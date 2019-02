Aplauden a Jeff Bezos por hacer público el intento de “extorsión” del Enquirer

Nueva York (CNN Business) — Jeff Bezos ha sido objeto de titulares poco halagadores durante varias semanas.

El National Enquirer reveló la relación de Bezos con Lauren Sanchez el mes pasado, apenas unas horas después de que Bezos y su esposa MacKenzie dijeran que se iban a divorciar. The Washington Post hizo un seguimiento a principios de esta semana con una historia titulada “¿Fue la revelación del asunto Bezos sólo un chisme jugoso o un éxito político?”.

Esa pregunta ahora es aún más relevante a la luz de una extraordinaria publicación de blog de Bezos este jueves. Alegó un intento de “extorsión y chantaje” por parte de la empresa matriz del Enquirer, American Media Inc. Y publicó varios correos electrónicos para respaldar el reclamo.

Aquellos titulares poco halagadores sobre su vida amorosa están en un segundo plano por el momento. El jueves por la noche, el consenso en los círculos de los medios y la tecnología fue que Bezos hizo un acto valiente y admirable al hablar públicamente sobre la situación. Bezos ha ganado mucha buena voluntad al exponer las supuestas actividades de American Media.

La publicación de Bezos se tituló “No, gracias, Sr. Pecker”, una referencia al presidente y CEO de AMI, David Pecker.

Es “sorprendente que el National Enquirer haya sido tan repugnante que todo Internet está alentando a un multimillonario que fue descubierto teniendo una aventura amorosa”, tuiteó el editor de WIRED Nicholas Thompson.

Haciendo link al blog de Bezos, la cofundadora de Recode, Kara Swisher, dijo: “No amo a Jeff Bezos en general, pero AMO a Jeff Bezos en particular aquí”.

“Qué respuesta tan increíblemente efectiva a la extorsión”, agregó el editor en jefe de BuzzFeed, Ben Smith.

Karen Tumulty, columnista del The Washington Post, comentó que Bezos “acaba de romper el modelo de negocios del National Enquirer”.

El desencadenante del presunto intento de “extorsión” fue aparentemente la investigación privada que el experto en seguridad Gavin de Becker hizo para Bezos. De Becker fue encargado de descifrar el origen de las filtraciones al Enquirer, y concluyó que estaba “políticamente motivado”. (No sabemos con qué base llegó a la conclusión o qué pruebas puede tener).

Algo sobre la investigación de Decker, o sobre las historias que surgieron al respecto, suscitó una reacción dentro de AMI. Según Bezos, “hace varios días, un líder de la AMI nos avisó que el Sr. Pecker estaba enfocado en nuestra investigación”. Entonces, escribió Bezos, AMI hizo una oferta: “Dijeron que tenían más de mis mensajes de texto y fotos que publicarían si no deteníamos nuestra investigación”.

En la publicación del blog, Bezos publicó varios correos electrónicos de AMI. En un correo electrónico, un abogado de la empresa de medios propuso que Bezos rechazara cualquier creencia de que la cobertura del Enquirer estaba “motivada políticamente” y, a cambio, AMI no “publicaría, distribuiría, compartiría o describiría textos y fotos inéditos”.

Esto es lo que no sabemos

¿Cuál es la versión de los hechos de American Media? La compañía no ha comentado.

– Hemos estado tratando de llamar, enviar mensajes de texto y correos electrónicos a AMI y a Pecker. Mis llamadas han ido directamente al correo de voz.

– ¿Compartirá alguna de las partes, Bezos o AMI, cualquier otro correo electrónico u otra evidencia?

– ¿Publicará AMI fotos privadas de Bezos?

– AMI llegó a un acuerdo de inmunidad con fiscales federales a cambio de cooperación en el caso Michael Cohen. ¿Estarán mirando estos fiscales las acusaciones de Bezos para ver si comprometen el trato?

– ¿Comentará Trump sobre esto en alguna manera?

