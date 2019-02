5 cosas que tal vez no sabías del rapero 21 Savage (además de que es de Reino Unido)

El rapero 21 Savage fue arrestado en Atlanta la madrugada del domingo por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

(CNN) — Si no sabías que 21 Savage tenía alguna conexión con el Reino Unido, no eres el único.

El rapero de 26 años fue arrestado en Atlanta la madrugada del domingo por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, según el vocero de ICE, Bryan Cox.

La agencia dice que él es un ciudadano del Reino Unido que ingresó legalmente a Estados Unidos cuando era menor de edad en julio de 2005, pero posteriormente no cumplió los términos de su visa de no inmigrante.

Muchos fanáticos creían que el artista nominado para un Grammy era originario de Atlanta.

Aquí hay algunas otras cosas que debes saber sobre 21 Savage:

Una vez recibió seis disparos

El rapero luce varios tatuajes incluyendo los nombres “Larry” y “Johnny” para conmemorar a dos de sus mejores amigos, quienes fueron asesinados a tiros.

Savage estaba presente durante el asesinato de Johnny, que ocurrió en el 21 cumpleaños del rapero. Los dos estaban sentados en un automóvil cuando les dispararon: a Savage, en seis ocasiones.

En una entrevista con la revista Fader en 2016, Savage dijo que pensaba que iba a morir. “Una gran cantidad de pérdida de sangre. Una gran cantidad de pérdida de sangre”, dijo Savage. “Pero supongo que, como dicen, tu adrenalina se acelera, así que realmente no sientes cuando está ocurriendo”.

Tiene una daga en la frente

Hablando de tatuajes, Savage tiene uno grande en el rostro.

Según Fader, la inspiración provino del tatuaje de cuchilla de Tony Montana en la película “Scarface”.

Savage y su hermano menor, Quantivayus, quien era conocido como Tayman, planeaban hacerse el tatuaje en la manos.

“Pero Tayman se aceleró, se adelantó y lo puso en su rostro, grueso y brillante”, informó la publicación. “Después de que le dispararan a Tayman y lo mataran, en un fallido negocio de drogas, Savage hizo lo mismo”.

Su nombre aparentemente honra a su pandilla callejera

Savage le dijo a Rap Radar que “21” es en honor de la pandilla 2100 Street Gang en Atlanta a la que estaba afiliado.

En otra entrevista, explicó que “Savage viene de mí, simplemente por ser un salvaje”.

Lanzó una organización sin fines de lucro para enseñar a los niños sobre finanzas

Él tiene una canción titulada “Bank Account” (Cuenta bancaria) y 21 Savage cumple lo que promete.

El año pasado lanzó la “21 Savage Bank Account Campaign”, que se asoció con la organización sin fines de lucro Get Schooled para enseñar a los niños sobre educación financiera.

En una declaración le dijo a Rolling Stone que cuando era joven “no sabía casi nada sobre cuentas bancarias”.

“Ahora que tengo dinero en mi cuenta bancaria, quiero ayudar a niños con antecedentes similares a los míos a que sean inteligentes con respecto a su dinero”, dijo.

Le dijo al actor Seth Rogen en una conversación con la revista Interview que está muy involucrado en obras de caridad.

“No lo hago por reconocimiento, ¿sabes lo que estoy diciendo? Solo soy yo como persona”, dijo Savage. “Simplemente amo a mi ciudad y a mi gente, por lo que es natural para mí ayudar”.

Creció en las calles de Atlanta

Parte de su historia es que tuvo una infancia difícil en las calles de Atlanta.

Le dijo a Vlad TV en 2016 que era miembro de la banda Bloods, pero también tiene amigos que están en la pandilla rival Crips.

Savage dice que el este de Atlanta es su barrio, pero que se ha quedado en toda la ciudad.

“Todos me conocen”, dijo. “Si tú no, es que no eres realmente de esta ciudad”.