Aumentan los feminicidios en Argentina: solo en enero de 2019 se registraron 27 crímenes contra mujeres

(CNN Español) — Las cifras de feminicidios en Argentina van en aumento en lo que va de 2019.

El primer mes de 2019 deja un lamentable saldo para las mujeres: se cometieron 27 feminicidios en los primeros 30 días del año, lo que representa casi 1 crimen contra las mujeres cada día.

Las cifras son del Observatorio Ahora que sí nos ven, una organización sobre la violencia de género en Argentina, que registró un aumento del 22% respecto al mismo mes de 2018 cuando se registraron 22 casos. El Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación registró 18 casos de feminicidios en enero de 2018.

Según le dijo a CNN en Español Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven del movimiento Marea Feminista, estas cifras se recogen por los reportes en medios gráficos y digitales de todo el país, por lo que la cifra de feminicidios puede ser mucho mayor.

El caso más reciente se registró el fin de semana en la provincia de Entre Ríos, en el noroeste de Argentina. Se trata del asesinato de Jésica Riquelme, una mujer de 26 años que estaba embarazada y recibió un golpe en la cabeza presuntamente por su esposo, Jesús Sánchez, quien este lunes fue encontrado ahorcado en su centro de detención, reportó la agencia estatal de noticias de Argentina, Télam.

Según el reporte de Télam, Sánchez estaba acusado de matar a su esposa tras haberla llevado al hospital por un supuesto golpe en la cabeza. En un primer momento el hombre de 38 años dijo que su esposa se había caído, pero posteriormente la Policía se dio cuenta que él tenía una denuncia por violencia de género que Riquelme había interpuesto, por lo que lo aprehendieron como “principal sospechoso de feminicidio”, dice Télam.

La mujer murió el sábado al medio día y las autoridades adelantan las investigaciones por la muerte del sospechoso, según Télam.

Las denuncias de las víctimas

“En Argentina hubo una víctima por violencia machista cada 26,6 horas”, le dijo a CNN en Español Raquel Vivanco

Según datos de esta organización, en enero de 2016 se registraron 25 feminicidios; en enero de 2017, 26; y en el mismo mes de 2018, 22. “Se mantiene una constante que es de casi un feminicidio por día en el país”, le dijo Vivanco a este medio.

“Un dato importante es que el 18% de las mujeres asesinadas durante el año 2018 había realizado denuncias contra su agresor y el 13% tenía medidas de restricción de acercamiento impartidas por la justicia”, agregó Vivanco en diálogo con CNN en Español.

“Estamos hablando de voces de alerta que llegaron hasta una fiscalía a reclamar protección del Estado. (El Estado) no las atendió, no las escuchó o fue deficiente la forma en que abordó estas denuncias, con lo cual esas mujeres ya no están”, agregó.

Según las cifras más recientes de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2018 se registraron 251 casos de feminicidios. La cifra incluye los asesinatos de 6 mujeres transgénero y 28 feminicidios vinculados, que es cuando un agresor asesina a una persona cercana a la mujer con el fin de afectarla.

Y en entre enero y noviembre de 2017, la Defensoría del Pueblo registró 254 casos de feminicidios. También se registraron otros 38 feminicidios en diciembre, que fue el mes en el que más casos se registraron ese año.

La preocupación por la violencia contra las mujeres en Argentina la expresó Phumzile Mlambo-Ngcuka, jefa de ONU Mujeres, quien dijo que el feminicidio “continúa siendo un gran problema” en Argentina.

“Es evidente que hay muchos avances en Argentina (…) pero la cuestión de la violencia a las mujeres, específicamente el feminicidio, continúa siendo un gran problema. Definitivamente esto necesita una atención específica y me alegra ver que el Gobierno quiera ver un gran cambio”, dijo en una entrevista con el Centro de Información de la ONU en ese país en octubre de 2018.

Pero Vivanco no está convencida de que el gobierno esté llevando a cabo las acciones suficientes para contrarrestar estos crímenes.

Según ella, aunque Argentina ha venido estableciendo leyes para la prevención y erradicación de la violencia, como la ley de Protección Integral a las mujeres que se sancionó en 2009, dice que no se están implementando adecuadamente.

“Decimos que las mujeres venimos tomando conciencia, vivimos denunciando cada vez más situaciones en las que nos encontramos y venimos exigiendo que el Estado se haga presente, pero lo cierto es que la ausencia del Estado no solo es preocupante porque no aborda de la manera que debiera abordar esta situación para garantizar nuestros derechos, sino también genera cierto manto de impunidad para con los agresores”, señala.

Ella pone como ejemplo los casos de las mujeres que han denunciado y aún con órdenes de restricción para sus exparejas o agresores, al final son asesinadas.

“Es un entramado complejo cultural que tenemos que desandar, pero los tiempos en los que vamos a desandar culturalmente estas lógicas de relaciones asimétricas van a hacer más largos si el Estado no se hace presente”, puntualiza Vivanco.