Ronan Farrow dice que esta no es la primera vez …

“Yo y por lo menos otro periodista prominente involucrado en las historias sobre el acuerdo del National Enquirer con Trump recibimos mensajes similares de ‘deja de cavar o te arruinaremos’ en un esfuerzo de chantaje de AMI”, tuiteó Ronan Farrow el jueves por la noche.

Añadió: “No participé, ya que no hago acuerdos con sujetos sobre los que estoy investigando”.

The Daily Beast investigó las filtraciones de Bezos la semana pasada … “En el proceso de informar esas historias, The Beast y un miembro de su personal fueron amenazados por los abogados de AMI”, escribió Lachlan Markay el jueves por la noche.

Le pedí a AMI que comentara estas alegaciones también. Aún no he recibido respuesta.

Fuente: “Todo se revelará ahora”

Mensajes de Oliver Darcy: hay una línea en el post de Bezos que se destaca. Bezos escribió que las personas se han puesto en contacto con su equipo de investigación “sobre sus experiencias similares con AMI, y cómo tenían que capitular porque, por ejemplo, estaban en juego sus medios de subsistencia”. ¿Quiénes son estas personas? ¿A qué otras “experiencias similares” se refiere Bezos?

Una persona familiarizada con la operación del National Enquirer me dijo el jueves por la noche que efectivamente había otras situaciones similares. La persona dijo que es inevitable que sigan apareciendo casos. “Todo saldrá a la luz ahora”, pronosticó la persona. Estén atentos …

No olviden el caso de Joe y Mika

El National Enquirer ha sido acusado de chantaje anteriormente. Aquí está mi historia de 2017 sobre las afirmaciones de Joe Scarborough y Mika Brzezinski de que Trump y su Casa Blanca usaron la posibilidad de una publicación en el National Enquirer para amenazarlos y cambiar su cobertura de noticias .

¿Es eso un crimen?

En “AC360” Jeffrey Toobin fue sincero: “No lo sé”, dijo, directamente.

Así es como otros expertos legales también están reaccionando. Renato Mariotti tuiteó: “¿Fue la acción de AMI cuestionable? Sí. ¿Es coherente con algunas de las prácticas cuestionables que AMI entabló en nombre de Trump y otros? Sí. ¿Pero es este el tipo de caso que los fiscales federales cobrarían como extorsión? ”

El equipo de Bezos eligió Medium

¿Cómo decidió su equipo publicar en el blog? Configurando una cuenta en Medium. La carta fue su primera publicación en la plataforma. Es un lugar lógico para publicar, un espacio neutral donde el énfasis está puesto en las palabras, nada más, y mantuvo el mensaje lejos de cualquier sitio web de Amazon o de segunda mano.

“Su publicación de blog es, bueno, una publicación de blog. Pero también es tan salaz, tan extrañamente estimulante que sobrepasa el cerebro pensante y se presenta como puro espectáculo”, escribió Robinson Meyer de The Atlantic el jueves por la noche.

“En un poco más de 2.000 palabras, Bezos parecía destrozar cada titular del periódico y encuadernarlo en una eterna trenza de neón: el poderoso poder de los multimillonarios, la mezquindad del periodismo estadounidense, la fina mancha que los teléfonos inteligentes han puesto sobre la realidad, todo eso, y el presidente Donald Trump … “.

El periódico es el orgullo de Bezos

Katie Pellico señaló este paréntesis en la carta de Bezos, que describía su compra del The Washington Post como algo que volvía más compleja su vida:

“Aunque The Post vuelve más complejas las cosas para mí, no lamento en absoluto mi inversión. El diario es una institución clave con una misión clave. Mi manejo del periódico y mi apoyo a su misión, que permanecerá inquebrantable, es algo de lo que me sentiré orgulloso cuando tenga 90 años y revise mi vida, si tengo la suerte de vivir tanto tiempo, independientemente de cualquier complejidad que cree para mí”.

La nueva historia del Post sobre este caso está en la primera página del viernes …