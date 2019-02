¿Qué es el aborto tardío (y qué quiere decir Trump con eso)? Dos ginecólogas lo explican

(CNN) — El presidente Donald Trump ha pedido al Congreso “que apruebe una legislación para prohibir el aborto tardío de los niños”. Esto sucedió después de acusar a los legisladores de Nueva York de alentar “una legislación que permite arrancar al bebé del útero materno momentos antes de nacer” y luego dijo que Ralph Northam, el criticado gobernador de Virginia, “ejecutaría un bebé después de nacer”.

Con la reciente aprobación de la nueva Ley de Salud Reproductiva y el apoyo de Northam a una medida que flexibilizaría las restricciones al aborto más adelante, la frase “aborto tardío” ha aparecido en titulares, conversaciones salpicadas, batallas en las redes sociales, y ahora apareció en un discurso del estado de la Unión. Pero, ¿qué significa exactamente este término?

MIRA: Elecciones Argentina 2019: ¿qué rol juega la educación sexual y el aborto?

CNN habló con dos ginecólogas para explicar: la doctora Barbara Levy, vicepresidenta de política de salud del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, una organización profesional, y la doctora Jennifer Conti, miembro del grupo de defensa Médicos para la Salud Reproductiva y conductora del podcast The V Word.

CNN: ¿Qué significa la frase “aborto tardío”?

Levy: La frase “aborto tardío” es médicamente inexacta y no tiene un significado clínico. En ciencia y medicina, es esencial usar el lenguaje con precisión. En el embarazo, “a término tardío” significa pasar de las 41 semanas de gestación o más allá de la fecha de parto del paciente. Los abortos no ocurren en este período de tiempo, así que la frase es contradictoria.

Conti: En obstetricia, no dividimos los embarazos en términos. “Aborto tardío” es una invención de los extremistas antiaborto para confundir y aumentar el estigma. El lenguaje apropiado es “abortos posteriores durante el embarazo”.

LEE: Más que Congreso: algunos estados votaron sobre el aborto, la marihuana, y otras medidas

CNN: Cuando las personas hablan sobre el aborto tardío en el embarazo, ¿se están refiriendo al aborto en el tercer trimestre o algo más?

Levy: En general, el aborto más tarde en el embarazo se refiere al aborto que ocurre a las 21 semanas o más tarde, así que es en el segundo o tercer trimestre.

CNN: ¿Cuán comunes o poco frecuentes son los abortos en esta etapa del embarazo?

Conti: Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., los abortos después de 21 semanas representan menos del 1,3% de todos los abortos en Estados Unidos. Esto significa que los abortos que ocurren más allá de las 24 semanas constituyen menos del 1% de todos los procedimientos.

CNN: ¿Pueden explicar por qué los abortos ocurren adelante en un embarazo?

Conti: Hay muchas razones por las que las mujeres pueden necesitar acceder al aborto más adelante durante el embarazo, incluido el riesgo de salud materna, el diagnóstico de anormalidades fetales o leyes restrictivas que retrasan el acceso temprano al aborto. Esos casos excepcionalmente raros que ocurren después de las 24 semanas suelen ser porque un feto tiene una afección que no puede tratarse y nunca podrá sobrevivir, independientemente de la edad gestacional o el trimestre.

Es por esta razón exacta que no tiene sentido legislar estos casos: nadie llega a la decisión de abortar después de 24 semanas sin cuidado. Más bien, es el raro caso de una enfermedad cardíaca materna descompensada rápidamente o un diagnóstico tardío de anencefalia, donde el feto se forma sin un cerebro o cráneo completo, que lleva a las personas a tomar estas decisiones.

Levy: Los abortos tardíos en el embarazo generalmente ocurren debido a dos razones generales: anomalías letales en el feto o amenazas a la salud de la madre. Algunos problemas de desarrollo fetal o anomalías genéticas no aparecen o se desarrollan hasta más adelante en el embarazo. Algunos ejemplos pueden incluir anencefalia (descrita anteriormente) o complejo de la pared de la extremidad y el cuerpo, cuando los órganos se desarrollan fuera de la cavidad del cuerpo. En condiciones como estas, el feto no puede sobrevivir fuera del útero.

MIRA: Papa sobre aborto: “Es como contratar un sicario para resolver un problema”

Asimismo, cuando las condiciones progresan o parecen comprometer gravemente la salud o la vida de una mujer, el aborto puede ser el procedimiento más seguro y médicamente indicado. Estas condiciones también pueden reducir la posibilidad de supervivencia fetal. Pueden incluir ruptura prematura de membranas (donde el fluido que rodea al feto se pierde antes del trabajo de parto), infección uterina, preeclampsia, abrupción placentaria y placenta acretática. Las mujeres en estas circunstancias pueden tener una pérdida de sangre extensa o un shock séptico que puede ser fatal.

Es importante tener en cuenta que si la salud o la vida de una mujer están en riesgo y el feto es viable, se busca el parto, no el aborto.

En el caso de anomalías fetales letales o complicaciones que ponen en peligro la vida de una mujer, es esencial que las mujeres y sus médicos puedan considerar toda la gama de tratamientos apropiados, ya sea aborto, inducción del trabajo de parto o cesárea. La situación y la condición médica de cada mujer embarazada son diferentes, y no hay forma de hacer una determinación única sobre la atención adecuada.

No importa qué, la atención debe ser compasiva y reconocer que para muchas mujeres, las decisiones que enfrentan son devastadoras e inmensamente complicadas.

CNN: ¿Puede una mujer simplemente elegir abortar de manera tardía en su embarazo?

