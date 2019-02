“Fue horrible, horrible”: así fue la venganza racista que planeó el actor Liam Neeson

(CNN) — Liam Neeson ha revelado que hace años pensó en llevar a cabo un ataque de venganza racista después de que alguien cercana a él sufriera una violación.

El actor compartió la historia el lunes en The Independent durante un recorrido de prensa por su nueva película, “Cold Pursuit”. Expresó pesar por su “horrible” comportamiento pasado.

MIRA: Mujer que puso agujas en fresas de Australia lo hizo por venganza, según la Policía

Neeson comenzó a contar su historia personal después de que le preguntaran sobre el personaje de la película, que se enojaba. No reveló quién fue atacada, pero dijo que se enteró cuando regresó a casa de un viaje.

“Ella manejó la situación de la violación de la manera más extraordinaria”, dijo Neeson al periódico, que publicó un fragmento de audio. “Pero mi reacción inmediata fu … ¿Sabía quién era? No. ¿De qué color eran? Dijo que era una persona negra. “Subí y bajé con una porra, esperando que alguien me abordara. Estoy avergonzado de decir eso, y lo hice por una semana, esperando que algún [Neeson gesticulaba con sus dedos, según The Independent] ‘bastardo negro’ saliera de un pub y me atacara por algo, ¿sabes? Para que yo pudiera matarlo”.

Neeson dijo que le tomó alrededor de una semana procesar lo que había sucedido. “Fue horrible, horrible, cuando recuerdo, que lo hice”, dijo. “Y nunca lo admití, y se lo estoy diciendo a un periodista. Dios no lo permita”.

LEE: Multitud en Indonesia mata a unos 300 cocodrilos en venganza por la muerte de un hombre

“Bendita m*****”, dijo Tom Bateman, su coprotagonista, que estaba sentado junto a Neeson durante la entrevista. “Es horrible”, continuó Neeson. “Pero aprendí una lección de eso, cuando eventualmente pensé ‘¿qué diablos estás haciendo?'”.

CNN no pudo autenticar el audio de manera independiente. Un representante de Neeson no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Neeson, de 66 años, agregó que crecer alrededor de la violencia en Irlanda del Norte le enseñó que la venganza en última instancia no funciona.

MIRA: Pandillas usan cuerpos de mujeres para “venganza y control” en El Salvador

“Vengo de una sociedad –crecí en Irlanda del Norte en los Problemas–, y, tú sabes, conocí un par de tipos que murieron en huelga de hambre, y tenía conocidos que estaban muy sumergidos en los Problemas, y entiendo esa necesidad de venganza, pero solo lleva a más revancha, a más muertes y más muertes, e Irlanda del Norte es prueba de todo eso. Todo esto que está sucediendo en el mundo, la violencia, es una prueba de eso, ya sabes. Pero esa necesidad primordial, la entiendo”.