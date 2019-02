Esta mujer dice que James Brown la violó y que alguien asesinó al rey del soul

Hace dos años, recibí una llamada de una mujer que cantaba en el circo. Ella dijo que podía probar que James Brown había sido asesinado. La conocí en un día caluroso cerca de Chicago. El nombre de la cantante era Jacquelyn Hollander. Tenía 61 años, dijo que no estaba loca, que no estaba mintiendo, y ella esperaba que yo escribiera su historia, porque podría salvar su vida.

MIRA: Henry Cavill se disculpa por sus polémicos comentarios sobre #MeToo, tras lluvia de críticas

O tal vez la matarían. Esa era también una posibilidad, dijo ella. Cosas malas les sucedieron a las personas que entraron en conflicto con la organización James Brown. “Estoy segura de que sabes que Adrienne Brown era mi buena amiga”, dijo, refiriéndose a la tercera esposa de James Brown. “Esa es una historia muy larga. No hay duda de que fue asesinada”.

Subimos a mi auto y fuimos a Panera a almorzar. La historia de Jacque se ensanchó, se profundizó, se hizo cada vez más extraña. Tenía preguntas sobre la muerte de al menos nueve personas, todas ellas de alguna manera relacionadas con el rey del “Soul”.

Regresamos al campamento del circo. Caminamos hasta su casa rodante. Abrió un compartimiento de almacenamiento debajo del vehículo y sacó un contenedor de plástico verde. Llevé el contenedor a la casa rodante. Se suponía que ella no debía tener esto, dijo. Jacque había adquirido la papelera a principios de 2016 durante una extraña secuencia de eventos que la llevaron a creer que había resuelto el misterio de la muerte de James Brown. Pensó que el contenedor de plástico verde era una evidencia. Ella dijo que alguien le dijo que lo tirara a un lago.

LEE: Lindsay Lohan se disculpa por comentarios sobre el movimiento #MeToo

Larry Largent y Mark Polkosnik, dos consejeros profesionales que fueron exagentes de policía, me dijeron que habían pasado muchas horas asesorando a Jacque por su trauma mental y emocional y que habían determinado que no estaba loca ni mintiendo, no sobre James Brown, y no sobre cualquier otra cosa.

Danny Porter, quien ha sido desde 1992 fiscal de distrito del condado de Gwinnett, Georgia, dijo que Jacque le había proporcionado información sólida que ayudó a resolver un caso de asesinato no relacionado con James Brown. Dijo que la considera una fuente confiable.

Al examinar las muertes de Adrienne Brown y James Brown, también descubrí muchas cosas que Jacque no sabía cuando me llamó.

Al menos otras tres personas creen que la muerte de Adrienne Brown no fue una sobredosis accidental, a pesar de lo dicho por las autoridades en 1996. Hay preguntas legítimas sobre la muerte de James Brown que solo pueden ser respondidas mediante una autopsia y una investigación criminal. Y hay un patrón perturbador de similitudes entre la muerte de Adrienne Brown y la muerte de James Brown 11 años después.

MIRA: El caso de Bill Cosby regresa a la corte por primera vez desde el ascenso del movimiento #MeToo

Encontré al médico con quien Jacque afirmó haber hablado, el que trató a James Brown en un hospital de Atlanta antes de su muerte. Para mi sorpresa, accedió a una entrevista. Me dijo que dudaba que Brown hubiera muerto por causas naturales. Sospechó que Brown murió de una sobredosis, accidental o no. Dijo que quería una autopsia.

Así conoció a James Brown

Alrededor de 1985, Jacque se despertó en la noche con una idea descabellada. Escribiría y grabaría una canción para celebrar a su ciudad natal y su equipo de fútbol americano, los Atlanta Falcons. Había solo una complicación: los Falcons no querían que Ronnie Milsap la cantara. Querían a James Brown. Jacque llamó al abogado de Brown. Su nombre era Buddy Dallas.

“Le informé que no tenía ninguna influencia sobre las canciones que el señor Brown grabaría”, escribió Dallas más tarde en una declaración jurada relacionada con la batalla por la herencia de Brown, “pero que si me enviaba una fotografía y una grabación de la canción, se lo presentaría”.

Jacque había enviado muchos demos antes. Esta fue la primera vez que alguien pidió una foto. Ella envió el demo y la foto. Y el señor Brown estaba interesado.

LEE: La canción de Laura Pausini que le podría dar coraje a mujeres de #MeToo

Organizaron una sesión de grabación en Augusta, Georgia. Brown llegó varias horas tarde. Jacque salió a fumar un cigarrillo. Y la larga limusina negra se detuvo. Brown salió con su séquito y se metió en el estudio.

El intercambio que tuvieron a continuación no está en la cinta, pero Jacque lo recuerda de esta manera: Brown preguntó en voz alta quién había escrito la canción, y ella le recordó indignada que ella lo había hecho, y quería saber qué estaba mal con eso. Nada, dijo, y nunca dejes que nadie te diga lo contrario.