Levy: El aborto tardío en el embarazo es una decisión muy compleja y, a menudo, muy emotiva. Sabemos que las mujeres que toman la decisión de tener un aborto lo hacen de una manera considerada y deliberada. Esto es especialmente cierto para las mujeres que tienen abortos tardíos en el embarazo que a menudo enfrentan diagnósticos fetales devastadores o condiciones potencialmente mortales que implican una gran cantidad de consideraciones clínicas en la toma de la decisión.

LEE: El filósofo Darío Sztajnszrajber opina acerca del debate sobre el aborto

Además, los ginecólogos que brindan servicios de aborto durante el embarazo tienen una capacitación muy específica tanto en el procedimiento técnico como en la toma de decisiones éticas en circunstancias clínicas complejas.

Conti: La ley federal de EE.UU. protege el derecho al aborto hasta el punto de la viabilidad (a menudo 24 semanas después del último período menstrual), pero numerosos estados han promulgado posteriormente límites de edad gestacional nocivos que están motivados ideológicamente y no basados en ciencia. Su derecho a un aborto ahora se basa absolutamente en el azar de su código postal.

Si una persona necesita terminar su embarazo después de 24 semanas, hay un número limitado de lugares en el país donde pueden hacerlo, y el proceso de aprobación para ese procedimiento es escrupuloso.

CNN: Muchos estados que imponen límites de edad gestacional para el aborto lo hacen con excepciones. ¿Hacen las excepciones lo suficiente para aliviar sus preocupaciones?

Levy: El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos se opone a la interferencia política indebida en la práctica de la medicina, incluida la legislación que prohíbe el aborto en un punto de corte arbitrario. El hecho es que es imposible predecir todas las circunstancias que puedan surgir durante el embarazo.

MIRA: Autorizan aborto para una niña de 11 años que fue violada en Argentina

Además, las excepciones también pueden generar una gran confusión para los proveedores de servicios de salud que intentan interpretar estas leyes y practicarlas, especialmente cuando enfrentan cargos criminales si violan la ley, aunque sea accidentalmente.

Es una posición sumamente precaria entre aconsejar a los pacientes sobre la atención más apropiada y compasiva para su salud e interpretar vagas excepciones legales.

CNN: ¿Hay otras razones por las que les preocupa el acceso a la atención del aborto?

Levy: Incluso en los estados donde no existen restricciones arbitrarias a la edad gestacional, las barreras para el cuidado del aborto todavía son muy comunes. Muchas mujeres en Estados Unidos viven a 160 kilómetros o más del proveedor de servicios de aborto más cercano. Incluso si pueden acceder a un proveedor de atención médica, es probable que enfrenten otras barreras al cuidado del aborto, como ultrasonidos médicamente innecesarios, períodos obligatorios de espera de 24 horas y dos viajes a una clínica en persona. Y, por supuesto, el procedimiento, especialmente si necesitan viajar, ausentarse del trabajo y / o cuidar niños, puede ser prohibitivamente costoso para las mujeres que viven en estados que prohíben la cobertura del aborto. También se prohíbe el financiamiento federal para la atención del aborto, excepto en circunstancias extremadamente limitadas. Para las mujeres que necesitan servicios de aborto en el tercer trimestre, hay muy pocos lugares en todo el país donde se pueda acceder a esta atención y rara vez está cubierta por un seguro. Por lo general, estos procedimientos costarían miles de dólares. Además, muchas mujeres tendrían que viajar en avión para llegar a estos proveedores, así que además del costo de la atención, están incurriendo en el costo del viaje y el alojamiento.

CNN: ¿Qué desean que la gente piense al hablar de este tema de moda?

Levy: Es importante recordar, ya sea en una discusión sobre el aborto o cualquier otro componente de la atención, que estas son circunstancias complicadas y matizadas que afectan el curso de las vidas de las personas reales.

LEE: FOTOS | Marchas a favor y en contra del aborto también se registraron en varios países de Latinoamérica

Particularmente para la atención del aborto más adelante en el embarazo, les pido a todos que ejerzan más compasión. Es importante reconocer que simplemente no podemos conocer las circunstancias de cada embarazo o el desafío de tomar decisiones cuando las cosas van terriblemente mal.

El aborto tardío no se usa como una alternativa a la provisión de embarazos viables a largo plazo para mujeres sanas. Además, es insensible sugerir que las mujeres sanas con embarazos viables a término cambian bruscamente de opinión y buscan el aborto como la solución.

CNN: ¿Cuáles creen que son los mayores malentendidos sobre este tema?

Conti: La mayoría de las mujeres que tienen abortos ya son madres y están tomando las decisiones que saben que son mejores para sus otros hijos y sus familias.

Una de cada cuatro mujeres tendrá un aborto antes de los 45 años, algo que significa que es muy probable que usted conozca o ame a alguien que haya tenido un aborto. Si no estás al tanto de ellos, es probable porque tu juicio externo está aislando a esas personas en tu vida.

MIRA: 63% de los votos contra el aborto en el Senado de Argentina fueron de los hombres

Como alguien que solía autoidentificarse como anti-elección, puedo dar fe de que el mayor malentendido sobre el aborto es el marco hipotético versus la realidad. Todos los embarazos conllevan riesgos, pero algunos mucho más que otros, y es tarea del paciente sopesar los riesgos y beneficios en todas las decisiones médicas. No políticos. No periodistas. No extraños en Twitter.

Las hipótesis engañosas muestran indiferencia y desprecio hacia las personas que han tenido un aborto más adelante en el embarazo. Las personas que tienen abortos merecen empatía y comprensión, no juicio.