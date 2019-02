Grammy 2019: aquí tienes todo lo que necesitas saber

(CNN) — La noche más grande de la música ya llegó. Sí, hablamos de los 61 premios Grammy.

Te presentamos una breve descripción para que estés al día antes del gran espectáculo.

¿Quién conducirá los Grammy?

La ganadora de 15 premios Grammy, Alicia Keys, hará su debut como anfitriona. Keys grabó el momento en el que se enteró de que que será la conductora de la ceremonia y luego llamó a su madre para contarle las buenas nuevas.

“Sé lo que se siente estar en ese escenario, y voy a llevar esa vibra y energía”, dijo Keys al respecto. “Estoy tan emocionada de ser la maestra de ceremonias en la noche más grande de la música y celebrar la creatividad, el poder y la magia. ¡Estoy especialmente emocionada por todas las increíbles mujeres nominadas este año!”, continuó Alicia Keys.

Y los nominados son

El rapero Kendrick Lamar lidera la lista con ocho nominaciones, seguido de cerca por Drake con siete. La cantante y compositora Brandi Carlile, la artista femenina más nominada este año, tiene seis. “Beerbongs & Bentleys” de Post Malone apunta al álbum del año, así como “Invasion of Privacy” de Cardi B. Su éxito “I Like It”, con Bad Bunny y J Balvin, también está nominado a tema del año. Pero también hubo algunos desaires. El exitoso álbum de Taylor Swift “Reputation” recibió solo una nominación.

Haz clic aquí para ver la lista completa de los nominados a los Grammy.

Presentaciones

Prepárate para grandes conciertos porque algunos de los nombres más importantes de la música subirán al escenario, entre ellos Camila Cabello, Ricky Martin, Dolly Parton, Katy Perry, Little Big Town, Lady Gaga, Shawn Mendes, Post Malone, Red Hot Chili Peppers y Miley Cyrus.

Presentadores

También hay un montón de celebridades que presentan premios, como Kelsea Ballerini, Leon Bridges, Luke Combs, Meghan Trainor, Cedric The Entertainer, Nina Dobrev, Anna Kendrick, Jada Pinket Smith y Wilmer Valderrama.

Dónde ver los Grammy

Los Grammy se transmitirán en vivo desde el Staples Center de Los Ángeles el domingo a partir de las 8 pm, hora del este, en CBS (Estados Unidos). También estará disponible en CBS All Access y YouTubeTV.

Mira a continuación las principales nominaciones:

Grabación del año

“I like it” – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

“The Joke” – Brandi Carlile

“This is America” – Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson

“God’s Plan” – Drake, Boi-1Da, Cardo & Young

“Shallow” – Lady Gaga & Bradley Cooper

“All the stars” – Kendrick Lamar & SZA

“Rockstars” – Post Malone Featuring 21 Savage, Louis Bell & Tank God,

“The Middle” – Zedd, Maren Morris & Grey

Álbum del año

“Invasion of Privacy,” Cardi B

“By the Way, I Forgive You,” Brandi Carlile

“Scorpion,” Drake

“H.E.R.,” H.E.R.

“Beerbongs & Bentleys,” Post Malone

“Dirty Computer,” Janelle Monae

“Golden Hour,” Kacey Musgraves

“Black Panther: The Album,” Featuring Kendrick Lamar

Canción del año

“All The Stars,” Kendrick Duckworth, Mark Spears, Al Shuckburgh, Anthony Tiffith and Solana Rowe

“Boo’d Up,” Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai, and Dijon McFarlane

“God’s Plan,” Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron Latour, Matthew Samuels and Noah Shebib.

“In My Blood,” Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes and Geoffrey Warburton

“The Joke,” Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth and Tim Hanseroth

“The Middle,” Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha and Anton Zaslavski

“Shallow,” Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando and Andrew Wyatt

“This Is America,” Donald Glover and Ludwig Göransson

Mejor Nuevo Artista

Chloe X Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Mejor presentación solista

Colors

Beck

Havana (Live)

Camila Cabello

God Is A Woman

Ariana Grande

Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)

Lady Gaga

Better Now

Post Malone

Mejor presentación de rock

Four Out Of Five

Arctic Monkeys

When Bad Does Good

Chris Cornell

Made An America

THE FEVER 333

Highway Tune

Greta Van Fleet

Uncomfortable

Halestorm

Mejor presentación de rap

Be Careful

Cardi B

Nice For What

Drake

King’s Dead

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

Bubblin

Anderson .Paak

Sicko Mode

Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

Mejor canción country

“Break Up In The End”

“Dear Hate”

“I Lived It”

“Space Cowboy”

“Tequila”

“When Someone Stops Loving You”

Mejor álbum country

Unapologetically

Kelsea Ballerini

Port Saint Joe

Brothers Osborne

Ashley McBryde_artist page

Girl Going Nowhere

Ashley McBryde

Kacey Musgraves

Golden Hour

Kacey Musgraves

Chris Stapleton

From A Room: Volume 2

Chris Stapleton

Mejor presentación de rap

Be Careful

Cardi B

Nice For What

Drake

King’s Dead

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

Bubblin

Anderson .Paak

Sicko Mode

Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

Mejor álbum de comedia

Annihilation

Patton Oswalt

Equanimity & The Bird Revelation

Dave Chappelle

Noble Ape

Jim Gaffigan

Standup For Drummers

Fred Armisen

Tamborine

Chris Rock

Nota del editor: información actualizada posterior a la fecha de publicación original de esta historia.