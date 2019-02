5 cosas que debes saber este 6 de febrero: ¿Es cierto lo que dijo Trump en el estado de la Unión?

Tenemos detalles sobre cómo funcionará la ayuda humanitaria para Venezuela. Además, te explicamos cómo armas de EE.UU. terminaron en manos de aliados de al Qaeda y de Irán. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Así será la ayuda humanitaria para Venezuela

Según el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino, habrá tres puntos de acopio internacional de la ayuda humanitaria –proveniente de Estados Unidos y algunos países europeos– para Venezuela. Además, organizaciones humanitarias que operan de manera “clandestina”, con nombres que no fueron revelados, serán las encargadas de distribuir las ayudas, según Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Colombia está desempeñando un papel importante en la entrega de esta ayuda para el vecino país sumido en crisis. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD) abrió un centro de recepción de ayuda en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Esto se hizo en coordinación con Guaidó y su equipo de trabajo. Guaidó reiteró el llamado a los soldados de Venezuela a que se pongan en “el lugar correcto” y permitan entrar esa ayuda para salvar las vidas de miles de personas que la necesitan.

2. Un nobel de paz denunciado por un presunto delito sexual

El expresidente de Costa Rica y ganador del premio Nobel de la Paz Óscar Arias fue denunciado el lunes ante la Fiscalía de Género por un presunto delito sexual, confirmó una fuente del Ministerio Público de Costa Rica a CNN. La denuncia, a la que tuvo acceso The New York Times, detalla que la denunciante declaró que la supuesta agresión sexual habría ocurrido luego de una reunión en la casa del expresidente en diciembre de 2014. CNN no ha verificado de manera independiente el contenido de la denuncia y está intentado comunicarse con la denunciante. Arias “rechaza categóricamente las acusaciones en su contra” y agrega que “nunca ha actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer”. CNN también buscó una reacción del comité del premio Nobel de la Paz a través de su departamento de prensa, pero no ha recibido respuesta.

3. ¿Cómo un envío de unas cuantas armas de EE.UU. terminó en manos de combatientes ligados a Al Qaeda y rebeldes respaldados por Irán?

Arabia Saudita y sus socios de coalición han transferido unas cuantas armas de fabricación estadounidense a combatientes vinculados con Al Qaeda, milicias salafistas y otras facciones que libran una sangrienta guerra en Yemen, lo que viola los acuerdos de ventas de armamento con Estados Unidos, según determinó una investigación de CNN. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, su principal socio en la guerra, han utilizado armas fabricadas en EE.UU. como moneda de cambio para comprar lealtades de milicias o tribus, reforzar a los efectivos armados e influir en el complejo panorama político, de acuerdo con los comandantes en el terreno y los analistas que hablaron con CNN.

4. ¿Es cierto lo que dijo Trump en el Estado de la Unión?

¿Es cierto que una de cada tres mujeres migrantes es abusada sexualmente en su viaje a Estados Unidos? ¿Es cierto que su Gobierno desató una revolución en el campo de la energética? ¿Es cierto que innumerables estadounidenses son asesinados por delincuentes extranjeros ilegales? Estas y otras afirmaciones del discurso del estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron examinadas por el equipo de verificación de datos de CNN.

5. Brasileños y colombianos, los que más tiempo pasan en internet en la región

El informe Digital 2019 revela que Filipinas es el país donde las personas pasan más tiempo en la red –esto es, al parecer, por la gran población de filipinos que trabaja en el extranjero: alrededor de 2,3 millones–, con un promedio de 10 horas y dos minutos al día en línea, en 2018. Brasil quedó en segundo lugar, con nueve horas y 29 minutos de uso de internet, seguido por Tailandia, con nueve horas y 11 minutos; Colombia, con nueve horas e Indonesia, con ocho horas y 36 minutos. Además, Argentina y México también forman parte de los países donde se usa más el internet al día, por encima del promedio global. El promedio mundial, según el informe, es de seis horas y 42 minutos por día. De los países encuestados, la gente en Japón pasó la menor cantidad de tiempo en línea, con un promedio de sólo tres horas y 45 minutos por día.

El polo norte magnético de la Tierra ya no está donde creías

Se está moviendo hacia Siberia. Una “gran cantidad de datos satelitales” mostraron que el polo había ido más allá del área pronosticada del modelo, algo causado por procesos en las profundidades del planeta.

Joven muere por explosión de cigarrillo electrónico

William Brown, de 24 años, murió en Fort Worth, Texas, luego de que un cigarrillo electrónico le explotara en el rostro.

Nueva especie de dinosaurio argentino tenía espinas

Investigadores argentinos descubrieron fósiles del Bajadasaurus pronuspinax, un dinosaurio con cuello largo cubierto de espinas.

Un misterioso fango en una de las islas más nuevas del mundo intriga a los científicos

Científicos que visitaron una de las islas más nuevas y únicas del mundo el año pasado descubrieron un misterioso y pegajoso fango que los tiene intrigados, según la NASA.

11 meses a 33 países

Los argentinos Laura Cristiano y Nicolás Lerino se conocieron en una red social, no se separaron más el uno del otro y en 11 meses de 2018 conocieron 33 países. Afirman haber gastado menos dinero que estando en Argentina.

“En la iglesia también ha habido algunos clérigos… incluso ha habido sacerdotes e incluso obispos que han hecho lo que dices y creo que todavía está ocurriendo”.

El papa Francisco al admitir que ha habido casos de abuso sexual contra monjas en el clero.

Policías y niños protagonizan una épica pelea de bolas de nieve

La ciudad de Seattle está enfrentando la nevada más fuerte en muchos años. Algunos agentes de la policía aprovecharon el clima y jugaron con los niños en las calles.