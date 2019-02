Bill Cosby tiene una “experiencia increíble” en prisión, según su portavoz

(CNN) — A pesar de las circunstancias que implica estar en prisión, Bill Cosby dijo que su estadía allí es una “experiencia increíble”, según contó su portavoz Andrew Wyatt en una entrevista televisiva.

¿En serio?

“Sí, utilizó el término experiencia asombrosa”, dijo Wyatt.

La entrevista de Wyatt con la cadena NBC 10, en Filadelfia, revela nuevos detalles del tiempo de Cosby tras las rejas en la Correccional Estatal de Phoenix, una prisión ubicada en las afueras de Filadelfia. Cosby fue sentenciado en septiembre a entre 3 y 10 años de cárcel por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand en su casa en 2004.

El caso se produjo después de que docenas de mujeres acusaran a Cosby de haberlas drogado y abusar de ellas en incidentes similares a lo largo de su extensa carrera en el mundo de la comedia.

Cosby fue trasladado hace dos semanas a una celda en solitario, en donde se encuentra la población general de la prisión, dijo Amy Worden, secretaria de prensa del Departamento de Correcciones de Pennsylvania. Anteriormente, estaba recluido en una unidad adyacente a la enfermería.

Camille, la esposa de Bill Cosby, todavía no lo ha visitado en la cárcel, y así lo prefiere el comediante, dijo Wyatt.

“En este momento, soy su único visitante fuera de sus abogados, y así lo quiere él”, dijo Wyatt. “Ella no lo ha visitado. Él no quiere que ella lo visite”.

Cosby prefiere hablar con su esposa por teléfono, tres veces al día, durante tres minutos en cada llamada, confirmó Wyatt. La prisión, a 48 kilómetros de Filadelfia, se encuentra a entre 30 y 45 minutos de distancia en automóvil del condado de Montgomery, donde Cosby tiene una casa.

‘Es mentalmente fuerte’

En la entrevista con NBC 10, Wyatt dijo que Cosby ha perdido peso durante su tiempo tras las rejas. Se despierta a las 3:30 de la mañana para ejercitarse en su celda, y también ha evitado comer pan o postre en prisión, dijo Wyatt.

“Y no ha bebido café desde que está allí. La parte graciosa de esto es que la señora Cosby ha estado tratando de impedirle beber café durante 55 años y con su llegada a prisión se abstuvo de hacerlo”, dijo Wyatt.

“Es mentalmente fuerte. Es un hombre fuerte”, agregó Wyatt, quien le dijo a CNN la semana pasada que Cosby vive en gran parte separado de otros reclusos, excepto de los ayudantes que lo guían por sus problemas de visión.

“No come en el área con otros prisioneros, no tiene un compañero de celda, y no hace ejercicio con otros residentes”, dijo Wyatt la semana pasada.

Las celdas de la población carcelaria general a donde fue trasladado Cosby están dispuestas en dos pisos alrededor de una sala central, donde los reclusos pueden hablar, mirar televisión o jugar a las cartas, dijo Worden. Como todos los demás reclusos de la población general, Cosby debe ser contado en su celda siete veces al día.

Steve Forrest y Madeleine Thompson de CNN contribuyeron a este informe.