En los próximos dos años, Jacque y Brown se hicieron buenos amigos. Grabaron otra canción juntos. Cantaron en el medio tiempo de un juego de los Falcons. Visitaron niños en hospitales y recaudaron dinero para caridad. Ella se convirtió en parte del “círculo íntimo” de Brown.

Un día que viajaban juntos él dijo que necesitaba pasar por su casa, salida directamente de “Lo que el viento se llevó”, pensó Jacque. Ella estaba asombrada. Desde el principio, dice Jacque, Buddy le advirtió sobre la esposa de Brown, Adrienne. Ella era celosa, Jacque recuerda que le dijo. Ella era controladora. Ella está loca.

Cuando Jacque conoció a Adrienne, ella sintió que eran almas gemelas. Hablaban como viejas amigas. Adrienne tenía una advertencia para Jacque. Según Jacque, Adrienne le dijo que Buddy era el problema. No se podía confiar en Buddy. Buddy no era el hombre que parecía ser.

Los problemas de James Brown

Algunos músicos tenían problemas. Eso viene con el territorio que habitan. Pero cuando conoció a los Browns, Jacque vio muchas señales de alerta, pero no las entendió pronto.

MIRA: Jennifer López revela su momento #MeToo

1988 fue el año más tumultuoso de la vida de Brown. Este fue el año en que cumplió 55 años, el año en que su adicción a la PCP se hizo conocida por el público, el año en que amenazó a extraños con una escopeta y luego llevó a la policía a una persecución espectacular. Fue el año de su más infame incidente de violencia doméstica, que involucró a su tercera esposa, Adrienne, quien se registró en un hospital en Augusta con moretones que cubrían su cuerpo. Ella dijo que Brown había dejado su abrigo de visón en el suelo y le había disparado con un rifle. Ella dijo que él la había golpeado con una pipa y le disparó a su auto mientras ella se escondía dentro. Brown fue arrestado y acusado de asalto con intento de homicidio.

Cuatro días antes de ese incidente, dice Jacque, James Brown la llevó al bosque.

Alrededor del 30 de marzo de 1988, en la oficina de Brown en Augusta, ella y Buddy Dallas se reunieron con Brown para continuar su trabajo de caridad. Después de la reunión, Brown dijo que quería mostrarle a Jacque un Volkswagen que estaba personalizando como regalo de cumpleaños para una de sus hijas.

El resto de la historia está en disputa. Los fiscales en Carolina del Sur investigaron en 1995 y se negaron a presentar cargos debido a un problema jurisdiccional. Jacque presentó una demanda civil contra Brown en 2005 por el mismo incidente. En cualquier caso, esta es la versión de Jacque de ese día en 1988.

Jacque Daughtry y James Brown salieron de la oficina, Brown llevaba una escopeta sobre su hombro. Por lo general, tenía un guardaespaldas, pero no ese día. Jacque pensó que necesitaba la escopeta para su propia protección. La puso en la camioneta, que era negra con bordes dorados y que dijo que Muhammad Ali la había personalizado para él. Jacque entró.

LEE: Meghan Markle expresó su apoyo a los movimientos #MeToo y #TimesUp

Brown condujo hasta el concesionario y luego a una gasolinera. Le pidió que le comprara unos Jolly Ranchers. “Y, de repente, se volvió loco y comenzó a gritarme”, dijo Jacque. “Y él dijo: ‘¡ESTOS NO SON 100 JOLLY RANCHERS!’. Y simplemente me empezó a gritar. Ella entró. Su Cadillac rosa estaba estacionado en la oficina de Brown, y casi era hora de ir a cenar, pero Brown no se dirigió a la oficina. Se subió a la carretera interestatal 20, en dirección este hacia Carolina del Sur. Ella le preguntó a dónde iba. Dijo que tenía algo que quería mostrarle. Brown cruzó a Carolina del Sur y salió de la autopista interestatal. Salió de la carretera, en el bosque. “Métase a la parte trasera de la camioneta, señora Daughtry”, le dijo. Jacque fue detrás del asiento del pasajero. “Ahora quítate la ropa”, dijo. Ella empezó a llorar.

Duró horas. El dolor era insoportable. Él habló de ser un semental, de cómo Dios la estaba bendiciendo. Ella rogó y suplicó, luego se rindió. Él golpeó su cabeza contra la pared de la furgoneta y le arrancó un pendiente de la oreja. Dijo que si ella le contaba a alguien, matarían a su familia.

Ahora Jacque sabía cosas que deseaba no saber. Lo mismo hizo su amiga Adrienne Brown. En los años siguientes, ambas pelearían contra las fuerzas de James Brown. Ambas temerían por sus vidas. Jacque sobreviviría. Adrienne no lo haría.

Esta es la primera parte de un reportaje de tres entregas. En los próximos días publicaremos la continuación.