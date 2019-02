5 cosas que debes saber este 12 de febrero: Las venezolanas que cayeron en la prostitución al salir del país

Aunque no se conocen muchos detalles, republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo sobre la seguridad fronteriza, los fondos para algún tipo de muro en la frontera y las camas en los centros de detención y evitar así un nuevo cierre del gobierno.

También te contamos en qué va la polémica por una hidroeléctrica en México. Además, venimos cargados de animales, como el Arca de Noé: noticias de osos polares que se mudaron a un basurero en una ciudad de Rusia, jabalíes que emigraron de la selva hacia Hong Kong y un perro bailarín en Oaxaca. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad –por cierto, ¿ya viste a Will Smith pintado de azul como Aladdin? Aquí tenemos el video, algunos se asustaron–.

1. Salieron de Venezuela buscando una mejor vida, ahora están vendiendo sus cuerpos

Mariza, una enfermera certificada, hizo el viaje a través de la frontera de Venezuela a Colombia hace dos años huyendo de la mala situación del país, porque 15 días de trabajo solo le daban lo suficiente para comprar una bolsa de harina. Esperaba encontrar un trabajo en su propio campo, pero se encontró a sí misma tomando una decisión que le hubiera parecido imposible: “Tener un hombre hoy y otra persona mañana […] Cinco años de mi vida estudiando, preparándome. En este momento siento que he perdido cinco años porque no puedo practicar”, dijo con lágrimas en la cara”. Mariza confiesa además que siempre votó por el difunto líder venezolano Hugo Chávez. Conoce aquí otras historias de venezolanas con profesión que venden su cuerpo en Cúcuta, Colombia.

2. Noticias desde Venezuela

Este lunes, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y quien se declaró presidente interino de la nación, además de convocar en sus redes sociales a una nueva marcha para este martes, afirmó en un video que hizo la primera entrega de la ayuda humanitaria: “1.700.000 porciones para atender a nuestras madres embarazadas y niños en estado de desnutrición”, escribió en su Twitter.

Mientras esto pasaba, Maduro realizó este lunes el lanzamiento del Instituto Marca País, que según un comunicado de la Agencia Venezolana de Noticias, tendrá como objetivo regir el desarrollo del comercio diversificado externo y de las relaciones internacionales: “cuando Venezuela está en el ojo del huracán geopolítico del mundo, cuando todos los noticieros del mundo abren con sus noticias de nuestro país. Para no decir sus mentiras de Venezuela. Cuando toda la prensa mundial dedica páginas enteras. Cuando las redes sociales hierven diariamente”, dijo Maduro en el evento en el que lanzaba la iniciativa.

Además, en una alocución desde la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, acusó a la oposición venezolana de querer propiciar una guerra civil.

3. Polémica en Morelos

Desde que fue planteado en 2009, el Proyecto Integral Morelos, que tenía por objetivo generar energía eléctrica para ese estado, ha estado marcado por la polémica, porque según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hay dos temas que preocupan a la población: que no haya agua suficiente para operarla y que se contamine el preciado líquido. AMLO anunció que habrá consulta –el 23 y 24 de febrero– para decidir si se pone en operación la obra de 1.600 millones de dólares que ya está construida. Según Hugo Eric Flores, delegado del Gobierno federal en el estado de Morelos, si el proyecto se cancela, el gobierno tendría que comprar energía a empresas extranjeras. AMLO le propuso una solución a la comunidad, pero el Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno rechazó la propuesta y comparó su proceder con el que tomó frente a la cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco.

4. “Humo blanco”

Todo parecía perdido. En entrevista en el programa de NBC “Meet the Press”, el secretario general interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que no descartaba el cierre del gobierno para el final de la semana, por cuenta de que no habían podido llegar a un acuerdo sobre las medidas que se debían tomar en cuanto a seguridad fronteriza. Sin embargo, en la noche de este lunes, los cuatro negociadores principales –los senadores Richard Shelby y Patrick Leahy y los miembros de la cámara de representantes Nita Lowey y Kay Granger–, anunciaron un principio de acuerdo. Aunque se negaron a dar detalles, cuando se les preguntó si el acuerdo incluía fondos para el muro fronterizo y una resolución al problema de las camas en los centros de detención de inmigrantes, dijeron “obtuvimos un acuerdo sobre todo eso” y en cuanto a la pregunta de si la Casa Blanca apoya el acuerdo, Shelby afirmó: “Eso creemos. Eso esperamos”.

5. “Muerte a Estados Unidos”

Un canto que resonó en las celebraciones nacionales en la República Islámica. Este lunes, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, encabezó a una gran multitud para celebrar el aniversario número 40 de la Revolución islámica y prometió impulsar el programa militar y de misiles balísticos de su país, desafiando la presión y sanciones de Estados Unidos. “Cuando decimos ‘Muerte a Estados Unidos’ nos referimos a Trump y al Secretario de Estado, Mike Pompeo”, dijo el clérigo Mohammed Reza Maqsood, de 32 años. Aunque muchas personas dan fe del fervor que se apoderó de los iraníes después de la revolución, varios exrevolucionarios dicen en privado que se sienten desilusionados: “en términos de economía, hay mucho que desear”, dijo el empresario Abolqasem Shafie, quien participó en las manifestaciones de la Revolución islámica.

A la hora del café

“Mazapán”, el perro bailarín

“Mazapán” es un perro de la calle en la ciudad de Oaxaca, México, cuya imagen se ha hecho viral gracias a varios videos donde demuestra sus habilidades como bailarín y corredor.

Osos polares invadieron una zona residencial en Rusia

Los expertos creen que el cambio climático está reduciendo sus hábitats y que por eso los animales se desplazan a zonas pobladas.

Jabalíes pululan en las calles de Hong Kong

Los cerdos salvajes de Hong Kong están dejando las selvas tropicales para adentrarse en la selva de cemento. Mira las extrañas imágenes.

Una gran ola llega hasta un jardín en Hawai

El fuerte oleaje en Waimea Bay, Hawai, provocó que el mar llegara hasta el jardín de una casa ubicada en la costa. Mira el video.

Cifra

2.100

El número de agentes del orden de varias agencias del Gobierno que refuerzan la seguridad de esta ciudad de Eagle Pass, Texas, para evitar el paso de migrantes.

Cita

“Es un crimen de odio y discriminación racial”

Arthur Mackey Jr., pastor de la Catedral de la Iglesia Bautista de Mount Sinai, en Nueva York, sobre una imagen de sogas etiquetadas como “collares de regreso a clases” exhibida en un colegio.

Y para terminar

No te asustes, así se ve Will Smith como Aladdin

El aspecto de Will Smith interpretando al genio de Aladdin dejó a más de uno boquiabierto en el tráiler de la próxima película.