que el Tesoro de EE.UU. sancionó por reclutar mercenarios para luchar junto a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Sin embargo, la existencia del grupo se hizo más difícil de ocultar después de que los paramilitares murieran en ataques aéreos estadounidenses en Siria.

Pero Konstantin Kosachev, un senador ruso que encabeza el comité de asuntos exteriores del Consejo de la Federación de Rusia, o la cámara alta del parlamento, arroja dudas sobre los rusos que son llevados para proteger a Maduro.

“No creo que haya una solicitud de protección directa por parte de Rusia”, dijo Kosachev a RIA-Novosti, y agregó que el ejército está del lado del actual presidente y que el propio Maduro expresó confianza en que estaba bien defendido.