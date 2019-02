Denuncian a Óscar Arias por presunto delito sexual

(Crédito: EZEQUIEL BECERRA/AFP/Getty Images)

(CNN Español) — El expresidente costarricense y premio Nobel de la Paz Óscar Arias fue denunciado el lunes ante la fiscalía de género por un presunto delito sexual, confirmó una fuente del Ministerio Público de Costa Rica a CNN.

La denuncia, a la que tuvo acceso The New York Times, detalla que la denunciante declaró que la supuesta agresión sexual habría ocurrido luego de una reunión en la casa del expresidente en diciembre de 2014. CNN no ha verificado de manera independiente el contenido de la denuncia y está intentado comunicarse con la denunciante.

La denunciante, identificada por el New York Times como Alexandra Arce von Herold, es psiquiatra y activista por el desarme nuclear. Arce von Herold trabajaba, entre otras organizaciones, con la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares ICAN, por sus siglas en ingles, causa que era apoyada por Arias.

CNN intentó obtener una reacción del expresidente a través de su abogado, su jefe de prensa y su contacto directo, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Sin embargo en un comunicado publicado el martes por el portal CR Hoy, Arias “rechaza categóricamente las acusaciones en su contra” y agrega que “nunca ha actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer”.

Arce von Herold dijo al New York Times que luego del incidente compartió detalles de la agresión sexual con un número de personas, entre ellas su novio y una congresista, versiones que fueron corroboradas por el diario.

Casos de abuso y agresión sexual por parte de hombres poderosos que cautivaron la atención mundial como el del comediante estadounidense Bill Cosby y el doctor del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, motivaron a Arce von Herold a compartir su historia, según el New York Times. “Todas las otras mujeres que lo hicieron, eso me ayudo”, dijo la denunciante al New York Times, “entonces pensé que tal vez yo también puedo ayudar a otras personas”.

CNN también buscó una reacción del comité del premio Nobel de la Paz a través de su departamento de prensa, pero no ha recibido respuesta.