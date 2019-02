Warren: Trump ‘puede que ni sea una persona libre’ en 2020

(CNN) — El presidente Donald Trump podría estar en la cárcel cuando llegue el día de las elecciones en 2020, dijo la senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren en su primer día completo de campaña como precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

“Para cuando lleguemos a 2020, Donald Trump ni siquiera será presidente”, dijo Warren a los votantes en Cedar Rapids, Iowa. “De hecho, puede que ni siquiera sea una persona libre”.

El momento marcó un cambio notable en el tono de Warren, quien se ha mostrado renuente a enfrentarse directamente a Trump por su nombre desde que anunció su campaña exploratoria en la víspera de Año Nuevo.

Lamentando que el país se encuentre en un “momento peligroso”, dijo la demócrata de Massachusetts, “lo que suceda en 2020 determinará la dirección de nuestra nación, la dirección de nuestra gente”.

“Todos los días hay un tuit racista, un tuit odioso, algo realmente oscuro y feo”, dijo Warren sobre Trump. “¿Y qué vamos a hacer nosotros, como candidatos, como activistas, la prensa, al respecto? ¿Vamos a dejar que él los use para dividirnos?”, preguntó.

La respuesta a esa pregunta, continuó Warren, era evitar la trampa de participar en cada una de las acciones de Trump.

“Así es como lo veo: Donald Trump no es el único problema que tenemos. Sí. Donald Trump es el síntoma de un sistema muy dañado”, dijo Warren. “Por lo tanto, nuestro trabajo a medida que comenzamos a pasar a la próxima elección no es solo responder diariamente. Es hablar sobre lo que entendemos que se daña en este país, hablar sobre lo que se debe hacer para cambiarlo y hablar sobre cómo vamos a hacer eso, porque no solo es cómo ganamos, sino cómo hacemos el cambio que necesitamos hacer”, agregó.

Un agente de la campaña de Warren le dijo a CNN que la precandidata presidencial no planea participar en cada tuit o ataque de Trump a medida que aumenta la temporada 2020. A pesar de lo que ha estado haciendo durante el último mes, Warren continuará ignorando gran parte de sus “esfuerzos diarios para dividir y distraer”, dijo el funcionario.

Warren lanzó oficialmente su campaña en Massachusetts este sábado, donde lanzó un desafío a los multimillonarios y llamó a Trump “el síntoma más reciente y extremo de lo que salió mal en Estados Unidos”.

El inicio del fin de semana de Warren la vio unirse formalmente a un creciente campo de candidatos para la nominación presidencial del Partido Demócrata mientras el grupo compite por la oportunidad de destituir a Trump.

Eli Watkins, de CNN, contribuyó a este informe.