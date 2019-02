Costa Rica: Otra mujer acusa a Óscar Arias de conducta sexual indebida

(CNN Español) — Un día después de que se dé a conocer que la fiscalía de Costa Rica recibió una denuncia contra expresidente costarricense y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias por una supuesta agresión sexual a una mujer, otra mujer ha acusado al exmandatario de conducta sexual indebida.

Emma Daly, periodista y actual directora de Comunicación de Human Rights Watch, en diálogo con CNN dijo que Arias a inicios de 1990, mientras ella cubría la inauguración de Violeta Chamorro en Managua, la tocó de manera indebida.

Daly, quien primero habló sobre su experiencia con el Washington Post, dijo que Arias se le acercó en el lobby de un hotel luego de que ella le solicitó declaraciones sobre Chamorro, pero que el exmandatario se le acercó, corrió sus manos entre los senos, sobre su blusa, y le dijo “no estás usando sostén”.

Daly dijo que estaba impactada y se limitó a contestare “sí estoy usando”.

“Me sentí debil y humillada”, agregó.

Dale indicó que tomará no acciones legales contra Arias.

CNN no ha podido verificar independientemente los hechos narrados por Daly.

CNN se comunicó con Eric Ríos, abogado de Arias, quien dijo que prefieren no emitir comentario por respeto a Daly y porque por el momento no existe una denuncia formal. El exmandatario no se ha pronunciado sobre Daly hasta el momento.

El incidente, según la la periodista, ocurrió mientras ella trabajaba para la agencia de noticias Reuters y el medio de Costa Rica Tico Times, para quienes cubría la gestión del expresidente. Agregó que trataba mucho con Arias por las coberturas y que no recuerda algún incidente similar antes o después con el mandatario.

El esposo de Daly, Santiago Lyon, dijo a CNN que conoce a Daly desde 1995 y que su testimonio sobre el incidente de Arias ha sido siempre el mismo. “En muchas ocasiones ha mencionado el incidente en el plano social, siempre ha dicho que Arias le había ‘metido mano’.”

Daly dijo que decidió sacar esta información a la luz luego de ver la primera acusación contra Arias.

El expresidente fue denunciado el lunes ante la fiscalía de género de Costa Rica por un presunto delito sexual. La denuncia, a la que tuvo acceso el New York Times, detalla que la denunciante declaró que la supuesta agresión sexual habría ocurrido luego de una reunión en la casa del expresidente en diciembre de 2014. Mediante un comunicado, Arias rechazó “categóricamente las acusaciones.”

“Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona” indicó Arias.

“Antes tenía 25 años y él era presidente. Ahora tengo apoyo, tengo familia, amigos y él (Arias) ahora no me puede hacer daño”.