Fiscales federales de Nueva York buscan entrevistas con ejecutivos de la Organización Trump

(CNN) — Fiscales federales en Nueva York solicitaron entrevistas en las últimas semanas con ejecutivos de la Organización Trump, según personas familiarizadas con el asunto, señalando una creciente amenaza potencial para el presidente Donald Trump y los que están en su órbita de investigaciones criminales por la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan.

Trump y su equipo legal desde hace mucho tiempo albergan preocupaciones de que las investigaciones de fiscales federales de Nueva York –que podrían durar toda su presidencia– pueden en última instancia representar más peligro para él, su familia y sus aliados que la investigación del fiscal especial Robert Mueller a las personas cercanas a Trump. El reciente interés de los fiscales en los ejecutivos de la empresa familiar de Trump puede intensificar esos temores.

La investigación específica o los temas de interés de los fiscales en cualquier entrevista con los ejecutivos de la Organización Trump no quedaron claros inmediatamente. Las fuentes no estaban autorizadas a hablar. Un vocero de la organización no respondió a una solicitud de comentarios.

En los últimos meses, los fiscales federales de Nueva York han realizado al menos dos investigaciones sobre entidades relacionadas con Trump. La primera, de la que CNN ha informado se deriva del caso de la Oficina contra el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, está examinando posibles infracciones a la financiación de campañas por parte de ejecutivos de la Organización Trump durante el esfuerzo de la compañía por reembolsar a Cohen los pagos en efectivo que realizó u orquestó para silenciar a las mujeres que reclamaban relaciones extramaritales con Trump. Trump ha negado esas relaciones.

En la investigación de Cohen, un ejecutivo de la Organización Trump, el director financiero, Allen Weisselberg, recibió inmunidad de los fiscales federales para proporcionar información sobre Cohen, según ha informado CNN.

La segunda investigación se refiere al Comité de Toma de Posesión de Trump y posibles abusos financieros relacionados con los más de 100 millones de dólares en donaciones recaudadas para el evento, informó CNN.

El lunes, los fiscales emitieron una citación general al Comité, solicitando documentos relacionados con prácticamente todos los donantes o donaciones asistentes a un evento del Comité. Se trata de documentos relacionados con los requisitos legales adjuntos a las donaciones e incluso “la posibilidad de” donaciones hechas por extranjeros nacionalizados.

La citación, una copia de la cual fue revisada por CNN, también reveló que los fiscales están investigando una variedad de crímenes potenciales, incluyendo conspiración contra Estados Unidos, declaraciones falsas, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, violaciones de revelación de comités de toma de posesión e infracciones de leyes que prohíben las contribuciones de naciones extranjeras y contribuciones en nombre de otra persona, también conocidas como donadores de paja.

Una portavoz del Comité dijo el lunes que cooperaría con la investigación. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, dijo el martes que Trump “tuvo poca o ninguna participación en el comité inaugural”.

Aunque los fiscales en Nueva York no acusaron a ningún funcionario vinculado con Trump aparte de Cohen, quien se declaró culpable en agosto y está por comenzar su sentencia de prisión en marzo, han emprendido varios pasos de investigación además de la citación.

Los fiscales han interrogado al menos a dos exfuncionarios de la campaña de Trump, según personas familiarizadas con el asunto. Se le preguntó a un funcionario que fue interrogado el verano pasado sobre la coordinación entre la Organización Trump y la campaña, dijo una de estas personas.

Los investigadores preguntaron a este funcionario cómo se estructuraba la Organización Trump y qué cuentas se usaron para pagarle al personal de la campaña y a otros gastos relacionados con la campaña, dijo esta persona.

A pesar de la avalancha de actividades recientes de la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan, sin embargo, no está claro que cualquiera de sus indagaciones en curso resulte en cargos. La investigación sobre posibles infracciones de financiamiento de campaña en la empresa parece estar en su etapa final, según una persona involucrada en ella.

